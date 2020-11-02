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İzmir depremini 10 saniye önce hisseden köpek'in görüntüleri

İzmir depreminin yaşanmasına saniyeler kala depremin olacağını hisseden köpek kameralara yansıdı. Köpeğin depremin gerçekleşmesine yakın vermiş olduğu tepki bir çok insanı hayrete düşürdü. Köpeklerin sahip olduğu bu yetenek başka hangi hayvanlarda bulunuyor?

02 Kasım 2020 Pazartesi 22:49
İzmir depremini 10 saniye önce hisseden köpek'in görüntüleri
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İzmir depreminde tek başına mahsur kalan köpeğin çaresiz hali kameralara yansıdı, köpeğin titreşimden 10 saniye önce titreşimi hissetmeye başladığını ve kaçmaya başladığını belirtmekte fayda var. Saat 39 saniyeyi gösterdiğinde köpek tepki vermeye başladı ve görüntüyü kaydeden kamera kaydında 14.51 olan saat 39 olduğunda köpek bu durumdan rahatsız olup tepki vermeye başladı. Köpeğin daha önce deprem hissettiği söyleniyor. Ancak bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

Günlük hayatta hayvanlar depremleri hissedebildiğine yönelik gözlemlenmiş pek çok olaylar vardır. Bilimsel gözlemlerin sayısı azdır. Genel inanışlara göre deprem hisseden hayvanlar farklı tepki vermektedir. Öneğin fareler yuvayı terk eder, ördekler sudan çıkar, ayılar ve kurtlar yuvadan çıkar ve serbest dolaşan köpekler genellikle ortadan kaybolur. Köpek huzursuz olur ve kafesteki kuşlar uçuşmaya başlar. Son depreme sert tepki gösteren bir köpek, ikinci depremde çok sakin olabilir. Köpekler üzerinde yapılan çalışmada, aynı köpeğin on depremden yedisine yanıt verdiği, ancak üçüne yanıt vermediği görülmüştür. Ancak bu tepkiler ile depremin şiddeti arasındaki ilişki ve depremin ne kadar süre meydana geldiğine dair herhangi bir veri yoktur.

Birincisi, köpeğin depreme haber verebilecek duyu organları ve algıları iyi geliştirilmeli, ikincisi ise sahibinin hayvanın tepkisini iyi analiz etmesi gerekir. Kısacası hem köpeğin hem de sahibinin bu konuda yetenekli ve eğitimli olması gerekir.


Hayvanın yüksek duyu organları ve algısı en önemli kanıtlardan biridir. Vahşi doğada yaşayan canlılar, zorlu çevre koşullarından ve doğa olaylarından kurtulmak için belirli savunma mekanizmasına sahip olmalıdır. Tehlikeli ortamlarla baş edebilmek için ilkel insanların bile daha karmaşık tepkiler vermesi gerekir. Ancak yaşamın rahatlığı ve doğal tehlikelerin azalması nedeniyle insanlarda bu mekanizma önemini yitirmiş ve mekanizmaların çoğu ortadan kalkmıştır.

Vahşi atalarından kendilerine geçmiş olan yeteneğe göre, köpeğin uzun bir koku alma duyusu bile vardır, ancak deprem sırasında veya öncesinde yer altı hareketinin ürettiği gazı veya benzeri kokuları alması zor değildir. Atalarının tecrübesi sayesinde, bir köpek bu kokuyu duyduğunda, arkasından tehlike geldiğini hissedebilir.

Köpeklerin saniyede 20.000 ila 80.000 titreşimi rahatça duyabildiğini biliyoruz; bu nedenle, köpeklerin yeraltındaki titreşimleri insan seviyesine ulaşmadan önce duyabilmeleridir. İnsanların P dalgalarını hissetmesi imkansızdır Hepimizin bildiği gibi P dalgaları sarsıntı yaratan dalga ortaya çıkmadan yayılmıştır, ancak köpekler bunu çok doğal hisseder.

İnsanların çözemediği bir diğer konuysa köpeklerin algı yeteneğidir. Bu yetenekler ölçülemese de telepati benzeri algılama yeteneklerinin inanılmaz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hayvan dostu birçok insan bu yeteneklerin farklı türlerine tanık oldu. Öneğin evde köpek besleyen bazı kadınlar, köpeği olduğu için kocası eve gelmesine yarım saat kala önceden haber verdiklerini belirtelim. Bu durumda köpek heyecanlanacak ve adamın yolunu izleyerek pencere veya balkona doğru yürüyecektir. Kocanın eve farklı zamanlarda gitmesine rağmen, köpeğin bunu nasıl anladığını önceden açıklamak kolay değildir, ancak köpeğin algılama yeteneğinin ne kadar güçlü olduğunu göstermek yeterlidir.

Bu duruma benzer önek verebileceğimiz yeteneğe sahip olan hayvanların, şaşırtıcı doğa olaylarını (depremler gibi) insanların algılayamadığı P dalgalarını algılaması zor olmamalıdır. Önemli olan buna tepki vermiş olması ve insanlar bu tepkiyi bir depremin habercisi olarak görmesidir. İşin zor kısmı bu.


https://v.sonhaberler.com/storage/files/videos/2020/11/02/deprem-kopek-tNq1.mp4


Son Güncelleme: 02.11.2020 22:49
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Anahtar Kelimeler:
IzmirDepremKöpek
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