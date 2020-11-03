İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

İzmir bağışta bulunan ünlüler ve yardım miktarları

İzmir’e bağışta bulunan ünüler ve yardım miktarları merak konusu olmuştu. Ahbap platformunun kurucusu Haluk Levent yardımda bulunan ünlüleri ve miktarlarını açıkladı.

03 Kasım 2020 Salı 20:19
İzmir bağışta bulunan ünlüler ve yardım miktarları
Takip Et:

İzmir’de yaşanan depremin ardından ülkenin dört bir yanından yardım paketleri hazırlandı. Yapılan yardımların başında ise Ahbap platformuyla da son yıllarda öne çıkan Haluk Levent geliyor. Ünlü şarkıcı platformu üzerinden yardım yapan ünlüleri açıkladı.

Haluk Levent açıkladığı listede yer alan isimler  ve yardımları şu şekildedir;

Edis Görgülü İzmir’deki 250 ailenin 1 aylık temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Ceyhan Tarhan 50 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Fenerbahçeli eski futbolcu Bekir İrtegün 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Galatasaray forması giyen Emre Kılınç 150 ailenin 1 temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.


Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral 300 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Futbolcu Fatih Aksoy 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Milli futbolcu Umut Meraş 200 ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Şarkıcı Gülben Ergen 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Hasan Can Kaya 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Kaan Sekban 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz ve Harun Tekin 200 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

 



Son Güncelleme: 03.11.2020 20:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirYardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MasterChef Pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi
MasterChef Pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi
AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Ataşehir'de çöp kutusunda patlama
Ataşehir'de çöp kutusunda patlama
Sarıyer'de ailesiyle tartışan bir genç denize atlayarak intihar etti
Sarıyer'de ailesiyle tartışan bir genç denize atlayarak intihar etti

Popüler Haberler

İzmir bağışta bulunan ünlüler ve yardım miktarları
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Birikmiş emekli maaşını sorgulamak için ne yapmak gerekir?
3 Kasım 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı 3 Kasım 2020 Salı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının adı nedir? Dispozofobi hastalığının tanımı
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Baraj dizisi Ayşe (Hira Su Yıldız) kimdir?
Baraj dizisi Nermin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nezaket Erden kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çocukluk dizisine katılan Nihal Menzil kimdir? Hanife karakteri kimdir?
n11.com 11.11 indirim günleri başlıyor!
2020 güncel ev hanımlarına Kosgeb hibe ve devlet teşvikleri
Günlük Aşk, Para ve Sağlık Burç Yorumları Astroloji 6 Mayıs 2020 Çarşamba
Show tv Hey Canlı magazin Elif Ece Uzun sunumuyla başladı!
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Filiz ve Yasemin kimdir? nerelidir, kaç yaşındadır?
PES 2020 ne zaman çıkacak? Yenilikler neler?
TRT 1 Masumlar Apartmanı konusu ve dizi oyuncuları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pelin Akil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisindeki Cüneyt karakteri kimdir? Barış Bağcı nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı Uygar kimdir? Alper Saldıran biyografisi
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan'ın yer aldığı diziler
KOSGEB kira desteği nedir? Kira desteği nasıl alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.