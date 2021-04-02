İzmir'de 25 gündür hastaneye yatış sırası bekleyen Aslı Özkısırlar, bugün vefat etti!

İzmir'de yaşayan ve takı satarak geçimini devam ettiren Aslı Özkısırlar, akciğerlerinde yaşadığı sorun nedeniyle tedaviye başlamak istedi. Yaklaşık 25 gün boyunca hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle yatış işlemlerini gerçekleştiremeyen Özkısırlar, daha fazla dayanamadı ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün hayatını kaybetti.

Ölmeden önce, Twitter hesabında konuyu dile getirerek durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ileten Aslı Özkısırlar, isyan ederek tedavi olmak için daha ne kadar sıra bekleyeceğini söylemişti.

1 aya yakın bir süredir tedavi olmak için yatak arayan Aslı Özkısırlar'ın durumunun giderek ağırlaştığı ve bu süreç içerisinde kalbinin iki kez durduğu öğrenilirken iki gün önce yatış için hastanede yatak bulmuştu. Romatizmal hastalığa da sahip olan genç kadına kısa bir süre önce stent takıldığı bildirildi.

GEÇİMİNİ SAĞLADIĞI AKI TEZGAHI BOŞ KALDI!

Takı yapıp satan ve geçimini bu şekilde sağlayan Aslı Özkısırlar’ın Alsancak Sevgi Yolu esnafındaki takı tezgahı artık boş kalırken tezgah, yakınları ve arkadaşları tarafından çiçeklerle donatıldı. Diğer taraftan, Aslı Özkısırlar'ın cenazesinin Altındağ’da Kokluca Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.