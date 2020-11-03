İzmir bağışta bulunan ünlüler ve yardım miktarları

İzmir’de yaşanan depremin ardından ülkenin dört bir yanından yardım paketleri hazırlandı. Yapılan yardımların başında ise Ahbap platformuyla da son yıllarda öne çıkan Haluk Levent geliyor. Ünlü şarkıcı platformu üzerinden yardım yapan ünlüleri açıkladı.

Haluk Levent açıkladığı listede yer alan isimler ve yardımları şu şekildedir;

Edis Görgülü İzmir’deki 250 ailenin 1 aylık temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Ceyhan Tarhan 50 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Fenerbahçeli eski futbolcu Bekir İrtegün 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Galatasaray forması giyen Emre Kılınç 150 ailenin 1 temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral 300 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Futbolcu Fatih Aksoy 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Milli futbolcu Umut Meraş 200 ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Şarkıcı Gülben Ergen 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Hasan Can Kaya 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Kaan Sekban 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz ve Harun Tekin 200 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.