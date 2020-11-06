İştirak nafakası ne anlama gelmektedir? İştirak nafakasının hesaplanma yöntemi

Evli olan çiftin evliliğine son vermesinin ardından çocuk ya da çocuklar adına ödenmesi gereken nafakadır. Çocuğun eğitimi, barınması, beslenmesi ve giyinmesi için gerekli olan ihtiyaçların velayeti verilen anne veya babanın üstlenmemesi üzerine, anne ve baba için çocuk büyüyene kadar birbirine destek vermesi adına iştirak nafakası uygulanır.

İştirak Nafakasının Anlamı Nedir

Evli bireylerin ayrılma kararı sonrasında hakim uygun gördüğü taktirde, eşlerin evliliğinden meydana gelen çocuğun velayetini hangi taraf aldıysa bakımını da onun yapması gerekmektedir. Çocuğun ihtiyaçları olan; bakımı, eğitimi, sağlığı ve bunun benzeri bir çok giderleri velayeti almış olan eş değil, velayeti alamayan eşinde karşılaması gerekmektedir. Velayeti alamayan tarafın, çocuk için yapılacak olan ihtiyaç masraflarına yardımcı olma zorunluluğu, evliliğin boşanma esnasında istenilmekte olan nafakaya, iştirak nafakası adı verilmektedir.

İştirak Nafaka Talebi Kimler Tarafından Yapılabilir

Çocuğun velayetini almak isteyen ebeveynlerin dışında, iştirak nafakası için talep etmeye hakkı olan diğer kişiler Türk Medeni Kanunu’ nun 329’ uncu maddesinde yer almıştır. Kanun kapsamında iştirak nafakası alabilecekler;

*Çocuğa fiilen bakmakta olan anne ya da baba,

*Ayırt etmesi mümkün olmayan yaşta veya durumu gereği ayırt edemeyenler çocuklar için, vasi ya da kayyım tarafından,

*Boşanma davasının sonuçlanmadığı ve devamı yönünde iken velayeti alacak olan anne ya da babanın talep etmesi üzerine, karşı tarafın maddi yeterliliği

göz önünde bulundurularak istenebilir.

*Erişkin bir birey olan/ayırt edebilen çocuklarda nafaka isteğinde bulunabilir.

Çocuk İçin Verilen İştirak Nafakası Hangi Giderler İçindir

İştirak nafakasının verilme sebebi çocuğun ihtiyaçları olduğundan dolayı; genel ihtiyaçları, eğitim durumu, yaşı verilecek olan miktarı belirlemektedir. İştirak nafakasının ücretleri ise cinsiyete göre herhangi bir değişim yaşamamaktadır.

*Eğitim üzerine yapılan masraflar; okul, kurs, etüt ya da servis için verilen ücretler,

*Sağlık adına yapılan masraflar; tedavi için yapılan ödemeler, doktor muayenesi için ücret ve ilaçlar için,

*Barınma için yapılan masraflar; Çocuğun yaşamakta olduğu ev için yapılan giderler,

*Besin için verilen ücretler; Gıda ihtiyacı ve beslenme.

İştirak Nafakasını Hesaplama

Çocuk için verilmekte olan iştirak nafakası, net bir tutarı belirli değildir. Kişinin ödemek zorunda olacağı nafaka miktarı, davanın hakimi, davalı ya da davacının; ekonomik ve sosyal durumlarına göre verilmektedir. Medeni kanunun 182. Maddesi kapsamında hakim, boşanmakta olan eşlerin beyan ettiği istekler karşısında iştirak nafakasının ileride ne kadar artacağına da karar verebilmektedir.

Hakim tarafından, iştirak nafakasının her sene TEFE, DİE, TÜFE, döviz, altın artışlarını göz önünde bulundurarak; nafaka için artış yapılacağını kararına eklerse, ileriki dönemlerde yapılmakta olan nafakanın ne kadar olacağını belirleyebilmektedir. Gelecek senelerde ödenmesi gereken nafakanın tutarı belirlenmemiş ve şartlar değişmiş ise, alacaklı veya nafakayı ödeyen birey tarafından nafaka uyarlama davası açılabilmektedir.

Çocuk Sayısı Birden Fazla İse İştirak Nafakası Hesaplaması Nasıl Yapılır

Eğer çocuk sayısı birden fazla ise, Hakim tarafından verilecek kararda, her bir çocuğun yaşı, eğitimleri ve sağlık durumları ayrı ayrı göz önünde bulunmaktadır. Nafakayı ödeyecek olan tarafın ekonomik durumları göz önüne alınır ve verilecek olan miktar, yaşlarına, eğitim seviyelerine ve sağlık problemleri nedeni ile birbirinden farklı olacağı için her bir çocuk için farklı bir miktar belirlenmektedir. İştirak nafakasının süresi ise 18 yaşını dolduran çocukta bitmektedir.

TÜFE Oranı Dahilinde İştirak Nafakası Hesaplaması

Nafaka için zam yapılacak olan ay için senelik TÜFE oranı TÜİK verileri içerisinde araştırılarak bulunur ve sonrasında bulunan oran ile verilen nafaka miktarı ile çarpılır ve ardından yüzdeliği alınır. Yani;

*Ödenmekte olan para miktarı 400 Türk Lirası,

*TÜİK’ in açıkladığı TÜFE artışı oranı %11, 76,

*400 x 11,76/100: Artış miktarı için çıkan sonun 47 Türk Lirası

*Toplam ödeme 447 Türk lirası.

Ayrılan Eşler Nafaka Tutarını Belirleyebilir mi

Eşlerin kendi aralarında, mahkemeyi araya katmadan anlaşmaya vararak, uyuşmazlığa ilişkin uzlaşmalara mahkeme dışında gerçekleşen sulh denir. Lakin iştirak nafakası için mahkeme dışı sulh çerçevesine girmez. Bunun nedeni ise anne ve babanın özgürce tasarruf edebilecekleri konuların mahkemenin dışında sulha girmesi mümkün olmaktadır. Bu sebepler neticesinde eşler mahkemeyi katmadan kendi aralarında ödenecek bir ücret belirleyebilmektedir.

Yapılan anlaşma ise hakimin onay verdiği taktirde gerçeklik kazanır ve çiftler arasında karar kılınan bu ücretin, hakim tarafınca onaylanmaması ve uygun bulunmaması taktirde ise; bireyin ödeyebilmeye gücü yeteceği kadar bir miktar hesaplanır ve böylelikle gerçeklik kazanır.

İştirak Nafakasının Hepsi Bir Arada Ödenir mi

Velayet hakkının verildiği tarafa, çocuğun ihtiyaçları için verilecek olan, ekonomik ve sosyal durumların göz önünde bulundurularak verilen nafakada, taraflar tarafından ödenecek olan miktarın onaylanması, anlaşılamaması üzerine ise mahkemenin belirlediği ücretin ödenmesi zorunludur. Bu esnada mahkeme ödenecek olan nafaka ücretini belirlerken, çocuğun hangi ihtiyaçları olacağını, baba ya da annenin maddi durumları ve yaşam koşulları göz önünde bulundurulacaktır.

İlerleyen dönemlerde çocuk, anne ve babanın yaşam şartlarının farklılaşacağı için toplu bir ödeme yapılması söz konusu değildir. İştirak nafakası aylık bir şekilde ödenmelidir.

Eskiye Ait Olan Nafaka Talebi

Mahkemenin vereceği karar ile birlikte çocuklar ya da çocuk için hakimin onayladığı nafaka, açılmış olan davanın tarihi ile birlikte ödenmelidir. Eğer nafaka vermesi kararlaştırılan baba ya da anne, nafakayı ödemez ise aleyhine icra takibinde bulunulabilir. Açılan bu icra talebi ile birlikte, davanın açıldığı tarihten beri hükmedilmiş olan iştirak nafakası geriye dönük bir şekilde talep edilebilir. Nafakayı birikmiş bir şekilde alacağı için başlatılmış olan icra takibinin arkasından, alacaklılar nafakayı alabilir.

İştirak Nafakasının Ücreti Nasıl Zamlandırılır

Mahkemenin çocuklar için belirlemesi üzerine verilmekte olan nafaka, ilerleyen dönemlerde çocukların yaşam koşullarının değişime uğraması ve ya iştirak nafakası için şartların farklılaşması nedeniyle, çocuğun yaş geçişleri, okula gitmesi ile birlikte eğitim ve ihtiyaçların çoğalması durumunda nafaka artışı yapılabilmektedir.

Diğer nedenler ile birlikte paranın giderlere karşı zayıflaması halinde ödenen nafaka miktarının arttırılması, mahkeme tarafından onaylanırsa yapılabilmektedir. Eğer nafakayı ödeyecek olan tarafın maddi gücü artışa geçerse çocuklar için vermesi gereken nafaka, ekonomik duruma oranlı bir şekilde arttırılır. Nafakanın artması için ise bir adet dilekçe yazılmalı ve İştirak Nafakasının Arttırılma Davası açılmalıdır.

18 Yaşının Üstünde Olan Çocuklar ile Öğrencilik Yapmakta Olan Çocuklar için İştirak Nafakası

İştirak nafakaları, 18 yaşından küçük olmakta olan ve henüz olgunlaşmamış çocuklar için verilmekte olan bir nafakadır. Bu sebep ile 18 yaşından sonra çocuğun nafaka talebi etmesi sonuçlanmayacaktır. İştirak nafakası kapsamında çocuğun öğrencilik yapıp yapmaması bir önem teşkil etmemektedir. Yani çocuğun yaşına bakılır ve 18 yaşından büyük ise iştirak nafakasından yararlanamaz.

İştirak Nafakasının Ödenmemesi Durumunda Hangi Yaptırımlar Uygulanır

Mahkeme tarafından karar kılınan nafaka ücretinin, velayete sahip olan tarafa verilmemesi durumunda, icra dairesi tarafından başlatılacak olan icra takibine gidilebilmektedir. Kanun koruyucunun nafakanın sorunsuz bir şekilde hak sahibi tarafından alınması için almakta olduğu bazı tedbirler bulunmaktadır. Nafakanın hak sahibine ödenmesi için kişinin maaşına el konulabilmektedir. Eğer maaşa nafaka konur ise; bütün nafaka ücreti o maaştan tahsis edilecektir. Nafaka ödemesi yapması zorunlu olan bireyin hali hazırda maaşına haciz konulduysa bile, diğer hacizden bağımsız bir şekilde nafaka ücreti alınabilmektedir.

Nafaka ödemesi zorunlu olan bireyin nafakasını zamanında vermemesi üzerine, bireyin üzerine kayıtlı gayrimenkul veya menkul mallarına icra konulur ve ardından satılır. Satıştan elde edilen gelir öncelikle hak sahibine ödenir. Bunların dışında eğer alacaklı olan taraf, ödenmenin yapılmadığı taktirde şikayette bulunur ise; nafaka ödemesi zorunlu olduğu halde ödeme yapmayan kişiler 3 aya kadar tazyik hapis cezasına tâbi tutulacaktır.

İştirak Nafakası Hangi Şartlar Altında Biter

Anne ya da babanın çocuğun bakım ve ihtiyaçları sebebi ile ödemek zorunda olduğu, nafaka ödemesine karar kılınan tarafın, nafakayı düzenli bir şekilde ödemesinin sona ermesi için ise;

*Çocuk 18 yaşına gelir ve reşit olursa(ödemeler kendiliğinden kalkar, herhangi bir dava açılmasına gerek yoktur).

*Eğer çocuk hayatını kaybederse,

*Nafakayı alan kişi vefat ederse,

*Nafakayı veren birey, nafaka ücretini karşılayamayacak bir ekonomik düşüş yaşarsa.

*Bakılmakta yükümlü olunan çocuğun velayeti bir başkasına geçerse, velayet hakkı ile iştirak nafakası verme zorunluluğu bulunan birey velayeti alırsa.

İştirak Nafakası Vermekte Olan Bireyin Durumu Kötüleşirse

Ödenmesi zorunlu olan ücret, nafakayı vermek zorunda olan tarafın ekonomik durumlarına bakılarak verildiğinden dolayı, ardından gelecek olan dönemlerde eğer fiziksel bir engel bulunmuyor ise ve Hâlâ gelir elde edebilecek ise iştirak nafakasının ödenmeye devam etmesi zorunludur.

Bu durum; tutulu, asker ve hükümlü olarak bulunan taraf içinde geçerliliğini korumaktadır. Bu bireylerin gelirlerinin olmaması durumunda nafakayı ödeme zorunlulukları kalkmaktadır. Asker, tutuklu ya da hükümlü bir birey olmaları iştirak nafakasından muaf olunacağı anlamına gelmemektedir.

İştirak Nafakası Nasıl İptal Edilir

Nafakanın ortadan kalkması için açılan dava, belirli bir süre kapsamına girmemektedir. Nafakanın ortadan kalkması adına gerekli şartların sağlanması ile birlikte nafakanın ortadan kaldırılma davası açılabilmektedir. Sonuç dahilinde, boşanmış olan eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarının değişime uğradığı gözükebilmektedir.

Bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda herhangi bir süre gözetmeksizin nafaka ödemekte olunan eski eşin veya iştirak nafakası ödemekte olduğunuz çocuğun şartlarının da değişmesi göz önünde bulundurulduğundan dolayı, Aile Mahkemesi tarafına vereceğiniz, ortadan kaldırılması adına talebinde yer alacak olan gerekçeler ve iddialarınızın yer aldığı evraklar ile birlikte bir dilekçe yazılarak davada bulunulabilir.