itfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

1 kişinin can verdiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazası Eskişehir'de yaşandı.
1 kişi hayatını kaybetti,11 kişi yaralandı
Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 sağlık personeli 3 itfaiye erinin ve 9 işçinin kazada yaralandığını belirledi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen 47 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.Hastanede tedavisine devam edilen işçilerden birisinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 07.03.2021 13:05