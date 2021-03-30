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İzmir'de ağır hasarlı bina kontrollü yıkım yapılırken yanındaki binanın üzerine çöktü

İzmir'de geçen yıl meydana gelen ve kayıplarla Türkiye'yi yasa boğan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olan binaların yıkımında yıkımı gerçekleştirilecek olan 8 katlı bina, çalışmalar sırasında yanındaki 4 katlı binanın üzerine çöktü.

30 Mart 2021 Salı 01:18
İzmir'de ağır hasarlı bina kontrollü yıkım yapılırken yanındaki binanın üzerine çöktü
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İzmir Karşıyaka ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Şemikler Mahallesi'nde 1 sene önce gerçekleşen deprem sonrasında ağır hasarlı olan binaların yıkımı devam ediyor. Yıkımına geçen hafta başlanan Dostluk Sitesi'ndeki bir blokta, başlanan çalışmalar devam ederken yetkililer, yıkım öncesi binanın yanındaki Nafi Cemal Apartmanı'nı oluşabilecek her türlü olumsuzluk durumuna karşı tedbir olması amaçlı tahliye etti.

Gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında 8 katlı blok, çalışmalar sırasında tamamen yıkıldı. Gerçekleştirilen yıkın sırasında ise yıkılan bina tahliye edilen söz konusu apartmanın üzerine çöktü.

Korkunç olayda ekiplerin önceden geniş güvenlik önlemleri almaları sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı yaşanmazken Nafi Cemal Apartmanı ise hasar aldı.

Apartmanın hasar alması neticesinde evlerine girmelerine izin verilmeyen bina sakinleri, mağdur olmamaları adına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından misafirhanelere alındı.

Olayda evi hasar gören bina sakinlerinden sitemler gelirken olay hakkında konuşan site sakini Metin Yılmaz, yıkımı gerçekleştiren firmanın hatasının olduğunu yıkılan binanın kendi binalarının üzerine yıkıldığını evlerinin artık ağır hasarlı geçtiğini ve bu durumda mağdur olduklarını aktardı.



Son Güncelleme: 30.03.2021 01:18
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Anahtar Kelimeler:
IzmirYıkım
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