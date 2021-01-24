İzmir'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu

Üzücü olay bugün akşam saatlerinde İzmir Konak'ta yaşandı.
Konak'ta bir kiralık bir dairede hayatını sürdüren 61 yaşındaki Halit Bilgin'den uzun süre haber alınamayında ev sahibi durumdan şüphe ederek eve gitti. Yedek anahtar ile kapıyı açan ev sahibi yaşlı adamın yatağında hareketsiz yattığını görünce durumu hemen 112 sağlık personeline ve polise bildirdi.Durumu haber alan ekipler acil olarak eve geldi.
İnşaatlarda işçilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Bilgin'in ölüm sebebi yapılan inceleme sonrasında netlik kazanacak
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 24.01.2021 00:27