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İzmir'de 1 kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan bir kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

04 Şubat 2021 Perşembe 01:13
İzmir'de 1 kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
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Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde İzmir’in Ergene Mahallesi 113 sokakta bulunan bir apartmanın önünde gerçekleşti. Yaşanan olayda iddialara göre B.Ö. isimli bir kişi akşam saatlerinde evine girmeye çalıştığı sırada apartmanın önüne geldiğinde arkasından gelen iki silahlı kişinin saldırısına uğradı. Yaklaşan kişiler B.Ö.’ye ard arda ateş ederek olay yerinden motosiklet ile uzaklaştı. Yaşanan olayı çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan mağdur B.Ö.’yü hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan B.Ö’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan olay ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 04.02.2021 01:13
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Anahtar Kelimeler:
IzmirSaldırı
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