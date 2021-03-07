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itfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Eskişehir'de meydana gelen kazada yangın ihbarına giden itfaiye aracı, işçileri taşıyan servis ile çarpıştı. Feci kazada 1 kişi can verirken, 11 kişi yaralandı.

07 Mart 2021 Pazar 13:05
itfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var
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1 kişinin can verdiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazaEskişehir'de yaşandı.

Gelen haberlere göre Eskişehir'de yaşanan olayda, Odunpazarı ilçesinde sabah saatlerinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı, yolda işçileri fabrikaya taşıyan işçi servisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı kaza yerinde devrildi. 

1 kişi hayatını kaybetti,11 kişi yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 sağlık personeli 3 itfaiye erinin ve 9 işçinin kazada yaralandığını belirledi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen 47 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.Hastanede tedavisine devam edilen işçilerden birisinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 07.03.2021 13:05
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Anahtar Kelimeler:
EskişehirKazaItfaiye Kazası
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