İzmir-İstanbul otobanında trafik kazası! 5 yaralı

5 kişinin yaralandığı trafik kazası bugün sabah saatlerinde İzmir- İstanbul arası ulaşımın sağlandığı otobanda meydana geldi.

İçerisinde sürücü dahil 5 kişinin yolculuk yaptığı özel bir araçi yağışın etkisiyle yolda seyir halindeyken, aniden kontrolünü kaybetti. Kontrolünü kaybeden araç otobanda bir süre savrulduktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler araç içinde bulunan 5 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi. Yaralıları yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile en yakın hastanelere kaldırıldı.

Ekipler kaza sonra maddi hasarın meydana geldiği aracı çekici yardımıyla yoldan kaldırdı.