İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

İşverene şart koşan işçi tazminat alamadı!

İşvereninin şartlarını dinlemediği için istifa eden fırıncı , kıdem tazminatı ve birçok alacağı için mahkemeye başvurdu. Mahkemede emsal bir karar çıktı. İşverene şart koşan işçi tazminat alamadı. İşçi ,işvereninden neden tazminat alamadı? Bu haberimizde mahkemede çıkan emsal karara ilişkin detayları sizler için derledik. İşte mahkemede çıkan emsal karara ilişkin detaylar...

09 Aralık 2021 Perşembe 11:19
İşverene şart koşan işçi tazminat alamadı!
Takip Et:

Patronun şartlarını dinlemediği için istifa eden fırıncı, konuyu mahkemeye taşıdı.Patron, iş arkadaşlarının işyeri düzenini bozan şikayetlerini dikkate almaması nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek iş mahkemesinde fırıncı hakkında dava açtı. Talebine rağmen işçilik ücretini ödememiş, davalıdan kıdem tazminatı ödemesini ve birçok alacağını tahsil etmesini talep etmiştir. Davalı fırıncı davacının çalışma arkadaşlarının işten çıkarılma talebini gerekçe göstermeden reddettiklerini, davacının izinsiz ve gerekçesiz çalışacağını, bu nedenle davacının kıdem tazminatı talebinin reddedilmesi gerektiğini ileri sürdü. İş mahkemesi davanın kısmen kabulüne ve kıdem tazminatının ödenmesine hükmetti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davalı fırıncının karara itiraz etmesi üzerine araya girerek emsal kararı imzaladı.

İşverene şart koşulduğu zaman tazminat alınmamaktadır

Yargıtay, işçinin işten çıkarmaya son vermek için hiçbir sebeplerinin bulunmadığına işaret ederek, işçiler lehine kararın kaldırılmasını talep etti. Özetle Yargıtay'ın kararında şu ifade yer alıyor: “İşçinin diğer işçiler ve  işverenin şartlarına uymuyor” işverene haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanmasına izin vermekle birlikte, “İş Kanunu” “d” maddesinde yer almaktadır. Madde 25, tanık ifadeleri ve fesih dosyası kapsamının bilinmemesi, inceleme sonrası davacının diğer işçilerin kendisini haksız yere işten çıkardığı  iddia ve ispat etmediğini; bu durumda davacının işverenin haksız yere suç işlemediğini ispatlayamadığı anlaşılmaktadır. Onu işten çıkarmak için meşru bir sebep olmaktadır.

Sebepler açıklandı, ''Anlaşıldıktan sonra başvurucunun fesih bildiriminde öne sürdüğü gerekçeler geçerli değildi ve başvurucunun kıdem tazminatını reddetmeye karar vermesi gerekirdi ancak kabulü yanlış olmuştur.'' şeklinde açıklanarak işveren haklı bulunmuştur.


Son Güncelleme: 09.12.2021 11:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Işverene şart Koşana Tazminat Yokİşverene şart Koşunca Tazminat Alınabiliyor Mu?Işçi Ve Işverenin Hakları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erken emekli olmak isteyenlere müjde! 45 iş koluna emeklilik imkanı geldi!
Erken emekli olmak isteyenlere müjde! 45 iş koluna emeklilik imkanı geldi!
Emekli maaşı arttırma yolları nelerdir? Uzmanlar emekli maaşını arttırmanın yollarını açıkladı
Emekli maaşı arttırma yolları nelerdir? Uzmanlar emekli maaşını arttırmanın yollarını açıkladı
Sivilce yapan yiyecekler hangileri? Uzmanlardan sivilcesi olanlara önemli uyarı
Sivilce yapan yiyecekler hangileri? Uzmanlardan sivilcesi olanlara önemli uyarı
Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler
Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler
Kolajen nedir? Kolajenin faydaları nelerdir?
Kolajen nedir? Kolajenin faydaları nelerdir?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu nasıl yapılır? Yardım başvurusu sorgulama
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu nasıl yapılır? Yardım başvurusu sorgulama

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
İşverene şart koşan işçi tazminat alamadı!
Erken emekli olmak isteyenlere müjde! 45 iş koluna emeklilik imkanı geldi!
Birds of Paradise filminin konusu nedir?
Netflix The Starling film konusu nedir ?The Satrling filmi oyuncu kadrosu
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Emekli maaşı arttırma yolları nelerdir? Uzmanlar emekli maaşını arttırmanın yollarını açıkladı
Oyuncu Ertan Kılıç kimdir? Ertan Kılıç nereli, kaç yaşında?
Yumi’s Cells dizisinin konusu nedir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Ekmek ustası ne iş yapar? Ekmek ustası maaşları
Fox TV de yayın hayatına giren Elkızı dizisi ne anlatıyor? Dizi nerede çekiliyor?
Rüyada yangın rüya tabirlerine göre ne demektir? Rüyada yangın söndürmenin nedir?
Motorlu Araç Tamircisi maaşı ne kadar?
9 Aralık 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 9 Aralık Perşembe at yarışı programı
Baş Tacım oyuncu kadrosu ve dizi konusu
İhbar Tazminatı ödeme süresi nedir? İhbar tazminatı hangi durumlar sonrası ödenmelidir?
UTK coin geleceği nasıl? Yükselişi devam eder mi?
Sivilce yapan yiyecekler hangileri? Uzmanlardan sivilcesi olanlara önemli uyarı
Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.