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İstilacı kargalar yuvalarına döndü iki köyü mesken tuttular

Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte kışın gittikleri sıcak bölgelerden Erzurum’a doğru göç eden istilacı kargalar bir süredir yuva edindikleri iki köye geri geldiler. Köylülerin bahçelerinde mahsul bırakmayan kargalardan köy halkı oldukça dertli.

16 Nisan 2021 Cuma 11:25
İstilacı kargalar yuvalarına döndü iki köyü mesken tuttular
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Her yıl kış aylarında sıcak memleketlere göç eden kargalar Şubat ve Mart aylarıyla birlikte sıcak memleketlerden Erzurum’a geri dönmeye başlıyor Erzurum’da yoğun olarak Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü ve Adaçayı Mahallesi'ni yuva edinen kargalar yüzlerce kavak ağacında kendilerine yuva yaptılar. Grup halinde yaşayan ve hareket kargalar beslenme konusunda ise mahallelinin ürünlerini talan ederek vatandaşları zor durumda bırakıyor. 

Grup halinde hareket ederek çiftçilerin ürünlerini talan eden kargalar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bu duruma çözüm arayan mahalleliler tahtadan yapılan korkuluklarda kargalara engel olamıyor. Köy girişindeki tüm kavak ağaçlarını saran binlerce istilacı kargalar çıkardıkları sesler ile de köy halkını çileden çıkarıyor.

‘Ürünü toprağa koyar koymaz onlar çıkartıyorlar’

Köy sakinlerinden Selami Dok,  bütün mahallelinin kargalardan çok çektiğinin söyleyerek kış gelince gittiklerini ancak bahar aylarının başlamasıyla tekrar yuvalarına döndüklerinin anlattı. Kargaların ektikleri sebzelerini topladıklarını söyleyerek ürünleri eker ekmez hemen aldıklarını ekledi.

‘Korkuluk bunlara fayda etmiyor, Allah'tan seralarımıza giremiyorlar’

Aldıkları hiçbir önlemin fayda etmediğini söyleyen Dok zararlarının çok olduğunu bu yüzden herkesin kendince önlem aldığını belirtti. Seralarına giremedikleri için o ürünleri kurtarabildiklerini kendince önlem almaya çalışıyor ama henüz kimsenin çözüm bulmadığını söyledi.

Öte yandan Şubat ve Mart aylarında Erzurum'a gelen istilacı kargalar Eylül ve Ekim aylarında tekrar sıcak bölgelere doğru göç yolculuğuna koyuluyorlar.



Son Güncelleme: 16.04.2021 11:25
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Anahtar Kelimeler:
İstilacı KargaErzurum
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