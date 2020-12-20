İzmir Menemen alışveriş merkezinde dehşet saçan koca hakim karşısına çıktı!

İzmir Menemen ilçesinde boşanmak üzere olan eşini Alışveriş merkezinde 9 yerinden bıçaklayan koca hakim karşısına çıktı.

Eşinin şiddeti nedeniyle Zonguldak'tan İzmir'e gelen Emine Ç. (41) eşi S.Ç.'ye boşanma davası açtı. Menemen ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde temizlikçi olarak çalışan Emine Ç., boşanma sürecinde olduğu eşi S.Ç. takip edildiği gerekçesiyle bir koruma kararı almıştı.

S.Ç.'nin iddialarına göre Koruma kararına rağmen Emine Ç'yi defalarca öldürmekle tehdit etmiş ve koruma kararının sona erdiği gün "seni öldüreceğim" mesajı göndermiş. Haziran ayı sonunda eşinin çalıştığı alışveriş merkezine iki bıçakla giden S.Ç., Emine Ç'ye 9 yerinden bıçak yarası verdi.

Olay esnasında S.Ç., Emine Ç'yi kurtarmaya gelen meslektaşı M.Ç.'yi kol ve bacak bölgelerinden yaraladı. Alışveriş merkezinde müşteri olan F.C.'yi de kalp bölgesinden bıçakladı. S.Ç. olaydan sonra alışveriş merkezinin güvenliği tarafından yakalandı ve jandarmalara teslim etti.

Önce "bıçakladım" dedi, sonra kabul etmedi

S.Ç., Savcılığa vermiş olduğu ifadede boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakladığını itiraf etti, "Beni aldattığından şüphelendim, kendisini takip ettim. Evden adamla çıktı. İş yerine kadar gittim. Emine iş yerinde adamdan ayrıldı, bende peşinden gittim. Konuşmaya gittim. Emine panikleyerek bana bağırdı, bende bıçağı sapladım” ifadelerini kullandı.

S.Ç.'nin ifadesinin sonrasında tutuklu olarak Menemen T tipi cezaevine gönderildi, aleyhine dava açıldı. İlk duruşması Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına SEGBİS ile katılan sanık S.Ç., bu sferde Emine Ç. ve F.C. ile M.Ç.’yidığını dile getirdi.

Emine Ç'nin avukatı Cansu Aktaş, müvekkilinin ömür boyu can güvenliğinin olmadığını ileri sürerek sanık S.Ç.'nin tutuklanmasını talep ederken, mahkeme heyeti bu talebe uydu. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe alındı.

"Olayın psikolojisini atlatamadım, oradaki insanlar sayesinde kurtuldum"

Bıçaklı saldırı sonrasında 15 gün boyunca hastanede yattığını ifade eden Emine Ç., şu şekilde konuştu:

"Menemen’de bir AVM’de temizlik işi yaparken boşanma davası açtığım eski eşim tarafından bıçaklandım. Oradaki insanlar sayesinde kurtuldum. Şu an o yüzden nefes alabiliyorum.

Bıçakla üstüme yürüdü ve beni sol tarafımdan bıçakladığını hissettim. O an can havliyle kaçıp kurtulmak istedim. Üstüme yürüdü, 9 yerimden bıçaklandım. Beni kurtarmak isteyen iki kişi de bıçaklandı. 15 gün hastanede kaldım. O olayın psikolojisini atlatamadım. Hala kötü günler yaşıyorum."

"Savunma değil hikaye dinledik"

Davayla alakalı konuşan Emine Ç.'nin avukatı Cansu Aktaş ise, "Kadına yönelik şiddete ilişkin diğer davalardan çok kez tanık olduğumuz unsurlar vardı. Sanık kıskançlık bahanesiyle bu fiili gerçekleştirdiğini söyledi. Yalnızca boşanma davasının konusu olabilecek ve suça etki etmeyecek hikayeler anlatıldı.

Duruşma boyunca bir savunma değil, hikaye dinledik. Sanığın hak etmiş olduğu en ağır cezayı alması ve haksız tahrik ile iyi hal indirimi uygulanmaması için elimden geleni yapacağım" ifadelerine yer verdi.