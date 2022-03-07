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İtikaf ibadeti nedir? İtikafa Ramazan ayında mı giriliyor? İtikafa nasıl girilmelidir? İtikaf nedir?

Ramazan ayına girilecek olunması ile birlikte Müslümanlar, ibadetlerini artırmaya ve daha çok Allah'ı zikretmeye başladı. Yapılması sünnet olan İtikaf ibadeti hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler, bu konuyu araştırmaya başladı. İtikaf ibadetinin ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkındaki tüm detaylı bilgiler haberimizde yer almaktadır.

07 Mart 2022 Pazartesi 15:02
İtikaf ibadeti nedir? İtikafa Ramazan ayında mı giriliyor? İtikafa nasıl girilmelidir? İtikaf nedir?
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İtikaf nedir? İtikaf  ibadeti hangi ayda yapılır?

İtikaf ibadeti, ibadet ile meşgul olmak ve tüm zamanını ibadet ederek geçirmek isteyen kişilerin, mescit ya da mescit hükmündeki bir yere çekilmesi demektir. Ku-an’ı Kerim’de ‘ Mescitlerde itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın’ ( Bakara, 2/187) buyrulmuştur. 

Hz. Aişe, Hz. Muhammed’in (sav), Medine’de Ramazan aylarının son on gününde itikaf ibadetini yaptığını bildirmiştir. Bu sebeple oruç tutan kişinin Ramazan ayının son on gününde itikaf ibadetini yerine getirmesi sünnettir. Bu ibadetin kabul sayılması için itikafa giren kişinin mükellef olması, bir mescidde girilmesi ve niyet etmesi gerekmektedir. Kadınlar evlerinin herhangi bir odasında bu ibadeti gerçekleştirebilirler.  

İtikâfa giren kişi  vaktini namaz kılarak, Kur’ân okuyarak, dua ederek, zikir çekerek, vaaz dinleyerek geçirir. Mescidde yer, içer ve orada istirahat eder. Mescidin içinde giderilmesi mümkün olmayan banyo yapma, tuvalete gitme ve abdest alma gibi doğal ihtiyaçları için cami dışına çıkabilir. Ancak ihtiyaçlarını giderdikten sonra hemen itikâf mahalline döner. 

Nafile itikâflar cami dışına çıkmakla bozulmaz. Ancak adamak suretiyle yerine getirilmesi gereken vacip itikâflar, zorunlu ihtiyaçlar dışında itikâf mahallinin dışına çıkmakla bozulur. 



Son Güncelleme: 07.03.2022 15:02
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RamazanItikafIbadet
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