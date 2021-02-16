İzmir elektrik kesintisi 16-17-18 Şubat 2021 elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir’in birçok ilçesinde 15 Şubat tarihinden itibaren elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti belirli ilçelerde 18 Şubat Perşembe gününe kadar sürecek.

İzmir’de elektrik kesintisi hangi ilçede hangi gün olacak?

İzmir Aliağa ilçesi elektrik kesintisi

15.02.2021:

09:00 - 16:00 Yeni Şakran Mahallesi 1. Cevre Yolu, 182, 180, 176, 165, 167, 162, 170 Sokakları, Yalı Caddesi, 166, 143 Sokakları, Atatürk Caddesi, 143, 136, 133, 208, 236, 214, 228 Sokakları, Çeşme Önü, 244, 252, 263, 325 Sokakları ve civarı

17.02.2021

09:00 - 17:00 Aliağa Yeni Mahalle Apdi İpekçi, Rumeli Caddeleri, 550, 551, 552, 553, 554, 555 Sokakları ve civarı

İzmir Bayındır elektrik kesintisi

15.02.2021

09:00 - 17:00 Demircilik Mahallesindeki Fabrıka Önü, Hasan Tahsin,Menderes Caddeleri ile Uludağ, Mehmet Akif,Yunus Emre Sokaklarının bir kısmında

16.02.2021

09:00 - 17:00 Demircilik Mahallesindeki Toros,Hasan Tahsin, Hükümet Önü, Hastane Caddeleri ile Tarış, Dedeağaçlı, Kubılay, İnkılap Sokakları İle Sanayi Çarşısının bir kısmında

Bayraklı elektrik kesintisi

16.02.2021

09:00 - 10:00 Çay Mahallesi, 2102, 2103, 2106, 2107, 2109, 2093, 2092, 2133, 2135, 2136, 2137 Sokaklar ve civarı

16.02.2021

10:00 - 11:00 Osmangazi Mahallesi, 578, 577, 579, 569, 569/2 Sokaklar ve civarı

16.02.2021

11:00 - 12:00 Osmangazi Mahallesi, Yavuz Caddesi, İbrahim Galip Caddesi, 592, 591 Sokaklar ve civarı

16.02.2021

13:00 - 14:00 Osmangazi Mahallesi, Yavuz Caddesi, 598, 596 Sokaklar ve civarı

Bergama elektrik kesintisi

15.02.2021

09:00 - 10:00 Küçükkaya Mahallesi Ve Otogar civarı

15.02.2021

17:00 - 18:00 Küçükkaya Mahallesi Ve Otogar civarı

18.02.2021

09:00 - 10:00 Küçükkaya Mahallesi Ve Otogar civarı

17:00 - 18:00 Küçükkaya Mahallesi Ve Otogar civarı

İzmir Bonova elektrik kesintisi

15.02.2021

02:30 - 02:45 Meriç, Merkez, Serintepe, Zafer Mahalleleri, Bonova Anadolu Lisesi, Çimbeton Ve civarı

16.02.2021

09:00 - 12:00 Evka-3 Mahallesi, 119/12, 119/14, 119/11, 121, 121/3, 119/8, 119/3 Sokaklar ve civarı

Buca elektrik kesintisi

15.02.2021

09:00 - 16:00 Karacaağaç Mahallesi, 4012, 4017, 4011 Sokaklar ve civarı

16.02.2021

09:00 - 17:00 Belenbaşı Mahallesi, Hürriyet Caddesi, 3020, 3020/1, 3015, 3020/2, 3015/1 Sokaklar ve civarı

16.02.2021

09:00 - 17:00 Kuruçeşme, Atatürk Mahalleleri, 203/30, 202/1, 202/50, 202/3, 201/2, 201 Sokaklar ve civarı

18.02.2021

09:00 - 17:00 İnönü Mahallesi, 677/24, 677/29, 677/19, 677/5 Sokaklar ve civarı

18.02.2021

09:00 - 17:00 Yaylacık Mahallesi, 173, 181/1, 186/4, 181/4, 181 Sokak ve civarı

18.02.2021

10:00 - 16:30 Menderes Mahallesi, 120/1, 118/3, 118/2, 118 Sokaklar ve civarı

İzmir Çeşme elektrik kesintisi

15.02.2021

09:00 - 15:00 Cumhuriyet Mahallesi 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4311, 4312, 4313 Sokaklar ve Çevresı L-164 A Kolu

15.02.2021

09:00 - 11:00 Alaçatı Mahallesi 15041, 15040, 15049, 15056, 15005 Sokaklar ve çevresi L-252 C Kolu

16.02.2021

09:00 - 15:00 Cumhuriyet Mahallesi 4310, 4320, 4321, 4501 Sokaklar Ve Çevresı L-164 D Kolu

16.02.2021

09:00 - 10:00 Alaçatı Mahallesi 1556-1488-1481-1487-1486-1485-1450-1442-15040-15054-15055 Sokaklar ve çevresi

16.02.2021

09:00 - 17:00 Alaçatı Mahallesi 14050-14063-14068-14069-14070-14071-14072-14073-14075-14079-14078-14077-14067-14063-14063/1-14066 Sokaklar ve çevresi

16.02.2021

09:00 - 17:00 Cumhuriyet Mahallesi Genelı, Kredı Yurtlar Kurumu Kız Yurdu, Ontur Otel,Ormen Tatıl Köyü, Havacılar Sıt. 16 Eylül Mahallesi Yeşılırmak Sıt. Çeşme Su Sıt. Kırçiçeği Tur., Orkent Sıt. ve çevresi.

16.02.2021

16:00 - 17:00 Alaçatı Mahallesi 1556-1488-1481-1487-1486-1485-1450-1442-15040-15054-15055 Sokaklar ve çevresi

17.02.2021

09:00 - 15:00 Cumhuriyet Mahallesi 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309 Sokaklar ve çevresi L-164 B Kolu

17.02.2021

09:00 - 10:00 Fahrettinpaşa Mahallesi 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2210, 2212, 2214, 2215, 2220, 2221, 2223, 2226, 2227, 2228 Sokaklar Ve Cıvarı, Sanıç Mevkıı, Hayvan Barınağı, İzsu Belkent Su Deposu ve çevresi

17.02.2021

09:00 - 17:00 Fahrettınpaşa Mahallesi 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2210, 2212, 2214, 2215, 2220, 2221, 2223, 2226, 2227, 2228 Sokaklar

17.02.2021

16:00 - 17:00 Fahrettinpaşa Mahallesi 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2210, 2212, 2214, 2215, 2220, 2221, 2223, 2226, 2227, 2228 Sokaklar Ve Cıvarı, Sanıç Mevkıı, Hayvan Barınağı, İzsu Belkent Su Deposu ve çevresi

Çiğli elektrik kesintisi

16.02.2021

09:00 - 12:00 Ataşehir Mahallesi, 8018, 8014/1, 8014, 8017, 8012, 8012/1 Sokaklar ve civarı

16.02.2021

09:00 - 12:00 Ataşehir Mahallesi, 8216/2, 8212, 8216, 8220 Sokaklar ve civarı

16.02.2021

09:00 - 12:00 Ataşehir Mahallesi, 8014, 8016, 8015, 8013, 8011 Sokaklar ve civarı

16.02.2021

09:00 - 12:00 Ataşehir Mahallesi, 8221, 8216 sokaklar Ve civarı

16.02.2021

09:00 - 12:00 Ataşehir Mahallesi, 8019/10, 8211/16 Sokaklar ve civarı

16.02.2021

12:15 - 14:00 Maltepe Mahallesi, 8108/1, 8109, 8110, 8109/11 Sokaklar ve civarı

16.02.2021

12:15 - 14:00 Maltepe Mahallesi, 8102, 8104, 8090, 8101, 8100 Sokaklar ve civarı

Dikili elektrik kesintisi

18.02.2021

12:00 - 13:00 Kabakumaltı, Salihleraltı, Bahçelialtı Mevkiileri Ve Civarları

Foça elektrik kesintisi

16.02.2021

09:00 - 10:30 Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Çelebi, Işıl, Sempati, Sivri, Yavuzhan, Dostluk, Uğur Mumcu, Avuzhan, Kemal Çınar Sokakları ve civarı

16.02.2021

11:00 - 14:00 Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Çelebi, Işıl, Sempati, Sivri, Yavuzhan, Dostluk, Uğur Mumcu, Avuzhan, Kemal Çınar Sokakları ve civarı

16.02.2021

14:00 - 17:00 Yeni Foça Fatih Mahallesi Fırat, Dicle, Doruk, Karanfil, Atılgan Sokakları, Kandemir Caddesi Ve Civarları

17.02.2021

09:00 - 15:00 Foça Gerenköy 509, 552 Sokakları ve civarı

17.02.2021

16:00 - 17:00 Ilıpınar Koyu Küme Evleri Ve Civarları

18.02.2021

09:00 - 10:00 Kozbeyli Mahallesi Gerenköy 509, 552 Sokakları ve civarı

18.02.2021

10:00 - 11:00 Kozbeyli Mahallesi Kozbeyli Küme Evleri Ve Civarları

18.02.2021

13:00 - 17:00 Bağarası Hacıveli Mahallesi 418 Sokak, Foça İzmir Karayolu Caddesi, 440, 416 Sokakları ve civarı

Gaziemir elektrik kesintisi

16.02.2021

09:00 - 17:00 Gazikent Mahallesinde Bulunan Hava Teknik Okulları Lojmanları

Güzelbahçe elektrik kesintisi

17.02.2021

09:00 - 11:00 Maltepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, 3, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56 Sokaklar Ve Civarları

17.02.2021

11:00 - 12:00 Maltepe Mahallesi, 54, 31, 58, 29, 23 Sokaklar Ve Civarları

18.02.2021

09:00 - 13:00 Kahramandere Mahallesi, Şehit Kemal Caddesi, 269, 271, 490, 500, 811, 882, 809 Sokaklar Ve Civarı

18.02.2021

09:00 - 12:00 Maltepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, 23, 88, 35, 94, 41, 98, 37 Sokaklar Ve Civarı

Karabağlar elektrik kesintisi

15.02.2021

09:00- 17:00 Gazi Mahallesi, 3628, 3666, 3667, 3669, 3766, 3879, 3876/2, 3880, 3882, 3885, 3892, 3894, 3895, 3895/1, 3896, 3897, 3899 Sokaklar Ve Civarı

16.02.2021

09:00 - 17:00 Gazi Mahallesi, 3628, 3666, 3667, 3669, 3766, 3879, 3876/2, 3880, 3882, 3885, 3892, 3894, 3895, 3895/1, 3896, 3897, 3899 Sokaklar Ve Civarı

Karaburun elektrik kesintisi

15.02.2021

09:00 - 17:00 Mordoğan Ardıç Tr-12 Tr-8 Çıkışı Ardıç Mevkıı Tamamı , Azmak Tamamı , Ufuk Sıtesı , Ayıbalığı Tamamı , Efeler Sıtesı ,

16.02.2021

09:00 - 17:00 Parlak Mahallesi Badembükü Mevkıı Tamamı

16.02.2021

11:00 - 14:00 Tr-51 Mordoğan Mahallesi 104 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , Sokakları Fakülte Caddesı Bır Kısmı Ve Cıvarı

17.02.2021

09:00 - 17:00 Parlak Mahallesi Badembükü Mevkıı Tamamı

Karşıyaka elektrik kesintisi

15.02.2021

09:00 - 13:00 Donanmacı Mahallesi, Attila İlhan, 1704 Sokaklar Ve Civarı

16.02.2021

Kemalpaşa elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 Trafo İptali Bostanlı Mahallesi, Şehitler Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi, Bestekar Yusuf Nalkesen, Cemal Bülbül, 1810/1, 1811, 1809, 1787/1, 1810, 1735, 1820/1-2, 1821, Sokaklar Ve Civarı

15.02.2021

09:00 - 17:00 Ansızca Mahallesi

15.02.2021

09:00 - 15:00 Cumhuriyet Mahallesi İstıklal Mahallesi 113/1 Sk. 9113/2 Sk 9150 Sk Turgut Özal Blv. 9144 Sk. 9113 Sk. Gazı 9128 Sk. 9139 Sk. 9244 Sk. 130 Sk. 9125 Sokak Ve Cıvarları Dm-2/15

16.02.2021

09:00 - 17:00 Ansızca Mahallesi

17.02.2021

09:00 - 15:00 Şebeke Bakım Çalışması Mehmet Akıf Ersoy Mahallesi Harıldak, Taşlıyol,1.Öteyaka Kümeevlerı Ve Cıvarları

17.02.2021

09:00 - 17:00 Kuyucak Mahallesi Ansızca Mahallesi 40.Sk. Kuyucak Yolu, Ansızca Köyü İç Yolu, Ansızca Köyü İzmır Anka Mevkıı Ve Cıvarları

17.02.2021

09:00 - 15:00 85.Yıl Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Mahallesi Yıldırım Kemal Cd. Armutlu Beledıye Cd. Hâkimiyeti Millîye Sk. Muzaffer, Aydın, Sağlık Cd. İşık, Park, Çay, Çağlar, Armutlu İzmır Cd. Mescıt, Emek, Barış, Egemen, Lıder Caddesı Ve Cıvarları

17.02.2021

09:00 - 15:00 85.Yıl Cumhuriyet Mahallesi Yenı Nesıl Ve Cıvarları

17.02.2021

12:00 - 14:00 Macıt Gülsoy,Egesan Güneş Enerjısı,Mcm Cam Mozaık,Sur Plastık,Ulucak Futbol Sahası,Fan Market,Aysun Önal,,Üstünel Temızlık,Kaan Havalı Kırıcı,Yağmur Ambalajalptekın Plastık,Ege Zıraı Ürünler,Lıma Galvanız,Serhan Bülbül,Kartalsan,Erımes Tarım,Anadolu Pars,İsımsan,Yaman Kaynak,Ah,Tamer Üstün,Alı Yavaş Bölgedekı Özel Trafolu Aboneler Ve Cıvarları

Kınık elektrik kesintisi

15.02.2021

09:00 - 17:00 Narlıgeçit Enh Ve Civarları

16.02.2021

09:00 - 17:00 Narlıgeçit Enh Ve Civarları

18.02.2021

14:00 - 17:00 Poyracık Mahallesi Ve Civarları

Kiraz elektrik kesintisi

16.02.2021

09:30 - 16:00 Umurlu Mahallesı Melekalanı Sokak Tr-4

17.02.2021

09:30 - 16:00 Umurlu Mahallesı Merkez Sokak Tr-2

Konak elektrik kesintisi

15.02.2021

02:30 - 02:45 Anadolu, Halkapınar, Murat, Cengiz Topel, Güney, Levent, Zeytinlik Mahalleleri, İzsu P-43 Su İstasyonu, Sevil Giyim, Kütaş Tarım Ve Civarları

Menderes elektrik kesintisi

15.02.2021

09:00 - 17:00 Develi 9111 Sk. Ataköy 5602 Sk. Cıvarı

Menemen elektrik kesintisi

15.02.2021

09:00 - 11:00 Makul Gedik Özel Trafolu Müşteri, Şadi Gündoğan Özel Trafolu Müşteri, Muhammet Tomar Ve Arkadaşları Özel, Necmettin Canıaz Özel Trafolu Müşteriler Ve Civarları

15.02.2021

09:00 - 10:00 Görece, Hasanlar, Haykıran, Belen, Süleymanlı, Emiralem Tarımsal Aboneler, Özel Trafolu Müşteriler Ve Civarları

16.02.2021

03:00 - 03:15 Ulukent 29 Ekim Mahallesi, Ulukent Sanayi Alanının Tamamı, Hava Lojmanları, 10001, 10002, 10003, 10007, 10011, 10018 Sokakları ve civarı

16.02.2021

03:00 - 03:15 Asarlık Zeytinlik Mahallesi 9020/1, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9019, 9010 Sokakları, Turgut Özal Bulvarı, Gimas San, Ser-Pal Tic., Ahmet Çınar, Ersoy Kardeşler, Akçansa Çimento, Anka İlaç Fab., Asarlık Polis Lojmanları, Bizim Toptan Satış, Dündar Meydancı Petrol, Gökhan Boya Özel Trafolu Müşteriler Ve Civarları

16.02.2021

03:00 - 03:15 Kasımpaşa, Esatpaşa, Mermerli, Tülbentli Mahalleleri, Menemen Şehir Merkezi Ve Civarları

16.02.2021

03:00 - 03:15 Atatürk Mahallesi (Hıdırtepe)Tamamı Ve Civarları

16.02.2021

03:00 - 03:15 Egekent 2- 30 Ağustos, 9 Eylül, İstiklal Mahalleleri, 29 Ekim Ova Küme Evleri, Hüseyin Avni Çil Özel, Hakan Yeşilyurt Özel, Makro Yapı Özel, Mehmet Aslan Sütçü Özel Trafolu Müşteriler Ve Civarları

16.02.2021

09:00 - 17:00 Camikebir Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi, Kırlangıç, Ulucami, Hocazade, Gökçe Sokakları, Bergama Caddesi, Kılıçarslan, Sungur Tekin, Demirpençe, Mermerli, Balık, Mutaf, Yağcı Sokakları, Mithatpaşa Caddesi, Savacı, Hurmalı, Ulucami, Güngören, Türkmen Sokakları ve civarı

17.02.2021

03:00 - 03:15 Ulukent 29 Ekim Mahallesi, Ulukent Sanayi Alanının Tamamı, Hava Lojmanları, 10001, 10002, 10003, 10007, 10011, 10018 Sokakları ve civarı

17.02.2021

03:00 - 03:15 Asarlık Zeytinlik Mahallesi 9020/1, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9019, 9010 Sokakları, Turgut Özal Bulvarı, Gimas San, Ser-Pal Tic., Ahmet Çınar, Ersoy Kardeşler, Akçansa Çimento, Anka İlaç Fab., Asarlık Polis Lojmanları, Bizim Toptan Satış, Dündar Meydancı Petrol, Gökhan Boya Özel Trafolu Müşteriler Ve Civarları

17.02.2021

03:00 - 03:15 Kasımpaşa, Esatpaşa, Mermerli, Tülbentli Mahalleleri, Menemen Şehir Merkezi Ve Civarları

17.02.2021

03:00 - 03:15 Atatürk Mahallesi (Hıdırtepe)Tamamı Ve Civarları

17.02.2021

03:00 - 03:15 Egekent 2- 30 Ağustos, 9 Eylül, İstiklal Mahalleleri, 29 Ekim Ova Küme Evleri, Hüseyin Avni Çil Özel, Hakan Yeşilyurt Özel, Makro Yapı Özel, Mehmet Aslan Sütçü Özel Trafolu Müşteriler Ve Civarları

17.02.2021

09:00 - 17:00 Camikebir Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi, Kırlangıç, Ulucami, Hocazade, Gökçe Sokakları, Bergama Caddesi, Kılıçarslan, Sungur Tekin, Demirpençe, Mermerli, Balık, Mutaf, Yağcı Sokakları, Mithatpaşa Caddesi, Savacı, Hurmalı, Ulucami, Güngören, Türkmen Sokakları ve civarı

18.02.2021

09:00 - 16:00 Seyrekköy Gazi Mustafa Kemal, İnönü, 85.Yıl Cumhuriyet Mahalleleri Ve Civarları

Narlıdere elektrik kesintisi

15.02.2021

09:00 - 14:00 Yenikale Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Şehit Onur Akaslı, Cüneyt, Akçam, Filiz Sokaklar Ve Civarı

17.02.2021

13:00 - 15:00 Limanreis Mahallesi, Ayvalık, Başak, Yafacı, Cevizli Sokaklar Ve Civarı

17.02.2021

15:00 - 17:00 Limanreis Mahallesi, Başak, Yafacı, Özyol, Attila İlhan, Şehit Fethi Bey, Ödül, Madalyon, Akdoğan, Dilek, Erenler, Tolga, Ahmet Rasim, Lozan, Karacaoğlan Sokaklar Ve Civarı

18.02.2021

09:00 - 13:00 Çatalkaya Mahallesi, Günaydın, As, Zeytindalı, Kahya Sokaklar Ve Civarı

Ödemiş elektrik kesintisi

15.02.2021

09:00 - 17:00 Pırınççı, Bıçakçı, Halıköy (Beydağ) Mahallelerı Tamamı

15.02.2021

09:00 - 17:00 Ocaklı, Oguzlar, Küçükavulcuk, Beyazıtlar Mahalllesi (Ocaklı Hatbaşı )

15.02.2021

09:00 - 17:00 Seyreklı Ve Karakova Mahallelerı (Seyreklı Fıder Yatırımı)

16.02.2021

09:00 - 17:00 Kaymakçı Mahallesı, Alı Reıs Sok., Gök Alı Sok., Uzun Sok., Karanfıl Sok., Gürbüz Sok., Kültür Sokak Ve Çevresı

16.02.2021

09:00 - 17:00 Pırınççı, Bıçakçı, Halıköy (Beydağ) Mahallelerı Tamamı

16.02.2021

09:00 - 17:00 Seyreklı Ve Karakova Mahallelerı (Seyreklı Fıder Yatırımı)

17.02.2021

09:00 - 17:00 Ödemış İlçesı Karakova,Umurbey,Gerelı, Balabanlı Mahallelerının Ova Mevkıılerı, Ayrıca Bozcayaka,Çamlıca,Konaklı,Ovakent, Mescıtlı, Kemenler, Pırınççı,Bıçakçı,Bademlı, Mahalleleri

17.02.2021

09:00 - 17:00 Zeytınlık Mahallesı Kısmen

17.02.2021

09:00 - 17:00 Seyreklı Ve Karakova Mahallelerı (Seyreklı Fıder Yatırımı)

Selçuk elektrik kesintisi

16.02.2021

10:00 - 12:00 Şirince Mahallesi Tamamı Dedehorya Mevkıı Selçuk-Şırınce Yolu Üzerı Özel Trafolu Aboneler Ve Element İçı-Beylıkıçı Mevkılerı

17.02.2021

09:00 - 17:00 Cumhuriyet Mahallesi Barış Cad.İstıklal Cad.Rıfat Baran Cad.5025-5036-5039-5039-5044-5112-5113 Sokaklar Ve Cıvarları

Tire elektrik kesintisi

15.02.2021

09:00 - 17:00 Armutlu Mahallesi

16.02.2021

09:00 - 17:00 Yemişler Mahallesi

17.02.2021

09:00 - 17:00 Ortaköy Mahallesi

Urla elektrik kesintisi

15.02.2021

09:00 - 17:00 Atatürk Mahallesi 2023, 2140, 2147, 2141, 2152 Sokaklar Ve Neyzen Tevfık Caddesının Bır Bölümü Tr-61 B Kolu

15.02.2021

09:00 - 17:00 Kuşçular Mahallesi 8039, 8039/1 Sokaklar Ve Çevresı Tr-10 C-D Kolu

15.02.2021

09:00 - 17:00 Balıklıova Mahallesi 13009,13012,13014,13015 Sokaklar, Balıklıova Altyüz Mevkıı Ve Balıklıova Caddesısır.

16.02.2021

09:00 - 17:00 Atatürk Mahallesi 2021, 2022, 2023, 2140, 2142, 2150, 2151 Sokaklar Ve Neyzen Tevfık Caddesının Vır Bölümü (Tr 61 C Kolu)

16.02.2021

09:00 - 17:00 Kuşçular Mahallesi 8035, 8036, 8037, 8040 Ve 8042 Sk Tr 253 B,C,D Kolları"

16.02.2021

09:00 - 13:00 Yenikent Mahallesi Kırmızı Sk, Turkuaz Sk, İmbat Sk Ve H. Zeren Caddesının Bır Bölümü Tr 38 / C Kolu

16.02.2021

09:00 - 10:00 Balıklıova Mahallesı 13004 Sk, 13005 Sk, 13006 Sk, 13007 Sk, 13011/1 Sk, 13012 Sk, 13013 Sk Ve Balıklıova Cad. Bır Bölümüdür.

16.02.2021

09:00 - 17:00 Balıklıova Mahallesı 13004 Sk, 13005 Sk, 13006 Sk, 13007 Sk, 13011/1 Sk, 13012 Sk, 13013 Sk Ve Balıklıova Cad. Bır Bölümüdür.

16.02.2021

16:00 - 17:00 Balıklıova Mahallesı 13004 Sk, 13005 Sk, 13006 Sk, 13007 Sk, 13011/1 Sk, 13012 Sk, 13013 Sk Ve Balıklıova Cad. Bır Bölümüdür.

17.02.2021

09:00 - 17:00 Atatürk Mahallesi 2019, 2036, 2132, 2132/1, 2142, 2143, 2144, 2145,2146, 2150, 2163, 2164, 2165,,2166 Sokaklar Ve Neyzen Tevfık Caddesının Vır Bölümü ( Tr-60 F Kolu )

17.02.2021

09:00 - 17:00 Kuşçular Mahallesi 8015,8016,8019 Sokaklar Ve Çevresı ( Tr-61 B Kolu )"

17.02.2021

09:00 - 10:00 Gülbahçe Mahallesının Tamamı Ve Balıklıova Mahallesının Tamamıdır.

17.02.2021

09:00 - 17:00 Balıklıova Mahallesi Balıklıova Cad. Bır Bölümü, 13009 Sk, 13014 Sk, 13016 Sk, 13018 Sk, 13019 Sk, 13021 Sk, 13053 Sk, Balıklıova Altyüz Mevkıı