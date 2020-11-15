İtfaiyeci nasıl olunur ? İtfaiye maaşları ve aranan şartlar 2020

İzmir depremi ile bir kere daha önemini hatırladığımız İtfaiyecilik mesleği ülkemizde saygın mesleklerden birisidir. Peki itfaiyeciler ne kadar maaş alır ve itfaiyeci olmak için gerekli şartlar nelerdir?

İtfaiyeci Kimdir?

İtfaiyeciler yangın söndürmenin yanı sıra vatandaşların ve diğer canlıların can güvenliğini sağlamakla uğraşırlar. Ayrıca doğal afet, deprem, sel gibi olaylarda bir yere sıkışma ya da bir yerde mahsur kalma gibi durumlarda da itfaiye görev almaktadır.

Nasıl İtfaiye Olunur?

İtfaiye olmak için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanmaktadır.

T.C vatandaşı olma Yüksek, kapalı alan korkusu bulunmama Kadınlar için 1.60 erkekler için en az 1.67 boya sahip olmak KPSS’den en az 70 almış olmak 30 yaşından büyük olmamak Kalıcı ya da bulaşıcı bir hastalığa sahip olmama Erkekler için askerliğini yapmış ya da erteletmiş olmak

İtfaiyeciler Ne Kadar Maaş Alır?

İtfaiye maaşları ilk yıllarında 4.646 TL olarak belirlenmiştir. İlerleyen yıllarda bu ücret yükselebilmektedir.