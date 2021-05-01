İtikaf nedir? İtikafa ne zaman girilir, nasıl yapılır? Evde itikafa girilir mi?

Ramazan sonlarına gelmemizle beraber herkes tarafında itikaf merak konusu oldu. Her yıl ramazan aynın son 10 gün camilerde gerçekleştirilen ibadet bu yıl covid-19 tedbirleri doğrultusunda camilerde değil evlerde gerçekleştirilecek. Bunu üzerine ev de itikaf nasıl yapılır soruları da gündem de yerini aldı. Kadınların itikafa nasıl girer soruları da vatandaşlar tarafından gelmeye devam ederken Diyanet tarafından açıklama geldi.

İtikafa girmek nedir?

Kelime kökü akf sözcüğünden gelmektedir. Kelimenin asıl anlamı hapsolmak, alıkoymak, bir yerde var olmak anlamına gelir. Bu ibadet olarak bilinen itikaf kişinin fani dünyadan uzaklaşarak kendini dine vermesi ve ibadeti tam anlamıyla camide yerine getirmesidir. Bu ibadeti yapan yani itikafa giren kişiye mutekif ya da akif adı verilmekte. Ergenlik çağını geçmiş, akıl sağlığı yerinde olan her Müslüman alimi bu ibadeti yerine getirerek itikafa girebilir. İtikafa girdikten sonra yapılması gerekenlere dikkat ederek ibadeti yakışır şekilde yerine getirilir.

Bu ibadeti yapabilmek için cami ya da beş vakit namaz kılınabilen mescid olmak zorundadır.

İtikaf şartları nelerdir?

Her ibadette şart olan öncelik niyettir. Niyet etmeden sadece ibadeti gerçekleştirilmek için camide bulunmak niyet yerine geçmez.

Erkeklerin beş vakit ibadet yapıp namaz kıldıkları mescitte itikâfa girmesi. İtikâfın en güzel yapılması Mescid-i Haram’da, sonra Mescid-i Nebevi’de, daha sonra ise Mescid-i Aksa’da gerçekleştirilenidir.

Diğer şart ise oruçtur. Vacib olan itikâf için gereklidir.

Bu ibadette kadınlar ise hayız ve nifastan temiz olmaları.

İtikafa ne zaman girilir?

Ramazan ayının son 10 günü yapılan ibadet olarak bilinmekte. Hz.Muhammed’in (s.a.v) Ramazan ayında ve son 10 gün içerisinde itikafta olduğu pek çok hadis-i şerifte belirtiliyor. (Buhari, İtikaf, 1; Müslim, İtilaf, 1-5; Ebu Davud, Ramazan, 3; Savm, 77) Bu yüzden genellikle ramazan ayının oruçlu olmak şartıyla son 10 günde itikafa girilir. 2021 Ramazan ayının son 10 günü 3 Mayısıs ile 12 Mayısıs arasında itikafa girilir. Belirlenen şartlar yerine getirildikten sonra ramazan ayının son on günü itikafa girilebilir.

İtikafa nasıl niyet edilir?

Herkes tarafından farklılık gösterse de ibadet için niyet yeterli olacaktır. Ebu Yusuf en az ibadet için niyet süresini bir günün yarıdan fazlası olarak belirlese de İmam Muhammed itikaf için niyet bir saati geçerli olarak buluyor. Her ibadetin başlangıcında gerekli olan niyet bu ibadette de şarttır. İtikafa girmek erkekler için cami ya da beş vakit kılınabilen mescit olmalı. İbadeti gerçekleştirecek kişi ‘’Allah rızası için şu mescitte şu kadar zaman içerisinde itikaf yapmaya niyet ettim’’ diyerek ve bu hissiyatı kalbinden geçirerek nefsine vacib kılar. Bu niyetle camiye giren kimse hiçbir şekilde camiden çıkmamalı. Sadece abdest almak, gusletmek ve abdest bozan bir durum olmadığı sürece camiden ayrılamaz. Eğer herhangi bir neden yüzünden camiden ayrılırsa itikaftan çıkmış sayılacak. İtikaftan çıkmış olan biri tekrar camiye girerek devam edemez bütün yapılması şart olanları başta niyet etmeyi gerçekleştirerek camiye giriş yapar.

Kadınlar itikafa nasıl girer?

En çok merak edilen konulardan bir tanesi de kadınların itikafa nasıl girmesi gerektiği. Kadınlar camide itikaf yapamaz sadece evlerinde ibadet yeri olarak hazırladıkları kısımda itikafa girebilirler. İtikafa girdikten sonra erkekler gibi hiçbir şekilde başka işlerle uğraşamazlar aksi takdirde ibadet dinde yerini bulamaz. Ramazan ayının son 20 günü yapılan bu ibadetten herkesin oruç tutması şarttır. Sadece Şafii mezhebinde olanlar oruç tutmuyorlar. Geriye kalan diğer mezhepler oruç tutmakta.

Evde itikaf olur mu?

Erkeklerin ve kadınların için farklı olan bir konu. Kadınların evde ibadet ettikleri köşe de itikafa girmesi söz konusu iken erkekler sadece bu ibadeti camide gerçekleştirebilir.

Camiye niyet ederek girdikten sonra hiçbir keyfi işlemden dolayı camiden çıkılamaz. Abdest bozulan durumlar haricinde. Eğer itikafa girilen camide Cuma namazı kılınmıyorsa camiden çıkılıp Cuma namazı kılınan camiye gidilebilir. Fakat cenaze namazı için itikafa girilen camiden ayrılmak söz konusu değildir. İtikafa giren kişi zorla camiden çıkarılmaya çalışılırsa malına zarar gelmiş endişesine kapılıp akılı kalabilecek durum olduğunda oradan çıkıp başka camiye giriş yapabilir. Bunların yanı sıra itikafa girilen cami terk edilmesi durumunda ibadet kabul edilmemiş olur.