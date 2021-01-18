İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

İzmir askere kaç gönderiyor? 2021 İzmir merkez ve ilçeleri celp dönemleri

İzmir il nüfusuna kaydı bulunan ve askere gidecek olan 2001 yılı doğumlu yükümlüler, askere kaç tertip gidecekleri merak ediyorlar. İşte detaylar!

18 Ocak 2021 Pazartesi 11:21
İzmir askere kaç gönderiyor? 2021 İzmir merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Takip Et:

 MSB, İzmir iline bağlı 30 ilçeye hangi tarihlerde kaç asker alınacağını yayınladığı liste ile açıkladı. Yayınlanan listede; Çeşme, Gaziemir, Konak ve Menderes ilçelerine 3 tertip şeklinde Ağustos ayı içinde; Aliağa, Balçova, Beydağ, Güzelbahçe, Karabağlar, Kiraz, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar ve Buca ilçelerine 4 tertip şeklinde Kasım ayı içinde; Bayındır, Dikili, Foça, Bergama, Karşıyaka, Kınık, Menemen ve Tire ilçelerine 1 tertip şeklinde Şubat ayı içinde, diğer ilçe nüfuslarına kaydı bulunan yükümlülerin ise 2 tertip şeklinde Mayısıs ayı içinde askere alınacakları belirtildi.

İzmir Askerlik Celp Tarihleri

Bayındır ilçesi  - Şubat ayı celbinde

Dikili ilçesi - Şubat alı celbinde

Foça ilçesi - Şubat ayı celbinde

Bergama ilçesi  - Şubat ayı celbinde

Karşıyaka ilçesi - Şubat ayı celbinde

Kınık ilçesi - Şubat ayı celbinde

Menemen ilçesi - Şubat ayı celbinde

Tire ilçesi - Şubat ayı celbinde

Bonova  ilçesi - Mayısıs ayı celbinde

Bayraklı ilçesi - Mayısıs ayı celbinde

Çiğli ilçesi - Mayısıs ayı celbinde

Karaburun ilçesi - Mayısıs ayı celbinde

Kemalpaşa ilçesi  - Mayısıs ayı celbinde

Selçuk ilçesi  - Mayısıs ayı celbinde

Torbalı ilçesi  - Mayısıs ayı celbinde

Urla ilçesi - Mayısıs ayı celbinde

Çeşme ilçesi - Ağustos ayı celbinde

Gaziemir ilçesi - Ağustos ayı celbinde

Konak ilçesi - Ağustos ayı celbinde

Menderes  ilçesi - Ağustos ayı celbinde

Aliağa ilçesi - Kasım ayı celbinde

Balçova ilçesi - Kasım ayı celbinde

Beydağ ilçesi - Kasım ayı celbinde

Güzelbahçe ilçesi - Kasım ayı celbinde

Karabağlar ilçesi  – Kasım ayı celbinde

Kiraz ilçesi - Kasım ayı celbinde

Narlıdere  ilçesi - Kasım ayı celbinde

Ödemiş ilçesi - Kasım ayı celbinde

Seferihisar ilçesi  - Kasım ayı celbinde

Buca ilçesi - Kasım ayı celbinde



Son Güncelleme: 18.01.2021 11:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IlçeMerkezAskerIzmirCelp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticari takside alkol alırken polis çevirmesine takıldı, savunması pes dedirtti
Ticari takside alkol alırken polis çevirmesine takıldı, savunması pes dedirtti
Yazılımcıya dava şoku! Hesabına gelen para yüzünden mahkemelik oldu
Yazılımcıya dava şoku! Hesabına gelen para yüzünden mahkemelik oldu
4 yaşındaki Emir Seyit, kalbine yenik düştü
4 yaşındaki Emir Seyit, kalbine yenik düştü
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kamu çalışanları izinli sayılacak
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kamu çalışanları izinli sayılacak
KYK sözleşmeli yurt personeli alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler?
KYK sözleşmeli yurt personeli alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler?
Konya'da hafif ticari araç kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da hafif ticari araç kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık! Elçin Hatun neden ayrıldı? Elçin Hatun diziye tekrar dönecek mi?
Hakkari askere kaç gönderiyor? 2021 Hakkari merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Ocak 2021 En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları
EFT ücretleri ne kadar? Bankaların 2021 güncel EFT ücretleri
A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı?
Bankaların güncel işyeri açma kredisi ve devlet hibeleri şartları ve faiz oranları 18 Ocak 2021
Tekirdağ askere kaç gönderiyor? 2021 Tekirdağ merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmenin anlamı
Sivas askere kaç gönderiyor? 2021 Sivas merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Siirt askere kaç gönderiyor? 2021 Siirt merkez ve ilçeleri celp dönemleri
2020 yılında çekilişsiz kurasız ev satışları başlattı! Toki 655 TL taksitle 3+1 ev sahibi yapıyor!
Şok 16 - 22 Aralık 2020 indirimli fırsat ürünleri kataloğu listesi yayımlandı
Sokağa çıkma yasağı nedir? Sokağa çıkma yasağı için karar kim tarafından verilir? Sokağa çıkma yasağı neleri kısıtlar, nasıl uygulanır?
Reyting sonuçları 13 Eylül Cuma Arka Sokaklar, Fox Ana Haber, Her Yerde Sen reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Açık Kapı uygulaması ile bayram harçlığı ödemesi yapılacak mı? 400 TL bayram harçlığı için muhalefetten adım atıldı
Çalışan annelere devlet tarafından verilen haklar nelerdir? 2021
Fox TV Kefaret dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Fox TV canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İkea mağaza çalışma saatleri 2021
Göğüs kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
İzmir askere kaç gönderiyor? 2021 İzmir merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.