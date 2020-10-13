İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı

İzmir toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grup genç toplu taşıma içerisinde bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içen görüntüleri büyük tepki görmüş ve yapılan şikayetler sonrasında 2 şüpheli yakalandı.

İzmir’in toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a yolculuk için binen bir grubun genç toplu taşıma içerisinde çevre sakinlerine verdikleri rahatsızlık tepki çekti. Yolculardan birinin cep telefonu kamerası ile olanları kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup gencin, yüksek sesle bağıra çağıra şarkı söylerken ve şarkı söylenen anlarda gruptan bazılarının içtiği görüldü. Hiç bir şekilde sosyal mesafenin olmadığı ve maskeleri çıkartıp ya da çene altında tuttukları anlar görüntülendi. Yapılan bu rahatsız edici hareketler Sosyal medyada yayınlandı. Görüntüleri izleyen birçok kişi bu kadarına da pes artık derken tepki gösterdi. Görüntülerdeki hal ve hareketleri ile şikâyet edilen grup polisin çalışmasıyla kimlik tespitinin ardından olayda görülen 2 şüpheli yakalanarak ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.