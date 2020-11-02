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İzmir Rıza Bey apartmanı nerede?

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında yıkılan binalardan birinin de Rıza Bey Apartmanı olduğu görüldü. Vatandaşlar bu binanın İzmir'in hangi bölgesinde olduğunu araştırmaya başladılar...

02 Kasım 2020 Pazartesi 20:19
İzmir Rıza Bey apartmanı nerede?
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İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında yıkılan binalardan biri olarak karşımıza çıkan Rıza Bey Apartmanı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Türkiye’nin farklı noktalarındaki milyonlarca kişi bu apartmanın nerede olduğunu araştırıyor.

İzmir’de Cuma günü meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında yıkılan binalardan bir tanesi de Rıza Bey Apartmanı oldu. En çok can kaybının olduğu apartmanlardan biri olarak ifade edilen Rıza Bey Apartmanı’nın konumu da binlerce kişi tarafından merak edildi.


Rıza Bey Apartmanı Nerede?

Pek çok can kaybının olduğu ifade edilen yıkılmış Rıza Bey Apartmanı, İzmir’in Bayraklı ilçesinde Mansuroğlu Mahallesi, Sakarya Caddesi’nde bulunuyor. 8 katlı binanın pek çok kişinin ölümüne neden olduğu ifade ediliyor. Binanın depremden önce çekilen fotoğraflarında pek çok bölümünde çatlaklar olduğu gözlerden kaçmıyor.



Son Güncelleme: 02.11.2020 20:19
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Anahtar Kelimeler:
IzmirDepremRıza Bey Apartmanı
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