İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

İzmir'de apartman boşluğuna düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi!

İzmir'İn Karabağlar ilçesinde bir apartmanın ikinci katında oturan 77 yaşındaki Yalçın Anarat evinin balkonundan apartman boşluğuna düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 77 yaşındaki yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçın Anarat'ın apartman boşluğundaki cenazesi olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

14 Şubat 2021 Pazar 15:03
İzmir'de apartman boşluğuna düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi!
Takip Et:

İzmir’de Apartman Boşluğuna Düşen Yaşlı Adam Yaşamını Yitirdi!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ikinci katta bulunan evinin balkonundan apartman boşluğuna düşen 77 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Poligon Mahallesi 123/2 Sokaktaki Özgün Apartmanı'nın ikinci katında yaşayan Yalçın Anarat (77) dengesini kaybeden yaşlı adam mutfaktaki balkonundan apartmanın boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olayı gören apartmandaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın Anarat’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalçın Anarat’ın cenazesi düştüğü apartman boşluğundan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 15:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İzmirde Apartman Boşluğuna Düşen Adam Öldüİzmir KarabağlarIzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartın'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Bartın'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Karısına kızdı kendini bıçakladı
Karısına kızdı kendini bıçakladı
Manisa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı!
Manisa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı!
Manisa’da çocuklar ailelerinden izinsiz traktör turu attılar
Manisa’da çocuklar ailelerinden izinsiz traktör turu attılar
Çalışanına şiddet uyguladıktan sonra tecavüz ile tehdit eden patron serbest bırakıldı!
Çalışanına şiddet uyguladıktan sonra tecavüz ile tehdit eden patron serbest bırakıldı!
Kastamonu'da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu!
Kastamonu'da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu!

Popüler Haberler

Sadakatsiz Dizisindeki Ali Kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem karakteri hakkında bilinmeyenler!
Blu Tv yeni dizisi: Doğu! Doğu dizisinin konusu ne?
Hercai dizisindeki Azra karakteri kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
Sadakatsiz Serap kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir?
Exxen’in yeni dizisi: Ölüm Zamanı
EDHO Doğan baba kimdir? Kimsesiz Yaşar'ın babası Doğan baba kimdir?
Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Kefaret devam eder mi?
Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca’sı kimdir?
Sol Yanım dizisi başka kanala geçer mi, neden final yapıyor?
Liseli öğrenciler nasıl para kazanır? İşte Liseli öğrencilerin para kazanma yöntemleri
2020 LGS yeni sınav tarihi belli oldu mu? LGS 2020 ne zaman?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel şiirler
Sodexo yemek kartlarını nakite nasıl çevirebilirim? Sodexo komisyon karşılığı nakite çevirme yöntemleri
Hekimoğlu dizisi hangi tarihte, ne zaman başlayacak?
Ramo Dizisi Cihangir karakteri öldü mü? Cihangir karakteri diziden ayrıldı mı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi olacak? Dizinin finalinde neler yaşanacak?
Rüyada büyük fare görmek ne demektir? Rüyada büyük fare görmenin tabiri ve anlamı
Doğduğun Ev Kaderindir Ali Rıza Dayı gerçek ismi ve hakkında merak edilenler
Ex Aşkım dizisi oyuncu kadrosu ve konusu!
Hz. Yusuf dizisi nerede çekildi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.