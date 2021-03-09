İzmir Narlıdere metro hattı inşaatı ne zaman açılacak? Narlıdere metro güzergahı ve durakları nerelerde olacak?

İzmir trafiğini rahatlatacak metro hattında son aşamaya gelindi. Toplu ulaşım alanında İzmir Büyükşehir Belediyesinin en büyük yatırımlarından biri olan Narlıdere metro hattı bitmek üzere. İzmir halkı, metroya kavuşmak için gün sayıyor.

İzmir metro hattında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir an önce bitirilmesi için gece gündüz çalışılan metro hattı Ege'nin incisi İzmir'e ayrı bir hava katacak. Bu hattın tamamlanması ile birlikte şehir ana arterleri arasında ulaşım daha rahat olacak ve turizm açısından büyük bir getiriye sahip olacak.

Gülermak AŞ tarafından yapımı üstlenilen metro hattında tünel açma makinesi ile çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yapımı tamamlandığı İzmir hafif raylı sistemlerde önemli bir aşamayı tamamlamış olacak. Bu metro hattı ile birlikte ekonomik ve sosyal denge de değişmiş olacak.

Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık İstasyonunu arası tamamlan 7,2 kilometrelik hatta kazı çalışmaları bitti. Tünel çalışmalarında ilk TBM 4 bin 567 metre ilerleme kaydederken, sonraları işleme alınan ikinci TBM ile de 2 bin 551 metrelik tünel yapıldı. Yapılan kazılarla birlikte, yekün tünel uzunluğu 7 bin 118 metreye vardı. İnşaatın ilk başlarında Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere ve Şehitlik istasyonlarını birleştiren tünelde sona gelindi. Tünellerin birleşme anını yerinde izleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu ifadeleri kullandı; "Tünelin ucundan ışığı gördük. İlk tünel bitti. Şimdi buranın betonlanması ile ilgili bir süreç işleyecek. İkinci tünel de 3-4 ay içinde tamamlanmış olacak"

İzmir Narlıdere Metrosunun açılma tarihi de netleşmeye başladı. 2022 senelerinin sonlarına doğru hizmete alınacak.

İzmir Narlıdere metrosu istasyonları; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik, Kaymakamlık olacak.

Yapılan çalışmalarda kazılan tünelin uzunluğu ise 4bin 907 metreye ulaştı. Açılan toplam tünel uzunluğu ise 12 bin 25 metreyi buldu.