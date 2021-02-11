İzmir ve Balıkesir'de hortum dehşeti! 5 kişi yaralı

Edinilen bilgilere göre İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde çıkan hortum sebebiyle Güzelbahçe'de dolu yağışı olduğu ve 5 kişinin bu sebeple yaralandığı öğrenildi. Öte yandan hortum nedeniyle çok sayıda aracın zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI ERGİN: CAN KAYBI YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sürekli yapılan uyarıların ardından Edremit Körfezi bölgesinde beklenen yağış ve fırtına başlayarak etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Bölge genelinde sağanağın yanında Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde de kısa süreyle hortum meydana geldi.

Deniz üzerinden gelen hortum mahalledeki çok sayıda raca ve evin çatısına zarar vererek maddi hasara neden oldu.

Yapılan açıklamalarda zarar gören çatıların çevreye ve yollara saçıldığı bilgisi geldi.

Çok sayıda aracın hasar gördüğünü belirten Ergin, gerçekleşen hortum sebebiyle mal kayıplarının olduğu zarar gören çatıların ve araçların olduğunu aktardı. Hiçbir can kaybının olmadığını belirten Ergin en çok hasarın Sarımsaklı mahallesinde olduğunu belirtirken Belediye ve itfaiye ekipleri çevrede temizlik çalışmalarına başladığını aktardı.

