İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

İtfaiyeci nasıl olunur ? İtfaiye maaşları ve aranan şartlar 2020

Depremlerde, sellerde ve doğal afetlerde yardıma koşan itfaiye ülkemizde en değerli mesleklerden birisidir. Can kurtarmayı görev edinmiş itfaiye olmak için de bazı şartların bulunduruluyor olması gerekmektedir.

15 Kasım 2020 Pazar 10:25
İtfaiyeci nasıl olunur ? İtfaiye maaşları ve aranan şartlar 2020
Takip Et:

İzmir depremi ile bir kere daha önemini hatırladığımız İtfaiyecilik mesleği ülkemizde saygın mesleklerden birisidir. Peki itfaiyeciler ne kadar maaş alır ve itfaiyeci olmak için gerekli şartlar nelerdir?

İtfaiyeci Kimdir?

İtfaiyeciler yangın söndürmenin yanı sıra vatandaşların ve diğer canlıların can güvenliğini sağlamakla uğraşırlar. Ayrıca doğal afet, deprem, sel gibi olaylarda bir yere sıkışma ya da bir yerde mahsur kalma gibi durumlarda da itfaiye görev almaktadır.


Nasıl İtfaiye Olunur?

İtfaiye olmak için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanmaktadır.

  1. T.C vatandaşı olma
  2. Yüksek, kapalı alan korkusu bulunmama
  3. Kadınlar için 1.60 erkekler için en az 1.67 boya sahip olmak
  4. KPSS’den en az 70 almış olmak
  5. 30 yaşından büyük olmamak
  6. Kalıcı ya da bulaşıcı bir hastalığa sahip olmama
  7. Erkekler için askerliğini yapmış ya da erteletmiş olmak

İtfaiyeciler Ne Kadar Maaş Alır?

İtfaiye maaşları ilk yıllarında 4.646 TL olarak belirlenmiştir. İlerleyen yıllarda bu ücret yükselebilmektedir.

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 10:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ItfaiyeciMaaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEM Otoyolu'nda yol kenarına savrulan minibüs takla attı
TEM Otoyolu'nda yol kenarına savrulan minibüs takla attı
Zonguldak'ta yangın faciası! 2 yaşındaki Esila öldü, annesi ve kardeşi yaralandı
Zonguldak'ta yangın faciası! 2 yaşındaki Esila öldü, annesi ve kardeşi yaralandı
‘Gelin alma' töreninde koronaya davetiye çıkardılar
‘Gelin alma' töreninde koronaya davetiye çıkardılar
Koronavirüsü yenmeyi başaran hamile genç kadın zatürreye yenildi
Koronavirüsü yenmeyi başaran hamile genç kadın zatürreye yenildi
Pendik'de dehşet veren dakikalar! Kamyonetin içinde silahlı saldırıya uğradı
Pendik'de dehşet veren dakikalar! Kamyonetin içinde silahlı saldırıya uğradı
Antalya'da ağaç dikme tartışması kanlı bitti! 1 Ölü
Antalya'da ağaç dikme tartışması kanlı bitti! 1 Ölü

Popüler Haberler

İtfaiyeci nasıl olunur ? İtfaiye maaşları ve aranan şartlar 2020
Acemi Anneler dizisindeki Melahat karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit'in yer aldığı diziler
Yatıya Misafirim Var Kanal D başvuru nasıl yapılır? Yatıya Misafirim Var başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal 7 Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncuları
SGK P.e.k/ bsmk dğr /ek gstrg nedir?
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın yaşı ve oynadığı diziler
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia (Arzu Yanardağ) kimdir?
Kanal D Yatıya Misafirim Var başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra karakteri kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kurban bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İBB toplu taşımanın ücretsiz olacağı günleri açıkladı!
Didem Soydan'dan seksi cesur paylaşım, sınırları zorladı
2020'de tapu satışı için ne kadar ödeme yapılacak? Tapu bağışı için ne kadar ödeme yapılacak?
Can Holding'in sahipleri kimler? Can Holding kime aittir?
Aflatoksin nedir, nasıl ortaya çıkar? Aflatoksin zararları ve belirtileri
Bay Yanlış dizisi bitti mi, neden yok? Bay Yanlış yayından kaldırıldı mı?
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Belediyede memur olmak için başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye memur birimleri
Hırdavat dükkanı için bayilik veren firmalar 2020
Sicili bozuk olan kişiler 1 saat içinde kredi alabiliyor
Malta'da asgari ücret ne kadardır? Malta yaşam şartları ve market fiyatları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.