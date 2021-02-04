İzmir'de 1 kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde İzmir’in Ergene Mahallesi 113 sokakta bulunan bir apartmanın önünde gerçekleşti. Yaşanan olayda iddialara göre B.Ö. isimli bir kişi akşam saatlerinde evine girmeye çalıştığı sırada apartmanın önüne geldiğinde arkasından gelen iki silahlı kişinin saldırısına uğradı. Yaklaşan kişiler B.Ö.’ye ard arda ateş ederek olay yerinden motosiklet ile uzaklaştı. Yaşanan olayı çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan mağdur B.Ö.’yü hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan B.Ö’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan olay ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

