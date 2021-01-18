İzmir askere kaç gönderiyor? 2021 İzmir merkez ve ilçeleri celp dönemleri

MSB, İzmir iline bağlı 30 ilçeye hangi tarihlerde kaç asker alınacağını yayınladığı liste ile açıkladı. Yayınlanan listede; Çeşme, Gaziemir, Konak ve Menderes ilçelerine 3 tertip şeklinde Ağustos ayı içinde; Aliağa, Balçova, Beydağ, Güzelbahçe, Karabağlar, Kiraz, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar ve Buca ilçelerine 4 tertip şeklinde Kasım ayı içinde; Bayındır, Dikili, Foça, Bergama, Karşıyaka, Kınık, Menemen ve Tire ilçelerine 1 tertip şeklinde Şubat ayı içinde, diğer ilçe nüfuslarına kaydı bulunan yükümlülerin ise 2 tertip şeklinde Mayısıs ayı içinde askere alınacakları belirtildi.

İzmir Askerlik Celp Tarihleri

Bayındır ilçesi - Şubat ayı celbinde

Dikili ilçesi - Şubat alı celbinde

Foça ilçesi - Şubat ayı celbinde

Bergama ilçesi - Şubat ayı celbinde

Karşıyaka ilçesi - Şubat ayı celbinde

Kınık ilçesi - Şubat ayı celbinde

Menemen ilçesi - Şubat ayı celbinde

Tire ilçesi - Şubat ayı celbinde

Bonova ilçesi - Mayısıs ayı celbinde

Bayraklı ilçesi - Mayısıs ayı celbinde

Çiğli ilçesi - Mayısıs ayı celbinde

Karaburun ilçesi - Mayısıs ayı celbinde

Kemalpaşa ilçesi - Mayısıs ayı celbinde

Selçuk ilçesi - Mayısıs ayı celbinde

Torbalı ilçesi - Mayısıs ayı celbinde

Urla ilçesi - Mayısıs ayı celbinde

Çeşme ilçesi - Ağustos ayı celbinde

Gaziemir ilçesi - Ağustos ayı celbinde

Konak ilçesi - Ağustos ayı celbinde

Menderes ilçesi - Ağustos ayı celbinde

Aliağa ilçesi - Kasım ayı celbinde

Balçova ilçesi - Kasım ayı celbinde

Beydağ ilçesi - Kasım ayı celbinde

Güzelbahçe ilçesi - Kasım ayı celbinde

Karabağlar ilçesi – Kasım ayı celbinde

Kiraz ilçesi - Kasım ayı celbinde

Narlıdere ilçesi - Kasım ayı celbinde

Ödemiş ilçesi - Kasım ayı celbinde

Seferihisar ilçesi - Kasım ayı celbinde

Buca ilçesi - Kasım ayı celbinde