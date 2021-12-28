İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Askıda Fatura uygulamasına nasıl başvurulur?

Birçok belediye koronavirüs salgının başlangıcından bu yana vatandaşların yaşadığı maddi sorunları çözmek için çeşitli yardımlar yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda öncülük eden belediyeler arasında bulunuyor. Ekonomik sebeplerle ödenemeyen elektrik, su, doğalgaz gibi faturalar belediyelerin başlattığı kampanyalarla ödenebiliyor.

Askıda Faturaya Nasıl Başvurulur?

İzmir’de yaşayan insanlar ‘’’’ adı verilen bu uygulamaya nasıl başvurulduğunu öğrenmek için intenete yönelmiş durumda. Askıda fatura uygulamasına göre ihtiyaç sahibi insanların faturaları maddi durumu iyi olan hayırseverler tarafından ödenebiliyor.

Askıda faturaya başvurmak isteyen vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden başvurularını yapabilirler. Sayfada bulunan ‘’Askıda fatura bırak’’ seçeneğine tıklanmasının ardından gerekli kişisel ve fatura bilgileri doldurulur. Sonrasında onay seçeneğine tıklanarak başvuru tamamlanır. Fakat bu kişilerin ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlaması gerekiyor.