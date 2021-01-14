İzmir askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik yaşı gelmiş her birey askere gitmekle yükümlüdür. Askerde iletişimin sağlanması ise normal hayattakinden biraz farklıdır. Askere giden bireyin kesinlikle mobil veri özelliği ve kamerası olmayan bir telefon götürmek şartı vardır. İntenet kullanımı, kamerası, müzik veya herhangi bir özelliği bulunan telefonları kullanmak yasaktır.
Türk Silahlı Kuvvetleri ise askerler için en doğru ve güvenilir kararı vererek 7 telefon numaraları kullanma hakkı vermiştir. Aileleriyle ve sevdikleriyle iletişime geçmek isteyen askerler normal yaşantısından farklı bir ortama girdikleri gibi iletişimleride kısıtlanmaktadır. Kutsal vatani görevi İzmir'e çıkan vatandaşlar için gerekli irtibat numaraları;
İZMİR ASKERLİK DAİRESİ KARARGâHI
Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR
Tel: 0.232.457 50 50
Faks: 0.232.458 50 24
izmirasda@msb.gov.tr
ALİAĞA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Yeni Mah. Hürriyet Cd. No:111/1 Aliağa / İZMİR
Tel: 0.232.616 72 45
Faks: 0.232.616 72 46
aliaga_as_sb@msb.gov.tr
BALÇOVA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR
Tel: 0.232.457 50 50
Faks: 0.232.433 34 02
konak_as_sb@msb.gov.tr
BAYINDIR ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cd. No:8 Tire / İZMİR
Tel: 0.232.512 15 99
Faks: 0.232.512 18 01
tire_as_sb@msb.gov.tr
BAYRAKLI ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR
Tel: 0.232.457 50 50
Faks: 0.232.433 68 92
karsiyaka_as_sb@msb.gov.tr
BERGAMA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: İslamsaray Mh. Kınık Cd. Şube Sk. No:10 Bergama / İZMİR
Tel: 0.232.632 19 38
Faks: 0.232.632 44 44
bergama_as_sb@msb.gov.tr
BEYDAĞ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No:1/A Ödemiş /İZMİR
Tel: 0.232.544 89 93
Faks: 0.232.545 81 59
odemis_as_sb@msb.gov.tr
BORNOVA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Osmangazi Cd. No:31 Bonova / İZMİR
Tel: 0.232.373 09 02
Faks: 0.232.373 71 93
bonova_as_sb@msb.gov.tr
BUCA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1 Konak/İZMİR
Tel: 0.232.457 50 50
Faks: 0.232.433 93 70
buca_as_sb@msb.gov.tr
ÇEŞME ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: 16 Eylül Mah. Hürriyet Cd. 3053 Sk. No:26 Çeşme / İZMİR
Tel: 0.232.712 66 30
Faks: 0.232.712 62 69
cesme_as_sb@msb.gov.tr
ÇİĞLİ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR
Tel: 0.232.457 50 50
Faks: 0.232.433 68 92
karsiyaka_as_sb@msb.gov.tr
DİKİLİ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: İslamsaray Mh. Kınık Cd. Şube Sk. No:10 Bergama / İZMİR
Tel: 0.232.632 19 38
Faks: 0.232.632 44 44
bergama_as_sb@msb.gov.tr
FOÇA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Esatpaşa Mah. Yüksel Kayan Cd. No:1 Menemen / İZMİR
Tel: 0.232.832 16 79
Faks: 0.232.832 98 77
menemen_as_sb@msb.gov.tr
GAZİEMİR ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR
Tel: 0.232.457 50 50
Faks: 0.232.458 38 68
menderes_as_sb@msb.gov.tr
GÜZELBAHÇE ASKERLİK ŞUBES
İ
Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR
Tel: 0.232.457 50 50
konak_as_sb@msb.gov.tr
KARABAĞLAR ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR
Tel: 0.232.457 50 50
Faks: 0.232.433 34 02
konak_as_sb@msb.gov.tr
KARABURUN ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR
Tel: 0.232.457 50 50
Faks: 0.232.433 68 92
karsiyaka_as_sb@msb.gov.tr
KARŞIYAKA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR
Tel: 0.232.457 50 50
Faks: 0.232.433 68 92
karsiyaka_as_sb@msb.gov.tr
KEMALPAŞA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Osmangazi Cd. No:31 Bonova / İZMİR
Tel: 0.232.373 09 02
Faks: 0.232.373 71 93
bonova_as_sb@msb.gov.tr
KINIK ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: İslamsaray Mh. Kınık Cd. Şube Sk. No:10 Bergama / İZMİR
Tel: 0.232.632 19 38
Faks: 0.232.632 44 44
bergama_as_sb@msb.gov.tr
KİRAZ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No:1/A Ödemiş /İZMİR
Tel: 0.232.544 89 93
Faks: 0.232.545 81 59
odemis_as_sb@msb.gov.tr
KONAK ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR
Tel: 0.232.457 50 50
Faks: 0.232.433 34 02
konak_as_sb@msb.gov.tr
MENDERES ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR
Tel: 0.232.457 50 50
Faks: 0.232.458 38 68
menderes_as_sb@msb.gov.tr
MENEMEN ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Esatpaşa Mah. Yüksel Kayan Cd. No:1 Menemen / İZMİR
Tel: 0.232.832 16 79
Faks: 0.232.832 98 77
menemen_as_sb@msb.gov.tr
NARLIDERE ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak/İZMİR
Tel: 0.232.457 50 50
Faks: 0.232.433 34 02
konak_as_sb@msb.gov.tr
ÖDEMİŞ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No:1/A Ödemiş /İZMİR
Tel: 0.232.544 89 93
Faks: 0.232.545 81 59
odemis_as_sb@msb.gov.tr
SEFERİHİSAR ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cami Kebir Mah. Hükümet Cd. No:20 Seferihisar / İZMİR
Tel: 0.232.743 57 74
Faks: 0.232.743 56 85
seferihisar_as_sb@msb.gov.tr
SELÇUK ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Muratbey Mah. 3579. Sk. No:2 Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.856 16 81
Faks: 0.232.856 73 04
torbali_as_sb@msb.gov.tr
TİRE ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cd. No:8 Tire / İZMİR
Tel: 0.232.512 15 99
Faks: 0.232.512 18 01
tire_as_sb@msb.gov.tr
TORBALI ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Muratbey Mah. 3579. Sk. No:2 Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.856 16 81
Faks: 0.232.856 73 04
torbali_as_sb@msb.gov.tr
URLA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:1/3 Konak / İZMİR
Tel: 0.232.457 50 50
Faks: 0.232.433 68 92
karsiyaka_as_sb@msb.gov.tr