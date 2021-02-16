İzmir elektrik kesintisi 16-17-18 Şubat 2021 elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir’in birçok ilçesinde 15 Şubat tarihinden itibaren elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti belirli ilçelerde 18 Şubat Perşembe gününe kadar sürecek.
İzmir’de elektrik kesintisi hangi ilçede hangi gün olacak?
İzmir Aliağa ilçesi elektrik kesintisi
15.02.2021:
09:00 - 16:00 Yeni Şakran Mahallesi 1. Cevre Yolu, 182, 180, 176, 165, 167, 162, 170 Sokakları, Yalı Caddesi, 166, 143 Sokakları, Atatürk Caddesi, 143, 136, 133, 208, 236, 214, 228 Sokakları, Çeşme Önü, 244, 252, 263, 325 Sokakları ve civarı
17.02.2021
09:00 - 17:00 Aliağa Yeni Mahalle Apdi İpekçi, Rumeli Caddeleri, 550, 551, 552, 553, 554, 555 Sokakları ve civarı
İzmir Bayındır elektrik kesintisi
15.02.2021
09:00 - 17:00 Demircilik Mahallesindeki Fabrıka Önü, Hasan Tahsin,Menderes Caddeleri ile Uludağ, Mehmet Akif,Yunus Emre Sokaklarının bir kısmında
16.02.2021
09:00 - 17:00 Demircilik Mahallesindeki Toros,Hasan Tahsin, Hükümet Önü, Hastane Caddeleri ile Tarış, Dedeağaçlı, Kubılay, İnkılap Sokakları İle Sanayi Çarşısının bir kısmında
Bayraklı elektrik kesintisi
16.02.2021
09:00 - 10:00 Çay Mahallesi, 2102, 2103, 2106, 2107, 2109, 2093, 2092, 2133, 2135, 2136, 2137 Sokaklar ve civarı
16.02.2021
10:00 - 11:00 Osmangazi Mahallesi, 578, 577, 579, 569, 569/2 Sokaklar ve civarı
16.02.2021
11:00 - 12:00 Osmangazi Mahallesi, Yavuz Caddesi, İbrahim Galip Caddesi, 592, 591 Sokaklar ve civarı
16.02.2021
13:00 - 14:00 Osmangazi Mahallesi, Yavuz Caddesi, 598, 596 Sokaklar ve civarı
Bergama elektrik kesintisi
15.02.2021
09:00 - 10:00 Küçükkaya Mahallesi Ve Otogar civarı
15.02.2021
17:00 - 18:00 Küçükkaya Mahallesi Ve Otogar civarı
18.02.2021
09:00 - 10:00 Küçükkaya Mahallesi Ve Otogar civarı
17:00 - 18:00 Küçükkaya Mahallesi Ve Otogar civarı
İzmir Bonova elektrik kesintisi
15.02.2021
02:30 - 02:45 Meriç, Merkez, Serintepe, Zafer Mahalleleri, Bonova Anadolu Lisesi, Çimbeton Ve civarı
16.02.2021
09:00 - 12:00 Evka-3 Mahallesi, 119/12, 119/14, 119/11, 121, 121/3, 119/8, 119/3 Sokaklar ve civarı
Buca elektrik kesintisi
15.02.2021
09:00 - 16:00 Karacaağaç Mahallesi, 4012, 4017, 4011 Sokaklar ve civarı
16.02.2021
09:00 - 17:00 Belenbaşı Mahallesi, Hürriyet Caddesi, 3020, 3020/1, 3015, 3020/2, 3015/1 Sokaklar ve civarı
16.02.2021
09:00 - 17:00 Kuruçeşme, Atatürk Mahalleleri, 203/30, 202/1, 202/50, 202/3, 201/2, 201 Sokaklar ve civarı
18.02.2021
09:00 - 17:00 İnönü Mahallesi, 677/24, 677/29, 677/19, 677/5 Sokaklar ve civarı
18.02.2021
09:00 - 17:00 Yaylacık Mahallesi, 173, 181/1, 186/4, 181/4, 181 Sokak ve civarı
18.02.2021
10:00 - 16:30 Menderes Mahallesi, 120/1, 118/3, 118/2, 118 Sokaklar ve civarı
İzmir Çeşme elektrik kesintisi
15.02.2021
09:00 - 15:00 Cumhuriyet Mahallesi 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4311, 4312, 4313 Sokaklar ve Çevresı L-164 A Kolu
15.02.2021
09:00 - 11:00 Alaçatı Mahallesi 15041, 15040, 15049, 15056, 15005 Sokaklar ve çevresi L-252 C Kolu
16.02.2021
09:00 - 15:00 Cumhuriyet Mahallesi 4310, 4320, 4321, 4501 Sokaklar Ve Çevresı L-164 D Kolu
16.02.2021
09:00 - 10:00 Alaçatı Mahallesi 1556-1488-1481-1487-1486-1485-1450-1442-15040-15054-15055 Sokaklar ve çevresi
16.02.2021
09:00 - 17:00 Alaçatı Mahallesi 14050-14063-14068-14069-14070-14071-14072-14073-14075-14079-14078-14077-14067-14063-14063/1-14066 Sokaklar ve çevresi
16.02.2021
09:00 - 17:00 Cumhuriyet Mahallesi Genelı, Kredı Yurtlar Kurumu Kız Yurdu, Ontur Otel,Ormen Tatıl Köyü, Havacılar Sıt. 16 Eylül Mahallesi Yeşılırmak Sıt. Çeşme Su Sıt. Kırçiçeği Tur., Orkent Sıt. ve çevresi.
16.02.2021
16:00 - 17:00 Alaçatı Mahallesi 1556-1488-1481-1487-1486-1485-1450-1442-15040-15054-15055 Sokaklar ve çevresi
17.02.2021
09:00 - 15:00 Cumhuriyet Mahallesi 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309 Sokaklar ve çevresi L-164 B Kolu
17.02.2021
09:00 - 10:00 Fahrettinpaşa Mahallesi 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2210, 2212, 2214, 2215, 2220, 2221, 2223, 2226, 2227, 2228 Sokaklar Ve Cıvarı, Sanıç Mevkıı, Hayvan Barınağı, İzsu Belkent Su Deposu ve çevresi
17.02.2021
09:00 - 17:00 Fahrettınpaşa Mahallesi 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2210, 2212, 2214, 2215, 2220, 2221, 2223, 2226, 2227, 2228 Sokaklar
17.02.2021
16:00 - 17:00 Fahrettinpaşa Mahallesi 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2210, 2212, 2214, 2215, 2220, 2221, 2223, 2226, 2227, 2228 Sokaklar Ve Cıvarı, Sanıç Mevkıı, Hayvan Barınağı, İzsu Belkent Su Deposu ve çevresi
Çiğli elektrik kesintisi
16.02.2021
09:00 - 12:00 Ataşehir Mahallesi, 8018, 8014/1, 8014, 8017, 8012, 8012/1 Sokaklar ve civarı
16.02.2021
09:00 - 12:00 Ataşehir Mahallesi, 8216/2, 8212, 8216, 8220 Sokaklar ve civarı
16.02.2021
09:00 - 12:00 Ataşehir Mahallesi, 8014, 8016, 8015, 8013, 8011 Sokaklar ve civarı
16.02.2021
09:00 - 12:00 Ataşehir Mahallesi, 8221, 8216 sokaklar Ve civarı
16.02.2021
09:00 - 12:00 Ataşehir Mahallesi, 8019/10, 8211/16 Sokaklar ve civarı
16.02.2021
12:15 - 14:00 Maltepe Mahallesi, 8108/1, 8109, 8110, 8109/11 Sokaklar ve civarı
16.02.2021
12:15 - 14:00 Maltepe Mahallesi, 8102, 8104, 8090, 8101, 8100 Sokaklar ve civarı
Dikili elektrik kesintisi
18.02.2021
12:00 - 13:00 Kabakumaltı, Salihleraltı, Bahçelialtı Mevkiileri Ve Civarları
Foça elektrik kesintisi
16.02.2021
09:00 - 10:30 Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Çelebi, Işıl, Sempati, Sivri, Yavuzhan, Dostluk, Uğur Mumcu, Avuzhan, Kemal Çınar Sokakları ve civarı
16.02.2021
11:00 - 14:00 Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Çelebi, Işıl, Sempati, Sivri, Yavuzhan, Dostluk, Uğur Mumcu, Avuzhan, Kemal Çınar Sokakları ve civarı
16.02.2021
14:00 - 17:00 Yeni Foça Fatih Mahallesi Fırat, Dicle, Doruk, Karanfil, Atılgan Sokakları, Kandemir Caddesi Ve Civarları
17.02.2021
09:00 - 15:00 Foça Gerenköy 509, 552 Sokakları ve civarı
17.02.2021
16:00 - 17:00 Ilıpınar Koyu Küme Evleri Ve Civarları
18.02.2021
09:00 - 10:00 Kozbeyli Mahallesi Gerenköy 509, 552 Sokakları ve civarı
18.02.2021
10:00 - 11:00 Kozbeyli Mahallesi Kozbeyli Küme Evleri Ve Civarları
18.02.2021
13:00 - 17:00 Bağarası Hacıveli Mahallesi 418 Sokak, Foça İzmir Karayolu Caddesi, 440, 416 Sokakları ve civarı
Gaziemir elektrik kesintisi
16.02.2021
09:00 - 17:00 Gazikent Mahallesinde Bulunan Hava Teknik Okulları Lojmanları
Güzelbahçe elektrik kesintisi
17.02.2021
09:00 - 11:00 Maltepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, 3, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56 Sokaklar Ve Civarları
17.02.2021
11:00 - 12:00 Maltepe Mahallesi, 54, 31, 58, 29, 23 Sokaklar Ve Civarları
18.02.2021
09:00 - 13:00 Kahramandere Mahallesi, Şehit Kemal Caddesi, 269, 271, 490, 500, 811, 882, 809 Sokaklar Ve Civarı
18.02.2021
09:00 - 12:00 Maltepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, 23, 88, 35, 94, 41, 98, 37 Sokaklar Ve Civarı
Karabağlar elektrik kesintisi
15.02.2021
09:00- 17:00 Gazi Mahallesi, 3628, 3666, 3667, 3669, 3766, 3879, 3876/2, 3880, 3882, 3885, 3892, 3894, 3895, 3895/1, 3896, 3897, 3899 Sokaklar Ve Civarı
16.02.2021
09:00 - 17:00 Gazi Mahallesi, 3628, 3666, 3667, 3669, 3766, 3879, 3876/2, 3880, 3882, 3885, 3892, 3894, 3895, 3895/1, 3896, 3897, 3899 Sokaklar Ve Civarı
Karaburun elektrik kesintisi
15.02.2021
09:00 - 17:00 Mordoğan Ardıç Tr-12 Tr-8 Çıkışı Ardıç Mevkıı Tamamı , Azmak Tamamı , Ufuk Sıtesı , Ayıbalığı Tamamı , Efeler Sıtesı ,
16.02.2021
09:00 - 17:00 Parlak Mahallesi Badembükü Mevkıı Tamamı
16.02.2021
11:00 - 14:00 Tr-51 Mordoğan Mahallesi 104 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , Sokakları Fakülte Caddesı Bır Kısmı Ve Cıvarı
17.02.2021
09:00 - 17:00 Parlak Mahallesi Badembükü Mevkıı Tamamı
Karşıyaka elektrik kesintisi
15.02.2021
09:00 - 13:00 Donanmacı Mahallesi, Attila İlhan, 1704 Sokaklar Ve Civarı
16.02.2021
Kemalpaşa elektrik kesintisi
15.02.2021
09:00 - 17:00 Ansızca Mahallesi
15.02.2021
09:00 - 15:00 Cumhuriyet Mahallesi İstıklal Mahallesi 113/1 Sk. 9113/2 Sk 9150 Sk Turgut Özal Blv. 9144 Sk. 9113 Sk. Gazı 9128 Sk. 9139 Sk. 9244 Sk. 130 Sk. 9125 Sokak Ve Cıvarları Dm-2/15
16.02.2021
09:00 - 17:00 Ansızca Mahallesi
17.02.2021
09:00 - 15:00 Şebeke Bakım Çalışması Mehmet Akıf Ersoy Mahallesi Harıldak, Taşlıyol,1.Öteyaka Kümeevlerı Ve Cıvarları
17.02.2021
09:00 - 17:00 Kuyucak Mahallesi Ansızca Mahallesi 40.Sk. Kuyucak Yolu, Ansızca Köyü İç Yolu, Ansızca Köyü İzmır Anka Mevkıı Ve Cıvarları
17.02.2021
09:00 - 15:00 85.Yıl Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Mahallesi Yıldırım Kemal Cd. Armutlu Beledıye Cd. Hâkimiyeti Millîye Sk. Muzaffer, Aydın, Sağlık Cd. İşık, Park, Çay, Çağlar, Armutlu İzmır Cd. Mescıt, Emek, Barış, Egemen, Lıder Caddesı Ve Cıvarları
17.02.2021
09:00 - 15:00 85.Yıl Cumhuriyet Mahallesi Yenı Nesıl Ve Cıvarları
17.02.2021
12:00 - 14:00 Macıt Gülsoy,Egesan Güneş Enerjısı,Mcm Cam Mozaık,Sur Plastık,Ulucak Futbol Sahası,Fan Market,Aysun Önal,,Üstünel Temızlık,Kaan Havalı Kırıcı,Yağmur Ambalajalptekın Plastık,Ege Zıraı Ürünler,Lıma Galvanız,Serhan Bülbül,Kartalsan,Erımes Tarım,Anadolu Pars,İsımsan,Yaman Kaynak,Ah,Tamer Üstün,Alı Yavaş Bölgedekı Özel Trafolu Aboneler Ve Cıvarları
Kınık elektrik kesintisi
15.02.2021
09:00 - 17:00 Narlıgeçit Enh Ve Civarları
16.02.2021
09:00 - 17:00 Narlıgeçit Enh Ve Civarları
18.02.2021
14:00 - 17:00 Poyracık Mahallesi Ve Civarları
Kiraz elektrik kesintisi
16.02.2021
09:30 - 16:00 Umurlu Mahallesı Melekalanı Sokak Tr-4
17.02.2021
09:30 - 16:00 Umurlu Mahallesı Merkez Sokak Tr-2
Konak elektrik kesintisi
15.02.2021
02:30 - 02:45 Anadolu, Halkapınar, Murat, Cengiz Topel, Güney, Levent, Zeytinlik Mahalleleri, İzsu P-43 Su İstasyonu, Sevil Giyim, Kütaş Tarım Ve Civarları
Menderes elektrik kesintisi
15.02.2021
09:00 - 17:00 Develi 9111 Sk. Ataköy 5602 Sk. Cıvarı
Menemen elektrik kesintisi
15.02.2021
09:00 - 11:00 Makul Gedik Özel Trafolu Müşteri, Şadi Gündoğan Özel Trafolu Müşteri, Muhammet Tomar Ve Arkadaşları Özel, Necmettin Canıaz Özel Trafolu Müşteriler Ve Civarları
15.02.2021
09:00 - 10:00 Görece, Hasanlar, Haykıran, Belen, Süleymanlı, Emiralem Tarımsal Aboneler, Özel Trafolu Müşteriler Ve Civarları
16.02.2021
03:00 - 03:15 Ulukent 29 Ekim Mahallesi, Ulukent Sanayi Alanının Tamamı, Hava Lojmanları, 10001, 10002, 10003, 10007, 10011, 10018 Sokakları ve civarı
16.02.2021
03:00 - 03:15 Asarlık Zeytinlik Mahallesi 9020/1, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9019, 9010 Sokakları, Turgut Özal Bulvarı, Gimas San, Ser-Pal Tic., Ahmet Çınar, Ersoy Kardeşler, Akçansa Çimento, Anka İlaç Fab., Asarlık Polis Lojmanları, Bizim Toptan Satış, Dündar Meydancı Petrol, Gökhan Boya Özel Trafolu Müşteriler Ve Civarları
16.02.2021
03:00 - 03:15 Kasımpaşa, Esatpaşa, Mermerli, Tülbentli Mahalleleri, Menemen Şehir Merkezi Ve Civarları
16.02.2021
03:00 - 03:15 Atatürk Mahallesi (Hıdırtepe)Tamamı Ve Civarları
16.02.2021
03:00 - 03:15 Egekent 2- 30 Ağustos, 9 Eylül, İstiklal Mahalleleri, 29 Ekim Ova Küme Evleri, Hüseyin Avni Çil Özel, Hakan Yeşilyurt Özel, Makro Yapı Özel, Mehmet Aslan Sütçü Özel Trafolu Müşteriler Ve Civarları
16.02.2021
09:00 - 17:00 Camikebir Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi, Kırlangıç, Ulucami, Hocazade, Gökçe Sokakları, Bergama Caddesi, Kılıçarslan, Sungur Tekin, Demirpençe, Mermerli, Balık, Mutaf, Yağcı Sokakları, Mithatpaşa Caddesi, Savacı, Hurmalı, Ulucami, Güngören, Türkmen Sokakları ve civarı
17.02.2021
03:00 - 03:15 Ulukent 29 Ekim Mahallesi, Ulukent Sanayi Alanının Tamamı, Hava Lojmanları, 10001, 10002, 10003, 10007, 10011, 10018 Sokakları ve civarı
17.02.2021
03:00 - 03:15 Asarlık Zeytinlik Mahallesi 9020/1, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9019, 9010 Sokakları, Turgut Özal Bulvarı, Gimas San, Ser-Pal Tic., Ahmet Çınar, Ersoy Kardeşler, Akçansa Çimento, Anka İlaç Fab., Asarlık Polis Lojmanları, Bizim Toptan Satış, Dündar Meydancı Petrol, Gökhan Boya Özel Trafolu Müşteriler Ve Civarları
17.02.2021
03:00 - 03:15 Kasımpaşa, Esatpaşa, Mermerli, Tülbentli Mahalleleri, Menemen Şehir Merkezi Ve Civarları
17.02.2021
03:00 - 03:15 Atatürk Mahallesi (Hıdırtepe)Tamamı Ve Civarları
17.02.2021
03:00 - 03:15 Egekent 2- 30 Ağustos, 9 Eylül, İstiklal Mahalleleri, 29 Ekim Ova Küme Evleri, Hüseyin Avni Çil Özel, Hakan Yeşilyurt Özel, Makro Yapı Özel, Mehmet Aslan Sütçü Özel Trafolu Müşteriler Ve Civarları
17.02.2021
09:00 - 17:00 Camikebir Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi, Kırlangıç, Ulucami, Hocazade, Gökçe Sokakları, Bergama Caddesi, Kılıçarslan, Sungur Tekin, Demirpençe, Mermerli, Balık, Mutaf, Yağcı Sokakları, Mithatpaşa Caddesi, Savacı, Hurmalı, Ulucami, Güngören, Türkmen Sokakları ve civarı
18.02.2021
09:00 - 16:00 Seyrekköy Gazi Mustafa Kemal, İnönü, 85.Yıl Cumhuriyet Mahalleleri Ve Civarları
Narlıdere elektrik kesintisi
15.02.2021
09:00 - 14:00 Yenikale Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Şehit Onur Akaslı, Cüneyt, Akçam, Filiz Sokaklar Ve Civarı
17.02.2021
13:00 - 15:00 Limanreis Mahallesi, Ayvalık, Başak, Yafacı, Cevizli Sokaklar Ve Civarı
17.02.2021
15:00 - 17:00 Limanreis Mahallesi, Başak, Yafacı, Özyol, Attila İlhan, Şehit Fethi Bey, Ödül, Madalyon, Akdoğan, Dilek, Erenler, Tolga, Ahmet Rasim, Lozan, Karacaoğlan Sokaklar Ve Civarı
18.02.2021
09:00 - 13:00 Çatalkaya Mahallesi, Günaydın, As, Zeytindalı, Kahya Sokaklar Ve Civarı
Ödemiş elektrik kesintisi
15.02.2021
09:00 - 17:00 Pırınççı, Bıçakçı, Halıköy (Beydağ) Mahallelerı Tamamı
15.02.2021
09:00 - 17:00 Ocaklı, Oguzlar, Küçükavulcuk, Beyazıtlar Mahalllesi (Ocaklı Hatbaşı )
15.02.2021
09:00 - 17:00 Seyreklı Ve Karakova Mahallelerı (Seyreklı Fıder Yatırımı)
16.02.2021
09:00 - 17:00 Kaymakçı Mahallesı, Alı Reıs Sok., Gök Alı Sok., Uzun Sok., Karanfıl Sok., Gürbüz Sok., Kültür Sokak Ve Çevresı
16.02.2021
09:00 - 17:00 Pırınççı, Bıçakçı, Halıköy (Beydağ) Mahallelerı Tamamı
16.02.2021
09:00 - 17:00 Seyreklı Ve Karakova Mahallelerı (Seyreklı Fıder Yatırımı)
17.02.2021
09:00 - 17:00 Ödemış İlçesı Karakova,Umurbey,Gerelı, Balabanlı Mahallelerının Ova Mevkıılerı, Ayrıca Bozcayaka,Çamlıca,Konaklı,Ovakent, Mescıtlı, Kemenler, Pırınççı,Bıçakçı,Bademlı, Mahalleleri
17.02.2021
09:00 - 17:00 Zeytınlık Mahallesı Kısmen
17.02.2021
09:00 - 17:00 Seyreklı Ve Karakova Mahallelerı (Seyreklı Fıder Yatırımı)
Selçuk elektrik kesintisi
16.02.2021
10:00 - 12:00 Şirince Mahallesi Tamamı Dedehorya Mevkıı Selçuk-Şırınce Yolu Üzerı Özel Trafolu Aboneler Ve Element İçı-Beylıkıçı Mevkılerı
17.02.2021
09:00 - 17:00 Cumhuriyet Mahallesi Barış Cad.İstıklal Cad.Rıfat Baran Cad.5025-5036-5039-5039-5044-5112-5113 Sokaklar Ve Cıvarları
Tire elektrik kesintisi
15.02.2021
09:00 - 17:00 Armutlu Mahallesi
16.02.2021
09:00 - 17:00 Yemişler Mahallesi
17.02.2021
09:00 - 17:00 Ortaköy Mahallesi
Urla elektrik kesintisi
15.02.2021
09:00 - 17:00 Atatürk Mahallesi 2023, 2140, 2147, 2141, 2152 Sokaklar Ve Neyzen Tevfık Caddesının Bır Bölümü Tr-61 B Kolu
15.02.2021
09:00 - 17:00 Kuşçular Mahallesi 8039, 8039/1 Sokaklar Ve Çevresı Tr-10 C-D Kolu
15.02.2021
09:00 - 17:00 Balıklıova Mahallesi 13009,13012,13014,13015 Sokaklar, Balıklıova Altyüz Mevkıı Ve Balıklıova Caddesısır.
16.02.2021
09:00 - 17:00 Atatürk Mahallesi 2021, 2022, 2023, 2140, 2142, 2150, 2151 Sokaklar Ve Neyzen Tevfık Caddesının Vır Bölümü (Tr 61 C Kolu)
16.02.2021
09:00 - 17:00 Kuşçular Mahallesi 8035, 8036, 8037, 8040 Ve 8042 Sk Tr 253 B,C,D Kolları"
16.02.2021
09:00 - 13:00 Yenikent Mahallesi Kırmızı Sk, Turkuaz Sk, İmbat Sk Ve H. Zeren Caddesının Bır Bölümü Tr 38 / C Kolu
16.02.2021
09:00 - 10:00 Balıklıova Mahallesı 13004 Sk, 13005 Sk, 13006 Sk, 13007 Sk, 13011/1 Sk, 13012 Sk, 13013 Sk Ve Balıklıova Cad. Bır Bölümüdür.
16.02.2021
09:00 - 17:00 Balıklıova Mahallesı 13004 Sk, 13005 Sk, 13006 Sk, 13007 Sk, 13011/1 Sk, 13012 Sk, 13013 Sk Ve Balıklıova Cad. Bır Bölümüdür.
16.02.2021
16:00 - 17:00 Balıklıova Mahallesı 13004 Sk, 13005 Sk, 13006 Sk, 13007 Sk, 13011/1 Sk, 13012 Sk, 13013 Sk Ve Balıklıova Cad. Bır Bölümüdür.
17.02.2021
09:00 - 17:00 Atatürk Mahallesi 2019, 2036, 2132, 2132/1, 2142, 2143, 2144, 2145,2146, 2150, 2163, 2164, 2165,,2166 Sokaklar Ve Neyzen Tevfık Caddesının Vır Bölümü ( Tr-60 F Kolu )
17.02.2021
09:00 - 17:00 Kuşçular Mahallesi 8015,8016,8019 Sokaklar Ve Çevresı ( Tr-61 B Kolu )"
17.02.2021
09:00 - 10:00 Gülbahçe Mahallesının Tamamı Ve Balıklıova Mahallesının Tamamıdır.
17.02.2021
09:00 - 17:00 Balıklıova Mahallesi Balıklıova Cad. Bır Bölümü, 13009 Sk, 13014 Sk, 13016 Sk, 13018 Sk, 13019 Sk, 13021 Sk, 13053 Sk, Balıklıova Altyüz Mevkıı