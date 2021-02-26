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İzmir cuma namazı saati kaçtır? 26 Şubat Cuma namazı kaçta kılınacak, cuma ezanı kaçta okunuyor? 26 Şubat 2021 Diyanet İzmir cuma namazı vakti

Cuma namazlarının saatleri şehirlere göre değişmektedir. İzmir’deki vatandaşlarda Cuma namazına gitmek için, Cuma namazının saat kaçta olduğunu merak ediyor. Diyanet İşleri Bakanlığı, namazların saat kaçta olduğunu vatandaşlara iletiyor.

26 Şubat 2021 Cuma 13:10
İzmir cuma namazı saati kaçtır? 26 Şubat Cuma namazı kaçta kılınacak, cuma ezanı kaçta okunuyor? 26 Şubat 2021 Diyanet İzmir cuma namazı vakti
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 Cuma namazı, öğle ezanı saatlerinde cami ve mescitlerde cemaat ile birlikte kılınan namazdır. Cuma namazının kılınması için öğle ezanı saate girilmesi gerekiyor. İşte, İzmir’de Cuma namazı saatleri

Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

26 Şubat 2021 Cuma

06:20

07:41

13:29

16:37

19:08

20:24

27 Şubat 2021 Cumartesi

06:19

07:40

13:29

16:37

19:09

20:25

28 Şubat 2021 Pazar

06:17

07:38

13:29

16:38

19:10

20:26

01 Mart 2021 Pazartesi

06:16

07:37

13:29

16:39

19:11

20:27

02 Mart 2021 Salı

06:14

07:35

13:29

16:39

19:12

20:28

03 Mart 2021 Çarşamba

06:13

07:34

13:28

16:40

19:13

20:29

04 Mart 2021 Perşembe

06:12

07:32

13:28

16:41

19:14

20:30

Namaz sonunda selam vermek ne demektir?

Hanefi mezhebinde görülen namazda önce sağ tarafa, ardından sol tarafa yüz çevirmek selam vermek demektir. Namazın sonunda selam verilmez ise namazın tekrardan kılınması gerekmektedir. Eğer namazda selam vermeyi kişi unutmuşsa, bu durum sorun teşkil etmez. Bu selamda “es-selâmü aleyküm ve rahmetullah” cümlesinin “es-selâm” kısmını söylemek vacip, “aleyküm ve rahmetullah” kısmını söylemek ise sünnettir. Diğer bir görüşe göre de sağa selam vermek vacip, sol tarafa selam vermek sünnetir.



Son Güncelleme: 26.02.2021 13:10
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Anahtar Kelimeler:
CemaatCamiIzmirDiyanet İşleri BaşkanlığıEzanCuma Namazı
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