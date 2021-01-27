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İzmir-İstanbul otobanında trafik kazası! 5 yaralı

İzmir İstanbul arası ulaşımın sağladığı yeni otobanda Susurluk mevkiinde yolda seyir halinde olan aracın kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 12:15
İzmir-İstanbul otobanında trafik kazası! 5 yaralı
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5 kişinin yaralandığı trafik kazası bugün sabah saatlerinde İzmir- İstanbul arası ulaşımın sağlandığı otobanda meydana geldi.

İçerisinde sürücü dahil 5 kişinin yolculuk yaptığı özel bir araçi yağışın etkisiyle yolda seyir halindeyken, aniden kontrolünü kaybetti. Kontrolünü kaybeden araç otobanda bir süre savrulduktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler araç içinde bulunan 5 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi. Yaralıları yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile en yakın hastanelere kaldırıldı.

Ekipler kaza sonra maddi hasarın meydana geldiği aracı çekici yardımıyla yoldan kaldırdı.

 

 

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 12:15
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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıSusurluk
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