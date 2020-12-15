İzmir Şehir Hastanesi ne zaman hizmete açılacak?

İnşaatına 2014 yılında başlanan ve 30 ay içinde hizmete açılması beklenen İzmir Şehir Hastanesi henüz inşaatı tamamlanmadı. Hastanenin açılışı bugüne kadar tam beş kez ertelendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak İzmir Şehir Hastanesi’nin bu salgın döneminde önemini vurgulayarak 2021 yılında hizmete açılacağını söylemişti.
Yatırım tutarı 1.6 milyar TL
Hastanenin ihalesini Türkerler Holding ve Gama Holding almıştı. 2.060 yatak kapasitesi olacak hastanenin yatırımcı firmalar 25 yıl işletilmesini üstlenecek. Projenin maliyeti olarak da 1 milyar 638 milyon TL olduğu biliniyor.
Son Güncelleme: 15.12.2020 16:01