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İstifa nedir? İstifa dilekçesi nasıl yazılır? Nasıl istifa edilir?

İstifa her işi kolu için kullanılan ve işten ayrılma durumları için kullanılan bir durumdur. Pek çok kişi, İstifa nedir? İstifa dilekçesi nasıl yazılır? Nasıl istifa edilir? sorularını araştırıyor.

06 Şubat 2021 Cumartesi 17:13
İstifa nedir? İstifa dilekçesi nasıl yazılır? Nasıl istifa edilir?
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Pandemi sürecinde en merak edilen kelimelerin başında gelen istifa araştırılmaya devam ediyor. Türk Dil Kurumuna göre istifanın ne demek olduğu ve istifa dilekçesinin nasıl oluşturulacağı merak ediliyor.

İstifa nedir?

İstifa kısaca bir kişinin işinden isteği ile ayrılmasıdır. Belirlenen kanunlar çerçevesinde oluşturulan istifa dilekçeleri işverene sunularak işten çıkışın sağlanması beklenir. Dilekçelerde işten ayrılışın belirli süreler mi yoksa süresiz olarak mı olacağı belirtilmelidir.

TDK’ya göre istifa nedir?

İstifa dilimize Arapça’dan geçen ve iki farklı anlamı olan bir kelimedir. İlk anlamı işten veya hizmetten kendi isteği ile ayrılmaktır. İkinci anlamı ise işten ayrılma isteğini bildiren dilekçe, istifaname anlamına gelmektedir.

İstifa dilekçesi nasıl yazılır?

İstifa dilekçesi veya mektubu kısaca işe başlanılan tarih, ayrılmak istenilen tarih, bulunulan pozisyon ve işten ayrılmak istenen tarihin yer alması gerekmektedir. aynı zamanda işten neden ayrılmak istendiğine dair kısa bir açıklama ile iş yerinin İnsan Kaynakları Müdürlüğü veya yetkili departmana bırakarak işlem tamamlanabilir.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 17:13
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