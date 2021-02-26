İzmir cuma namazı saati kaçtır? 26 Şubat Cuma namazı kaçta kılınacak, cuma ezanı kaçta okunuyor? 26 Şubat 2021 Diyanet İzmir cuma namazı vakti

Cuma namazı, öğle ezanı saatlerinde cami ve mescitlerde cemaat ile birlikte kılınan namazdır. Cuma namazının kılınması için öğle ezanı saate girilmesi gerekiyor. İşte, İzmir’de Cuma namazı saatleri

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 26 Şubat 2021 Cuma 06:20 07:41 13:29 16:37 19:08 20:24 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:19 07:40 13:29 16:37 19:09 20:25 28 Şubat 2021 Pazar 06:17 07:38 13:29 16:38 19:10 20:26 01 Mart 2021 Pazartesi 06:16 07:37 13:29 16:39 19:11 20:27 02 Mart 2021 Salı 06:14 07:35 13:29 16:39 19:12 20:28 03 Mart 2021 Çarşamba 06:13 07:34 13:28 16:40 19:13 20:29 04 Mart 2021 Perşembe 06:12 07:32 13:28 16:41 19:14 20:30

Namaz sonunda selam vermek ne demektir?

Hanefi mezhebinde görülen namazda önce sağ tarafa, ardından sol tarafa yüz çevirmek selam vermek demektir. Namazın sonunda selam verilmez ise namazın tekrardan kılınması gerekmektedir. Eğer namazda selam vermeyi kişi unutmuşsa, bu durum sorun teşkil etmez. Bu selamda “es-selâmü aleyküm ve rahmetullah” cümlesinin “es-selâm” kısmını söylemek vacip, “aleyküm ve rahmetullah” kısmını söylemek ise sünnettir. Diğer bir görüşe göre de sağa selam vermek vacip, sol tarafa selam vermek sünnetir.