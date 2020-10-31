İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

İzmir deprem toplanma alanları sorgulama

İzmir’de gerçekleşen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar İzmir deprem toplanma alanlarını araştırıyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer toplanma alanlarını açıkladı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 15:15
İzmir deprem toplanma alanları sorgulama
Takip Et:

Dün İzmir’de yaşanan korkunç deprem sonrası vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına toplanma alanları belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer toplanma alanlarına ilişkin açıklama yaptı.


Deprem sonrası gerekli yardımların yapılacağı alanlar belirlendi. Vatandaşlar toplanma alanlarını araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verildiğini açıkladı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener yaşanan deprem hakkında ayrıntılı bilgileri paylaştı. Haluk Özener’in açıklamasında depremin 30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde bulunan Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey’de meydana geldiğini ve depremin 6.9 büyüklüğünde olduğuna yer verildi. Bunun yanı sıra depremin ardından 31 Ekim 2020 tarihinde bölgede 1.9’dan büyük 344 artçı depremin gerçekleştiği ve artçıların bir hafta daha devam edeceği açıklandı.



Son Güncelleme: 31.10.2020 15:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DepremIzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uludağ ve Kartalkaya'da yılın ilk karı görüldü
Uludağ ve Kartalkaya'da yılın ilk karı görüldü
SGK prim iadesi nasıl hesaplanır?
SGK prim iadesi nasıl hesaplanır?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevresini sağanak için uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevresini sağanak için uyardı!
29 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı!
29 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı!
33. Best Model Türkiye Yarışması'nın birincileri belli oldu!
33. Best Model Türkiye Yarışması'nın birincileri belli oldu!
Trafikte içki kadehiyle sürücülere 'şerefe' yapan şahsa ceza yağdı
Trafikte içki kadehiyle sürücülere 'şerefe' yapan şahsa ceza yağdı

Popüler Haberler

BDDK nedir? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetki alanları neler? BBDK’ya şikayet nereden yapılır?
Green Card 2022 çekiliş ve başvuru tarihleri
GS Ankaragücü maçında Belhanda neden yok, cezalı mı?
Aile Bakanlığı başvuru yapan vatandaşlara 1460 TL yardım vereceğini açıkladı!
31 Ekim 2020 Cumartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 31 Ekim 2020 Cumartesi Koronavirüs sonuçları
Deprem nedeniyle yayınlanmıyacak programlar hangileri? Gönül Dağı ve İbo Show, neden yok?
Gönül Dağı reyting sonuçları nasıl? TRT 1 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Gönül Dağı dizisi Zahide karakteri kimdir? Ecem Özkaya'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Gerçek adı nedir? Nihal Menzil nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher karakterini kim canlandırıyor? Cengiz Bozkurt kimdir?
Memurun seyahat kart ücreti ne kadar?
Beni Bırakma Dizisi Sıla diziden neden ayrıldı? Sude Doğar başka dizide mi oynayacak?
Koronavirüs hamilelikte bebeği etkiler mi?
Instagram Stop Motion özelliği nasıl kullanılır?
Şampiyon dizisinin oyuncu kadrosu, karakterleri ve dizinin konusu
İyi Günde Kötü Günde neden yok? Star TV İyi Günde Kötü Günde dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisinde Dilek'in nişanlısı geldi, ortalık karıştı!
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk'ün hayatı!
E Tebligat Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.