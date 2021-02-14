İzmir’de Apartman Boşluğuna Düşen Yaşlı Adam Yaşamını Yitirdi!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ikinci katta bulunan evinin balkonundan apartman boşluğuna düşen 77 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Poligon Mahallesi 123/2 Sokaktaki Özgün Apartmanı'nın ikinci katında yaşayan Yalçın Anarat (77) dengesini kaybeden yaşlı adam mutfaktaki balkonundan apartmanın boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olayı gören apartmandaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın Anarat’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalçın Anarat’ın cenazesi düştüğü apartman boşluğundan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.