İşyerinde kavga nedeni ile çalışan çıkartılır mı? Kavgaya bulaşan işçilere ne olur?

İşten Kavga Nedeni İle Kovulmak:

Çalışırken işi ağırlığına göre gerginleşmek ve sinirlenmek mümkün oluyor ve bu durum bazen kavgaya kadar gidebilmektedir. İşçiler birbirleri ile kavgaya tutuştukları taktirde ise iş yerinden atılabilir ve senelerdir yaptıkları birikimler ile hesaplanan kıdem tazminatından mahrum bırakılabilirler. Kavga sonucunda işten çıkartılma meseleleri ise Yargıtay tarafından verilen kararlar ile şekillenmektedir. Buna önek olarak Yargıtay’ ın yaptığı 28093 numaralı kararı gösterilebilir.

Yargıtay Kararları:

Yargıtay’ ın verdiği 28093 numaralı karar: Beraber çalıştığı biri ile kavgaya tutuşan bir çalışan, 6 aydır bulunduğu iş yerinde herhangi ihbar ve kıdem tazminatı verilmeden çıkartılmış. İşten çıkartılan çalışan ihbar ve kıdem tazminatını almak için gerekli merciler olan mahkeme aracılığı ile dava açtı. Davayı kabul eden mahkeme ise işçi birey ile dava açılan işvereni temyize gönderdi ve Yargıtay’ ın kararı ise işverenin haklı olduğuna yönelik oldu. Dava ile ilgili dosyada; davacı olan çalışanın, işyerinde öncesinde bulunduğu bir kavga nedeniyle ihbar yapıldığı, yapılan ihbarın ardından ise beraber çalıştığı kişiyle tekrar tartışıp tehditte bulundu. İşveren kişide bu neden ile kavgada bulunan ve başlatanı işten çıkarttı. Yargıtay’ ın ise bu durum için belirlediği yapılan ilk haksız hareketin davacı olan bireyin kavgayı başlatan ve kavganın içinde bulunan kişi olmasıdır. Daha öncesinde de bir kavgaya girmesi ve bu kavga üzerine uyarılması ile davada ve kararda temel olarak alınmıştır, ve Yargıtay işten çıkarılmasını haklı bulmuş ama işveren bireyin tamamen adaletli davranmadığını, kavga içinde olan diğer işçinin de kovulmasına karar verildi. Ayrıca dava haklı nedene işten çıkarıldı diye sonuçlandığı için işçi ihbar ve kıdem tazminatından yararlanamadı, yani ödenmemesine karar verildi.

Kavgada Aktif Olarak Bulunan Her İşçi Çıkartılabilir:

Bir başka davada başka bir Yargıtay tarafından verilen karara bakıldığında da işyerinde yaşanan bir kavgada aktif olarak bulunan işçilerde işten çıkarılabilmektedir, çünkü işyerinde gerçekleşen bir kavga için haklı bir taraf aranmaz. Bu davalarda verilen emsal kararlar ise çalışanın işveren bireye, bireyin ailesine veya işverenin himayesinde bulunan herhangi bir çalışana laf atma veya hasar göstermesinde işverene işçiyi kovma hakkı tanır. İşçinin işi alması esnasında yaptığı sadakat sözleşmesine aykırı teşkil etmekte olan davranış ve sözlerin, işveren kimse için kovma hakkı sağladığını kanıtlayan kararlar çerçevesinde yapılan sözlü ve davranışsal şiddet fiili tecavüz anlamına gelmektedir ve iş yerinde yaşanılan sataşmanın suç olmadığını da belirtti. Bu açıdan bakıldığında kavgaya neden olan bireyler veya iş yerinde diğer çalışanlar tarafından kışkırtılarak kavgaya karışmış bir çalışan olsa bile işlerine son verilebilmektedir. Yani işveren kavgada yer alan herkesi kovduğu taktirde işçilerin kavga etmesi haklı bir gerekçe olarak gözükecek ve buna dayanarak tazminat ödemeleri yapılmayacak.

İşverenin Kavgaya Karışan Her Çalışanı Kovması Eşit Davranmaktır:

İşyerlerinde bulunan ve işvereni ilgilendiren hükümler arasında eşit davranma hükümleri de bulunmaktadır. Bu neden ile işyerinde yaşanan bir kavganın ardından işveren kavgada yer alan haksız çalışanın işine son verirken eşitlik hükümlerine de uymak zorunda olduğu için kavgaya çalışan diğer bireyleri de kovmak zorunda kalır. Eğer işveren sadece kavgada haksız olan bireyi kovar ise eşitlik hükümlerine karşı gelir. Bu nedenle işten çıkarılan haksız kişi dava açtığı taktirde diğer çalışanlarda Yargıtay kararı ile kovulacak ve halkı nedenlere dayanarak tazminat v.b. hakları olmadan işten çıkartılması gerekecek. Bunun için kavgaya karışan işçiler için verilen kararlar eşitlik hükümlerine göre uygulanmalıdır. Bu bakımdan verilmesi gereken kararlar çerçevesinde kavgayı başlatan taraf ve karışan taraflar haklı nedenler ile tazminatsız bir şekilde işten çıkarılmaktadır. Yani işçiye sözlü olarak sataşılmışsa ve buna kavga gibi bir karşılık verirse işinden kovulabilmektedir. Kavgada işten atılmamak için ise saldırıya uğrayan tarafın , saldırıları savunmak için harekete geçmesi gerekmektedir. Eğer kavgaya karışanlar işten kovulmaz ise kavga mahkemeye taşınabilmektedir ve kararlar orada verilir.