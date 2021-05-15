İsviçre’nin tanıtım videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

Geçtiğimiz günlerde kültür ve Turizm bakanlığı tarafından yayınlanan skandal video sosyal medyada herkes tarafından eleştirince bakanlık bu videoyu sayfasından kaldırmak zorunda kalmıştı. Öyle ki videonun içerisindeki personel aşılıyım maskeleri takıyordu. Bu durum vatandaşlarımızın hoşuna gitmediği ve yoğun bir şekilde eleştirildi. Bu videonun ülkemizi küçük düşürdü ifade edildi. Video, turizm sezonunun başlamasından önce turistler için yayınlanmıştı.

Türkiye’nin tanıtılması amacıyla ortaya çıkan video sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmıştı. Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte İsviçre bir tanıtım videosu yayınladı. Video kısa zamanda sosyal medyanın gündemine oturdu. İsviçre videoda dünyaca ünlü tenisçi Roger Federer ile dünyaca ünlü aktör Robert De Niro’yu oynattı. Bu video YouTube üzerinden on gün içerisinde 23 milyondan fazla izlenerek dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşlarımız, İsviçre’nin yapmış olduğu bu videoyu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na önek olarak gösterdi. Bakanlığın bu videoyu önek alması gerektiği ifade edildi.