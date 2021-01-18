İzmir askere kaç gönderiyor? 2021 İzmir merkez ve ilçeleri celp dönemleri

MSB, İzmir iline bağlı 30 ilçeye hangi tarihlerde kaç asker alınacağını yayınladığı liste ile açıkladı. Yayınlanan listede; Çeşme, Gaziemir, Konak ve Menderes ilçelerine 3 tertip şeklinde Ağustos ayı içinde; Aliağa, Balçova, Beydağ, Güzelbahçe, Karabağlar, Kiraz, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar ve Buca ilçelerine 4 tertip şeklinde Kasım ayı içinde; Bayındır, Dikili, Foça, Bergama, Karşıyaka, Kınık, Menemen ve Tire ilçelerine 1 tertip şeklinde Şubat ayı içinde, diğer ilçe nüfuslarına kaydı bulunan yükümlülerin ise 2 tertip şeklinde Mayısıs ayı içinde askere alınacakları belirtildi.
İzmir Askerlik Celp Tarihleri
Bayındır ilçesi - Şubat ayı celbinde
Dikili ilçesi - Şubat alı celbinde
Foça ilçesi - Şubat ayı celbinde
Bergama ilçesi - Şubat ayı celbinde
Karşıyaka ilçesi - Şubat ayı celbinde
Kınık ilçesi - Şubat ayı celbinde
Menemen ilçesi - Şubat ayı celbinde
Tire ilçesi - Şubat ayı celbinde
Bonova ilçesi - Mayısıs ayı celbinde
Bayraklı ilçesi - Mayısıs ayı celbinde
Çiğli ilçesi - Mayısıs ayı celbinde
Karaburun ilçesi - Mayısıs ayı celbinde
Kemalpaşa ilçesi - Mayısıs ayı celbinde
Selçuk ilçesi - Mayısıs ayı celbinde
Urla ilçesi - Mayısıs ayı celbinde
Çeşme ilçesi - Ağustos ayı celbinde
Gaziemir ilçesi - Ağustos ayı celbinde
Konak ilçesi - Ağustos ayı celbinde
Menderes ilçesi - Ağustos ayı celbinde
Aliağa ilçesi - Kasım ayı celbinde
Balçova ilçesi - Kasım ayı celbinde
Beydağ ilçesi - Kasım ayı celbinde
Güzelbahçe ilçesi - Kasım ayı celbinde
Karabağlar ilçesi – Kasım ayı celbinde
Kiraz ilçesi - Kasım ayı celbinde
Narlıdere ilçesi - Kasım ayı celbinde
Ödemiş ilçesi - Kasım ayı celbinde
Seferihisar ilçesi - Kasım ayı celbinde
Buca ilçesi - Kasım ayı celbinde