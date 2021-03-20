İstihare duası nedir, ne zaman yapılır? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?

İstihare, bir nevi yapmak istediğiniz işin hayırlı olması ya da hayırlı işiniz gerçekleşmesi için Allah’a dilenen bir ibadet şeklidir. İstihareye yatılmasının sebebi yaptığınız işin hayırlı olup olmadığını öğrenmek ve kötülüklerden uzaklaşmak içindir.

İstihareden sonra bir ferahlık ve rahatlık hissederseniz yaptığınız işin hayırlı olduğu söylenir. Bir sıkıntı ve darlık hissederseniz işinizin olumsuz sonuçlanacağı söylenir. İstihareye gündüz de yapılabilir ama tamamen konsantre olmak ve tüm dikkatinizi vermek için gece yatmadan önce yapılması daha iyi olacaktır. İstihare namazından sonra , Allah bunu tüm içtenliğiyle isteyenlere bir işaret verebilir. İlk denemenizde sonuç alamazsanız bunu birden fazla tekrarlayabilirsiniz. Bu duanın Türkçesini ya da Arapçasını okuyabilirsiniz. İlla istihare için uykuya gerek yoktur.

İstihare

Hayırlı olan bir şeyi istemek İstihare anlamına gelmektedir. Kişiler ,kendi açılarından önemli olan kararlara ve seçimlere kendileri açından hangisinin hayırlı olacağına karar veremez. Bunu öğrenmek için bazı yolları denemeye çalışır.

Peygamberimizin İslamiyet’i yaymakla görevlendirildiği zamanlarda halkın içerisinde yolculuk süreçlerinde yolculuk ile ilgili detay almak için fallara bakarlardı. Peygamberimiz bunun yerine istiharenin yapılmasını söylemiştir.

İstihare namazı iki rekattan oluşur. Birinci rekattayken Kafirun süresi okunur. Diğer rekatta İhlas Süresi okunur. Namazı kıldıktan sonra abdest alıp istihare duasını okuyararak kıbleye doğru yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görüldüğünde hayırlı olacağı söylenir. Kırmızı veya siyah görülürse bunun kötü olduğu yorumlanır.

7 gün boyunca düzenli olarak İstihareye yatılması daha iyidir. İlk yattığınızda rüyanızı anlamlandıramayabilirsiniz. 7.günün sonunda rüyanızın iyi mi kötü mü olduğunu anlamadaysanız kalbinizi dinlemeniz gerekecektir.

İstiharede dikkat edilmesi gerekenler

İlk istihareye yatacağınız gün gusül abdesti almanız gerekmektedir. İlk gün yapmanız yeterli olacaktır.

Yatarken kıbleye doğru ayağınızı uzatmayın

İstihare abdestinin ardından kimseyle konuşulmaması gerekmektedir. Hatta göz göze bile gelinmemesi gerekmektedir. Namaz kılacağınız alanın sessiz olması gerekmektedir. Kalabalık ortamda bunu yapmamanız gerekmektedir.

İstihare namazının kılınışı

Namazı kılmadan önce tövbe etmeliyiz. Tövbe ederken ergenlikten itibaren işlemiş olduğunuz günahlardan af dilemek ve Allah’a sığınmayı ve bağışlanmayı dilemelisiniz. Af diledikten sonra namaza başlayabilirsiniz.

İlk rekatta Niyet ettim Allah rızası için İki rekat namaz kılmaya diyerek namaza başlarız. Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alırız. Subhanekeyi okuruz. Euzu besmele çektikten sonra Fatiha okunur. Fatihadan sonra Kafirun Suresi okunur. Daha sonra rükuya gidilir. Secdeye gidip doğrulur ve tekrar secdeye gidilir.

İkinci rekatta ayağa kalkılır ve kıyama durulur ardından besmele çekilir. Besmelemenin ardından Fatiha okunur Fatihadan sonra İhlas Suresi okunur. Tekrar rükuya gidilir ve secdeye gidilir ardından doğrulur ve tekrardan secdeye gidilir. Oturulan esnada Ettahiyyatu ve Allahumme salli ,Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur. Es selamu aleykum ve rahmet’ullah diyerek sağa ve sola selam verilir ve namaz biter.

İstihare duasının Arapça ve Türkçe okunuşu

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ﴿١﴾ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ﴿٢﴾ اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ -وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ- خَيْرٌ ليِ فيِ دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ﴿٣﴾ فَاقْدُرْهُ ليِ وَيَسِّرْهُ ليِ ثُمَّ بَارِكْ ليِ فِيهِ ﴿٤﴾ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأمْرَ شَرٌّ ليِ فيِ دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنيِّ وَاصْرِفْنيِ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ

الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنيِ بِهِ

"Allâhumme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'eluke min fadlike'l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb. Allâhumme inkunte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in kunte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysu kâne. Summe ardihi bih." (Buharî, Teheccüd, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III/344).

Duanın anlamı

"Ey Allahım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lutfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin. Ey Allahım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!"