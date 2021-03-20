İzmir Valisi yeniden uyardı! 'Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz'

Sağlık Bakanlığı bu akşam illere göre risk haritasını güncelledi ve İzmir dahil bir çok kentte görülen vaka sayılarında ki artış dikkat çekti.

Son günlerde artan vaka sayıları karşısında sık sık uyarılar yapan İzmir Valisi İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den yeni bir uyarı daha geldi.

'Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz'

Sosyal medya hesabından kentte ki vatandaşlarını uyaran Vali Köşger, son günlerde İzmir genelinde yapılan tüm denetim ve kurallara sıkı sıkıya uyan vatandaşlara rağmen korona virüs vaka sayılarında kritik eşiğin aşıldığını duyurdu. Vali Köşger açıklamasında, daha kötüye gidilmemesi ve bir an evvel düşük riskli iller kategorisine geçilmesi için vatandaşlarından kurallara uymalarını istedi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından az önce açıklanan illerin risk haritasına göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı İzmir'de 78,57'den 111,41'e yükseldi. İzmir ile birlikte diğer büyükşehirlerde de görülen artış dikkatlerden kaçmadı.