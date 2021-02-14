İzmir Buca’da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Yaşlı Çift Hastaneye Kaldırıldı!

İzmir’in Buca ilçesinden kömür sobasının karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Soba zehirlenmesi hakkında polis ekipleri soruşturma başlattı.

Soba zehirlenmesi olayı bugün saat 13.00 sularında Hürriyet Mahallesi 467 sokaktaki bulunan bir evde meydana geldi. Yusuf Önlemeç (66) ile Ayşe Önlemeç'ten (64) haber alamayan yakınları, durumu Emniyete bildirdi. Soba zehirlenmesi olayı için gelen polis ve sağlık ekipleri, çağırılan çilingir yardımıyla girmiş oldukları evde Önlemeç çiftini, hareketsiz bir şekilde yatarlarken buldu. Kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen yaşlı çiftin, hayati fonksiyonlarının devam ettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaşlı çift, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekiplerihakkında soruşturma başlattı.