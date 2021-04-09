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İzdiham çıkan açılışa kapatma cezası

Sivas'ta 2 gün önce açılan market açılışında çıkan izdiham nedeniyle buna sebep olan markete 4 gün kapatma cezası verildi.

09 Nisan 2021 Cuma 23:04
İzdiham çıkan açılışa kapatma cezası
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Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sivas'ta birkaç gün önce açılışı gerçekleştirilen bir marketin yaptığı indirim kampanyasına vatandaşların yoğun ilgisi izdihama sebep oldu. İndirim kampanyası korona-virüs salgınını unuturken insanlar sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etti. Yaşanılan izdiham polis ekiplerine ihbar edilirken olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı dağıtarak, marketi ise geçici süreliğine kapatmıştı. Sivas Valiliği tarafından alınan karar ile istenmeyen görüntülerin oluştuğu o marketi 4 gün süreyle mühürletildi.

Öte yandan sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle iş yerine polis ekipleri tarafından 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanması için tutanak tuttu.

Yaşanan olay ile ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada hoş olmayan ve makul bir açıklaması bulunmayan  sorumsuzluk öneği teşkil eden bu tür olayın affı olmayacağı ,toplum sağlığını tehdit eden, salgınla olan mücadeleyi sekteye uğratan bu davranış ile buna sebep olan kişilere gereken cezai işlemin uygulanacağı söylendi.




Son Güncelleme: 09.04.2021 23:04
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Anahtar Kelimeler:
SivasAçılış
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