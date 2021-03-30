İzmir depreminde 37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı mimarı tutuklandı

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Bonova ilçesinde büyük felakete neden olan depremden sonra yıkılan ve 37 kişinin ölümüne 17 kişinin de yaralanmasına neden olan Rıza Bey Apartmanı hakkında açılan davada flaş bir gelişme yaşandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Rıza Bey Apartmanı ile ilgili yapı müteahhidi görevini üstlenen Hasan Hüseyin Özkan, gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aynı soruşturma kapsamında apartmanıni projesini çizen ve fenni mesul olarak imzası bulunanise depremden sonra ortadan kaybolmuştu.

Yapılan aramalar sonucunda Çatalca'da yakalanan Ali Serdar Bayram, gözaltına alınması sonrasında Cumhuriyet Savcılığı tarafından SEGBİS yoluyla ifadesi alındı ve adli makamlara sevk edildi. Burada işlemleri tamamlanan mimar Bayram, tutuklanarak cezaevine gönderildi.