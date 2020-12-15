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İzmir Şehir Hastanesi ne zaman hizmete açılacak?

Yapımına 2014 yılında başlanan İzmir Şehir Hastanesi'nin ne zaman hizmete gireceği merak konusu oldu. Haberimizde İzmir Şehir Hastanesi'nin açılış tarihini araştırdık.

15 Aralık 2020 Salı 16:01
İzmir Şehir Hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
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İnşaatına 2014 yılında başlanan ve 30 ay içinde hizmete açılması beklenen İzmir Şehir Hastanesi henüz inşaatı tamamlanmadı. Hastanenin açılışı bugüne kadar tam beş kez ertelendi.

İzmir Şehir Hastanesi’nin temel atma töreni ilk olarak 12 Mart 2014’de yapılmıştı. İkinci kez olarak da 9 Mayısıs 2015 yılında tekrar temel atma töreni gerçekleşmişti. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve dönemin Sağlık Bakanı bulunmuştu. Otuz ay içinde tamamlanması beklenen hastanenin açılış tarihi sırasıyla 2018, 2019 ve 2020 yılının sonu olarak belirlenmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak İzmir Şehir Hastanesi’nin bu salgın döneminde önemini vurgulayarak 2021 yılında hizmete açılacağını söylemişti.

Yatırım tutarı 1.6 milyar TL

Hastanenin ihalesini Türkerler Holding ve Gama Holding almıştı. 2.060 yatak kapasitesi olacak hastanenin yatırımcı firmalar 25 yıl işletilmesini üstlenecek. Projenin maliyeti olarak da 1 milyar 638 milyon TL olduğu biliniyor.



Son Güncelleme: 15.12.2020 16:01
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Anahtar Kelimeler:
Izmir şehir HastanesiRecep Tayyip ErdoğanFahrettin Koca
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