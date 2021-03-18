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İzmir'de aralarında çocukların da bulunduğu 204 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Urla ilçesinde, yardım isteyen 204 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Komutanlığı işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

18 Mart 2021 Perşembe 23:01
İzmir'de aralarında çocukların da bulunduğu 204 göçmen kurtarıldı
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İzmir’in Urla ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Zeytinler Mahallesi Kokar Koyu mevkiinde 112 Acil Çağrı Merkezine düzensiz göçmenlerin olduğuna yönelik bir ihbar gelmesi üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri hemen ihbar edilen yere doğru yola çıktılar. Ekiplerin işbirliği içerisindeki çalışmaları ile arama faaliyetleri yapılarak arazide bulunan ve çok sayıda göçmen aralarında çocukların da olduğu toplam 204 kişi kurtarıldı. Müşkül durumda olan göçmenlere ekipler tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı ve dinlenmeleri sağlandı. Daha sonra göçmenlerin adli işlemlerinin yapılması üzere göç idaresine götürüldü.



Son Güncelleme: 18.03.2021 23:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirGöçmen
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