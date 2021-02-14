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İzmir Buca'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı!

İzmir'in Buca ilçesinin Hürriyet Mahallesinde ikamet eden Yusuf ve Ayşe Önlemeç çifti evlerindeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler. Yaşlı çiftten haber alınaması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çiftin evlerine çilingir yardımıyla girebildi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Önlemeç çifti tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Soba zehirlenmesi olayıyla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

14 Şubat 2021 Pazar 15:52
İzmir Buca'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı!
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İzmir Buca’da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Yaşlı Çift Hastaneye Kaldırıldı!

İzmir’in Buca ilçesinden kömür sobasının karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Soba zehirlenmesi hakkında polis ekipleri soruşturma başlattı.

Soba zehirlenmesi olayı bugün saat 13.00 sularında Hürriyet Mahallesi 467 sokaktaki bulunan bir evde meydana geldi. Yusuf Önlemeç (66) ile Ayşe Önlemeç'ten (64) haber alamayan yakınları, durumu Emniyete bildirdi. Soba zehirlenmesi olayı için gelen polis ve sağlık ekipleri, çağırılan çilingir yardımıyla girmiş oldukları evde Önlemeç çiftini, hareketsiz bir şekilde yatarlarken buldu. Kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen yaşlı çiftin, hayati fonksiyonlarının devam ettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaşlı çift, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kömür sobası zehirlenmesi hakkında soruşturma başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 15:52
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