Hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da vatandaşların uymaları gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Birçok alanda bu işyeri kurallarının sayısı birbirinden farklılık gösterebilir. Peki işyerinde uyulması gereken kurallar nelerdir?

İşyerinde Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

4857 Sayılı İş Kanunu ve genel ahlaki kurallar birbiriyle benzerlik göstermektedir. Ufak birkaç detay dışında İş Kanunu’nda bulunan kurallar ile geleneksel kurallar tamamen aynıdır.

İş Kanunu’nda Yer Alan Kurallar

- İşverenin kendisine, eşine ya da aile üyelerinden birisine karşı saygısız davranmamak

- Hakaret ya da küfür içeren kelimeler söylememek

- Diğer işçilere karşı cinsel olarak taciz girişiminde bulunmamak

- İşyerine içki ya da uyuşturucu kullanarak gelmemek

- İşverenin güvenini sarsacak hal ve hareketlerde bulunmamak

- Mazeret olmadan devamsızlık yapmamak

- Kendisine verilen iş ya da görevin eksiksiz olarak tamamlanması ve ya yerine getirmek

- İş Sağlığı ve güvenliği konularına dikkat etmek

- Mesai saatlerine riayet etmek

- İşyerinde işin yürütülmesi için verilen araç ve gereçlerin korunması, özenli kullanmak

- Yerine getirilen görev hakkında işveren ya da amirine yanıltıcı bilgi vermemek

- İşveren açısından sır niteliğinde olan bilgi ve ya belgelerin üçüncü kişiler ile paylaşmamak

- İşverenin rakipleri ile özellikle ticari faaliyetine olumsuz yansıyacak bilgi paylaşımı yapmamak

Geleneksel İşyeri Kuralları

- İyimser olmak ve hoşgörülü davranmak

- Eleştirileri zamanında ve yerinde yapmak

- Giyim, kuşam ve dış görünümüne önem vermek

- Verilen sözleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek

- Eleştirilere açık olmak

- Gereken hallerde özür dileyebilmek

- Etik ya da uygun olmayan el/kol hareketlerinden kaçınmak

- Abartıya kaçmadan işyerinin kuralları dahilinde giyinmek

- Topluluğa girildiğinde selam vermek, çıkarken yine selam vermek.

- Yüksek sesle konuşmamak.

- Dedikodu yapmamak,

- Yalan söylememek.

Bu iki alanın da ortak noktası çalışanların çalıştığı kuruma ve birbirine karşı saygı ve sevgi göstermesidir. İş hayatının her alanında bu kuralların uygulanması sayesinde düzen ve başarı gelmektedir.