İzmir'de acı ölüm! 3 yaşındaki kız aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

Kahreden ölüm haberi İzmir Kınık'tan geldi.

İlçe'de yaşayan Yılmaz ailesi fertleri geçtiğimiz günün akşamında yemek olarak ailecek bamya yedi. Yemekten bir süre sonra aile fertlerinden Gökhan Yılmaz karın ağrısı ve kusma ile ilçe'de ki devlet hastanesi gitti. Burada doktorlar tarafından ilk muayenesi yapılan Yılmaz tedavi edildikte sonra dinlenmesi için evine gönderildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde bu sefer Gökhan Yılmaz'ın eşi ve kızı aynı şikayet ile ilçeye en yakın Soma devlet hastanesine kaldırıldı. Anne Hülya Yılmaz ve 3 yaşındaki kızı Alya Yılmaz yapılan ilk tetkiklerden sonra tedavi edilip baba Gökhan Yılmaz gibi dinlenmesi için evine gönderildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde 3 yaşındaki Alya Yılmaz tekrardan fenalaşınca acil olarak aynı hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kız burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz kız yapılan otopsinin ardından bugün Kınık'ta toprağa verildi.

3 yaşındaki Alya'nın ölüm nedeni otopsi raporunun açıklanmasıyla belli olacak.