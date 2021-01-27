İzmir-İstanbul otobanında trafik kazası! 5 yaralı

5 kişinin yaralandığı trafik kazası bugün sabah saatlerinde İzmir- İstanbul arası ulaşımın sağlandığı otobanda meydana geldi.
İçerisinde sürücü dahil 5 kişinin yolculuk yaptığı özel bir araçi yağışın etkisiyle yolda seyir halindeyken, aniden kontrolünü kaybetti. Kontrolünü kaybeden araç otobanda bir süre savrulduktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler araç içinde bulunan 5 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi. Yaralıları yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile en yakın hastanelere kaldırıldı.
Son Güncelleme: 27.01.2021 12:15