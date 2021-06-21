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İzmir'de bebeği ile birlikte denize atlayan kadın polis tarafından tutuklandı

İzmir'de bebeği ile birlikte denize atlayan 21 yaşındaki A.K.,çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan tutuklandı.Kurtarılarak yoğun bakıma alınan bebeğin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 23:16
İzmir'de bebeği ile birlikte denize atlayan kadın polis tarafından tutuklandı
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İzmir Karşıyaka’da gerçekleşen korkunç olayda  4 gün önce sahilde bir bankta oturan A.K., kucağında bulunan  9 aylık kızı G.A.K. ile bir anda denize atladı.

ÇEVREDEKİLER DENİZDEN ÇIKARDI

Olayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan A.K.’nın denize atladığını gören 2 vatandaş denize atlayarak A.K ve kızını denizden çıkardılar. Olay yerine gelen ekipler A.K. ve kızını hastaneye kaldırdı.  A.K., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olurken kızı G.A.K. ‘nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EŞİYLE KAVGA ETTİĞİ İÇİN ATLADI

Ekipler tarafından gözaltına alınan A.K., ifadesinde, eşi G.K. ile kavga ettiklerini, kavga sebebiyle moralinin bozuk olduğu için denize atladığını anlattı.

TUTUKLANDI, TALİHSİZ BEBEĞİN İSE DURUMU AĞIR

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., 'Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs etmekten tutuklandı. Talihsiz bebeğin tedavisi hastanede sürerken minik bebeğin yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

 


Son Güncelleme: 21.06.2021 23:16
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IzmirIntihar
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