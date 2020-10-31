İzmir deprem toplanma alanları sorgulama

Dün İzmir’de yaşanan korkunç deprem sonrası vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına toplanma alanları belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer toplanma alanlarına ilişkin açıklama yaptı.

Deprem sonrası gerekli yardımların yapılacağı alanlar belirlendi. Vatandaşlar toplanma alanlarını araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verildiğini açıkladı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener yaşanan deprem hakkında ayrıntılı bilgileri paylaştı. Haluk Özener’in açıklamasında depremin 30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde bulunan Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey’de meydana geldiğini ve depremin 6.9 büyüklüğünde olduğuna yer verildi. Bunun yanı sıra depremin ardından 31 Ekim 2020 tarihinde bölgede 1.9’dan büyük 344 artçı depremin gerçekleştiği ve artçıların bir hafta daha devam edeceği açıklandı.