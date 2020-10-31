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İzmir depreminde hayatını kaybeden kişilerin isimleri açıklandı mı, belli mi?

Dün İzmir'den gelen üzücü deprem haberi herkesi arama kurtarma çalışmaları için seferber etmiş durumda. İzmir'de akrabası, dostu ya da ailesi bulunan ve haber alamayan kişiler kimlerin hayatını kaybettiğini bilmek istiyor. Peki AFAD'ın yapmış olduğu güncel duyuru ne?

31 Ekim 2020 Cumartesi 16:42
İzmir depreminde hayatını kaybeden kişilerin isimleri açıklandı mı, belli mi?
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İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı mı? 30 Ekim saat 14: 51'de Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. İzmir'deki deprem çok sayıda kişiyi hayattan kopardı. İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin isimlerinin açıklanmış olup olmadığı merak edilmekte.

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin kim olduğuna nereden ulaşılabilir? AFAD'ın bir açıklaması var mı? İşte AFAD’ın yapmış olduğu açıklamalar.


Dün öğle saatlerinde İzmir'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, yerden yaklaşık 12 kilometre altında meydana gelirken, depremden en çok etkilenen yerler İzmir Seferihisar ve Bayraklı ilçeleri oldu.

İzmir depreminde ölenlerin isimleri

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin isimleri araştırılıyor. İzmir'de akrabaları olanlar, Bayraklı Mahallesi'nde akrabaları olanlar, ölenlerin isimlerini ve kimliklerini merak ediyor. Son bilgilere göre İzmir depreminde 26 kişi vefat etti. İzmir depreminde hayatını kaybeden 26 kişi kim?

Yetkililerin bu konuya açıklık getirmesi bekleniyor.

İzmir depreminde kaç kişi öldü?

AFAD'ın paylaştığı son bilgiye göre İzmir depreminin ölü sayısı 26'ya çıktı. Yaralı sayısı 804. Enkaz altından ise 100'den fazla insan kurtarılmıştır.



Son Güncelleme: 31.10.2020 16:42
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Anahtar Kelimeler:
AfadDepremIzmir
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