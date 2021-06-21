İstihare namazı nedir, nasıl kılınır ve hükmü nedir?

İstihare namazı bir kişinin yapacağı iş öncesinde o işin hayırlı olup olmadığını Allah tarafından bildirilmesi amacıyla yatmadan önce kılınan namazdır. İki rekat olarak kılınan bu namazın ilk rekatında Fatiha Suresi ve Kafirün Suresi okunur. İkinci rekatta ise yine Fatiha ardından İhlas Suresi okunur.

Namazın ardından ise istihare duası okunmalıdır. İstihare doğru ve isabetli olup olmadığı bilinmeyen bir iş için kılınır ve 7 kez tekrarlanmalıdır. İstihare namazının kılınamayacak durumda olunması halinde yalnızca dua okunması da yeterli görülür. İstihare duası aşağıdaki gibidir.

“Allâhümme! İnnî estehîruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlikel’azîm. Feinneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmü’lğuyûb.

Allâhümme! İn künte ta’lemü enne hâze’lemre hayrün lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî, ev kâle âcili emrî ve âcilihî fakdirhu lî ve yessirhü lî sümme bâriklî fîhi.

Ve in künte ta’lemü enne hâze’lemre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî ve âcili emrî ve âcilihî fesrifhu annî vesrifnî anhü vakdür liye’lhayre haysü kâne sümme ardinî bihî.”

Meali

“Allahım! Sen bildiğin için senden hakkımda hayırlısını bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni ve hayrın açıklanmasını senin büyük fadlu kereminden isterim. Çünkü senin her şeye kudretin yeter, benim ise yetmez. Sen her şeyi bilirsin, hâlbuki ben bilemem. Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin.

Allahım! Sen bilirsin, eğer bu iş (hangi iş için istihare yapılmışsa burada belirtilir) benim dinim, yaşayışım, işimin sonucu, dünyam ve ahiretim için hayırlı ise bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır ve bu işi bana mübarek eyle.

Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, işimin sonucu, dünyam ve ahiretim için kötü ise bunu benden uzaklaştır, beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle.”