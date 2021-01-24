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İzmir'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu

İzmir Konak'ta yaşayan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan 61 yaşındaki Halit Bilgi isimli vatandaş evinde ölü bulundu.

24 Ocak 2021 Pazar 00:27
İzmir'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu
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Üzücü olay bugün akşam saatlerinde İzmir Konak'ta yaşandı.

Konak'ta bir kiralık bir dairede hayatını sürdüren 61 yaşındaki Halit Bilgin'den uzun süre haber alınamayında ev sahibi durumdan şüphe ederek eve gitti. Yedek anahtar ile kapıyı açan ev sahibi yaşlı adamın yatağında hareketsiz yattığını görünce durumu hemen 112 sağlık personeline ve polise bildirdi.Durumu haber alan ekipler acil olarak eve geldi.

112 sağlık personeli yapmış olduğu incelemede 61 yaşındaki Bilgin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemeden yaşlı adamın ölümünün şüpheli bulunması üzerine eve savcı gelerek gerekli incelemeleri yaptı. Polisinde olay yeri incelemesi yapmasından sonra Bilgin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İnşaatlarda işçilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Bilgin'in ölüm sebebi yapılan inceleme sonrasında netlik kazanacak

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 24.01.2021 00:27
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IzmirKonakEvinde ölü Bulundu
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