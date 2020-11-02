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İzmir Seferihisar, Bornova, Bayraklı ilçeleri haritada nerede?

İzmir'de yaşanan 6,6'lık deprem sonrasında depremin merkeze en yakın ilçesi olan Seferihisar, Bornova ve Bayraklı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, İzmir Seferihisar, Bornova ve Bayraklı ilçeleri haritada nerede? sorusunu merak ediyor.

02 Kasım 2020 Pazartesi 01:11
İzmir Seferihisar, Bornova, Bayraklı ilçeleri haritada nerede?
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İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğünde ki deprem sonrasında pek çok kişi depremden en çok etkilenen ve can kayıplarının yaşandığı ilçeleri merak etmeye başladı. Pek çok kişi depremin merkezi olan Seferihisar, Bonova ve Bayraklı ilçelerinin nerede olduğunu araştırmaya başladı.


Geçtiğimiz Cuma öğlenden sonra yaşanan deprem felaketi sonrasında artçı sarsıntıların yaşanmaya devam ettiği ve can kayıplarının olduğu Seferihisar, Bonova ve Bayraklı ilçeleri araştırılmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu illerden bir tanesi olan İzmir’de toplamda 30 tane ilçe bulunmaktadır. Ulaşım ve Eğitimde olduğu kadar sanayi konusunda da gelişmiş bir şehir olan İzmir pek çok gencin hayallerindedir.

Seferihisar, Bonova ve Bayraklı ilçeleri nerededir?

4 milyon 367 bin 251 kişilik nüfus olan İzmir’in 30 ilçesinden sadece 3’ü olan Seferihisar, Bonova ve Bayraklı farklı alanlarda dikkat çeken illerdir.

  • Aliağa
  • Balçova
  • Bayındır
  • Bayraklı
  • Bergama
  • Beydağ
  • Bonova
  • Buca
  • Çeşme
  • Çiğli
  • Dikili
  • Foça
  • Gaziemir
  • Güzelbahçe
  • Karabağlar
  • Karaburun
  • Karşıyaka
  • Kemalpaşa
  • Kınık
  • Kiraz
  • Konak
  • Menderes
  • Menemen
  • Narlıdere
  • Ödemiş
  • Seferihisar
  • Selçuk
  • Tire
  • Urla


Son Güncelleme: 02.11.2020 01:11
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Anahtar Kelimeler:
IzmirSeferihisarBornovaBayraklıNerede
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