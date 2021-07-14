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İtalya Köylerine taşınma başvuru nasıl yapılır, oturma izni nasıl alınır?

İtalya köylerine taşınmak isteyen pek çok kişi başvuruların nasıl ve nereden yapıldığını merak ediyor. İtalya köylerine taşınmak isteyen vatandaşların belli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki İtalya köylerine taşınmak için gereken koşullar nelerdir? 2021 İtalya köylerine başvuru formu ve izin belgesi nasıl alınır? İşte detaylar…

14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:02
İtalya Köylerine taşınma başvuru nasıl yapılır, oturma izni nasıl alınır?
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İtalya’nın bazı köylerinde kimse kalmayınca uzmanlar bir proje başlattı ve insanları bu köylerde yaşamak için teşvik etmeye başladı. İtalya’nın köylerine gitmek isteyen birçok kişi araştırmalara başladı. 

İtalya, Calabria bölgesinde bulunan köylerde yaşayan insan kalmayınca bir proje başlattı. İnsanların bu köylere taşınmasını sağlamak amacıyla 28 bin euro para ödüllü bir çalışmaya adım attı. Dünyanın dört bir yanından başvuruda bulunabilen bu projeye Türkiye’den de birçok talep geldi. Peki Türkiye’de yaşayan vatandaşların İtalya’ya taşınması için hangi şartlar gerekiyor?

İtalya’daki köylere taşınmak için şartlar

Bu köylere taşınan kişilerin en az üç yıl burada yaşaması gerekiyor.

Yerleşen kişi burada bir iş kurmalıdır ve istihdama destek olmayı taahhüt etme zorunluluğu bulunmaktadır (mağaza, pansiyon vb. bir yer açmak, çiftçilik yapmak…).

İtalyan vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor.

Kişinin en fazla 40 yaşında olması gerekiyor.

Kabul edilen kişilerin 90 gün içinde taşınması gerekiyor.

İtalya köylerine taşınmak için nereden ve nasıl başvuru yapılır?

İtalya’nın başlattığı bu projeye büyük ilgi gösteren Türk vatandaşları başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Başvurular online olarak veya konsolosluğa gidilerek yapılabiliyor. Online başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar https://portale.regione.calabria.it/website/adresi üzerinden işlemini gerçekleştirebilir.


Son Güncelleme: 14.07.2021 22:02
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