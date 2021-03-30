İzmir depreminde 37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı mimarı tutuklandı

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Bonova ilçesinde büyük felakete neden olan depremden sonra yıkılan ve 37 kişinin ölümüne 17 kişinin de yaralanmasına neden olan Rıza Bey Apartmanı hakkında açılan davada flaş bir gelişme yaşandı.
Yapılan aramalar sonucunda Çatalca'da yakalanan Ali Serdar Bayram, gözaltına alınması sonrasında Cumhuriyet Savcılığı tarafından SEGBİS yoluyla ifadesi alındı ve adli makamlara sevk edildi. Burada işlemleri tamamlanan mimar Bayram, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Güncelleme: 30.03.2021 23:27