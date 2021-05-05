İYİ Parti'li danışman alkol kurbanı oldu! Arkadaşını 6 yerinden bıçakladı..

Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İYİ Parti'nin Ankara Milletvekili Şenol Suat'ın yanında danışman olarak görevli Gökhan Dinç, iddialara göre arkadaşı M.T. ile mangal yakmak ve alkol almak için ortak arkadaşları A.E'nin evine gittiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolün etkisiyle Dinç ile A.E arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine Gökhan Dinç, eline geçirdiği bıçakla arkadaşı A.E'ye saldırırken yakın arkadaşını 6 yerinden bıçakladı. Olayın hemen ardından kaçmak isteyen Dinç, yapılan şikayet üzerinde polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken tutuklanma talebi istenildi. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkan Gökhan Dinç, alınan kararla ev hapsine mahkum edildi ve elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldı.

Bıçaklanarak yaralanan ve hastanede tedavi altında olan A.E'nin eşi D.E. ise polise verdiği ifadesinde Gökhan Dinç ve M.T'nin birlikte vakit geçirmek için kendilerine geldiklerini ve alkol aldıktan sonra eşinin Gökhan ve M.T.'ye geç olduğu için kendisinde kalması yönünde ısrar ettiğini ve bu nedenle çıkan tartışmada Gökhan Dinç'in öfkelenerek eşini bıçakladığını söylediği öğrenildi.