İzmir askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik yaşı gelmiş her birey askere gitmekle yükümlüdür. Askerde iletişimin sağlanması ise normal hayattakinden biraz farklıdır. Askere giden bireyin kesinlikle mobil veri özelliği ve kamerası olmayan bir telefon götürmek şartı vardır. İntenet kullanımı, kamerası, müzik veya herhangi bir özelliği bulunan telefonları kullanmak yasaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri ise askerler için en doğru ve güvenilir kararı vererek 7 telefon numaraları kullanma hakkı vermiştir. Aileleriyle ve sevdikleriyle iletişime geçmek isteyen askerler normal yaşantısından farklı bir ortama girdikleri gibi iletişimleride kısıtlanmaktadır. Kutsal vatani görevi İzmir'e çıkan vatandaşlar için gerekli irtibat numaraları;

İZMİR ASKERLİK DAİRESİ KARARGâHI

Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR

Tel: 0.232.457 50 50

Faks: 0.232.458 50 24

izmirasda@msb.gov.tr

ALİAĞA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Yeni Mah. Hürriyet Cd. No:111/1 Aliağa / İZMİR

Tel: 0.232.616 72 45

Faks: 0.232.616 72 46

aliaga_as_sb@msb.gov.tr

BALÇOVA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR

Tel: 0.232.457 50 50

Faks: 0.232.433 34 02

konak_as_sb@msb.gov.tr

BAYINDIR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cd. No:8 Tire / İZMİR

Tel: 0.232.512 15 99

Faks: 0.232.512 18 01

tire_as_sb@msb.gov.tr

BAYRAKLI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR

Tel: 0.232.457 50 50

Faks: 0.232.433 68 92

karsiyaka_as_sb@msb.gov.tr

BERGAMA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: İslamsaray Mh. Kınık Cd. Şube Sk. No:10 Bergama / İZMİR

Tel: 0.232.632 19 38

Faks: 0.232.632 44 44

bergama_as_sb@msb.gov.tr

BEYDAĞ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No:1/A Ödemiş /İZMİR

Tel: 0.232.544 89 93

Faks: 0.232.545 81 59

odemis_as_sb@msb.gov.tr

BORNOVA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Osmangazi Cd. No:31 Bonova / İZMİR

Tel: 0.232.373 09 02

Faks: 0.232.373 71 93

bonova_as_sb@msb.gov.tr

BUCA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1 Konak/İZMİR

Tel: 0.232.457 50 50

Faks: 0.232.433 93 70

buca_as_sb@msb.gov.tr

ÇEŞME ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 16 Eylül Mah. Hürriyet Cd. 3053 Sk. No:26 Çeşme / İZMİR

Tel: 0.232.712 66 30

Faks: 0.232.712 62 69

cesme_as_sb@msb.gov.tr

ÇİĞLİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR

Tel: 0.232.457 50 50

Faks: 0.232.433 68 92

karsiyaka_as_sb@msb.gov.tr

DİKİLİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: İslamsaray Mh. Kınık Cd. Şube Sk. No:10 Bergama / İZMİR

Tel: 0.232.632 19 38

Faks: 0.232.632 44 44

bergama_as_sb@msb.gov.tr

FOÇA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Esatpaşa Mah. Yüksel Kayan Cd. No:1 Menemen / İZMİR

Tel: 0.232.832 16 79

Faks: 0.232.832 98 77

menemen_as_sb@msb.gov.tr

GAZİEMİR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR

Tel: 0.232.457 50 50

Faks: 0.232.458 38 68

menderes_as_sb@msb.gov.tr

GÜZELBAHÇE ASKERLİK ŞUBES

İ

Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR

Tel: 0.232.457 50 50

Faks: 0.232.433 34 02

konak_as_sb@msb.gov.tr

KARABAĞLAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR

Tel: 0.232.457 50 50

Faks: 0.232.433 34 02

konak_as_sb@msb.gov.tr

KARABURUN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR

Tel: 0.232.457 50 50

Faks: 0.232.433 68 92

karsiyaka_as_sb@msb.gov.tr

KARŞIYAKA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR

Tel: 0.232.457 50 50

Faks: 0.232.433 68 92

karsiyaka_as_sb@msb.gov.tr

KEMALPAŞA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Osmangazi Cd. No:31 Bonova / İZMİR

Tel: 0.232.373 09 02

Faks: 0.232.373 71 93

bonova_as_sb@msb.gov.tr

KINIK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: İslamsaray Mh. Kınık Cd. Şube Sk. No:10 Bergama / İZMİR

Tel: 0.232.632 19 38

Faks: 0.232.632 44 44

bergama_as_sb@msb.gov.tr

KİRAZ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No:1/A Ödemiş /İZMİR

Tel: 0.232.544 89 93

Faks: 0.232.545 81 59

odemis_as_sb@msb.gov.tr

KONAK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR

Tel: 0.232.457 50 50

Faks: 0.232.433 34 02

konak_as_sb@msb.gov.tr

MENDERES ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR

Tel: 0.232.457 50 50

Faks: 0.232.458 38 68

menderes_as_sb@msb.gov.tr

MENEMEN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Esatpaşa Mah. Yüksel Kayan Cd. No:1 Menemen / İZMİR

Tel: 0.232.832 16 79

Faks: 0.232.832 98 77

menemen_as_sb@msb.gov.tr

NARLIDERE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR

Tel: 0.232.457 50 50

Faks: 0.232.433 34 02

konak_as_sb@msb.gov.tr

ÖDEMİŞ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No:1/A Ödemiş /İZMİR

Tel: 0.232.544 89 93

Faks: 0.232.545 81 59

odemis_as_sb@msb.gov.tr

SEFERİHİSAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cami Kebir Mah. Hükümet Cd. No:20 Seferihisar / İZMİR

Tel: 0.232.743 57 74

Faks: 0.232.743 56 85

seferihisar_as_sb@msb.gov.tr

SELÇUK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Muratbey Mah. 3579. Sk. No:2 Torbalı / İZMİR

Tel: 0.232.856 16 81

Faks: 0.232.856 73 04

torbali_as_sb@msb.gov.tr

TİRE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cd. No:8 Tire / İZMİR

Tel: 0.232.512 15 99

Faks: 0.232.512 18 01

tire_as_sb@msb.gov.tr

TORBALI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Muratbey Mah. 3579. Sk. No:2 Torbalı / İZMİR

Tel: 0.232.856 16 81

Faks: 0.232.856 73 04

torbali_as_sb@msb.gov.tr

URLA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak / İZMİR

Tel: 0.232.457 50 50

Faks: 0.232.433 68 92

karsiyaka_as_sb@msb.gov.tr