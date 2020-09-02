İstifa eden memurların geri dönüş ve diğer hakları nelerdir? Memurlar kıdem tazminatı alabilir mi?

Ülkemizde 657 sayılı memurlar kanunu gereği devlet memurları istedikleri zaman memurluktan ayrılabildikleri gibi emekli olabilmek için gerekli memuriyet süresini doldurmadan da başka sektörlere geçiş yapabilirler. Öte yandan OHAL nedeni ile mesleklerinden uzaklaştırılan, istifa eden veya emeklilik hakkı için bırakmak zorunda kalanlar da haklarının ne olduğunu araştırmaktadır.

İstifa eden memur kıdem tazminatı alabilir mi?

Memuriyetten istifa edilmesi durumunda en merak edilen konu kıdem tazminatıdır. Konu hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse istifa sonrasında gerekli şartları sağlayan memurlar emekli yolluğu adı verilen tutarı alabilmektedir. Bilinmelidir ki memuriyetten istifa edenlerin kıdem tazminatı almaları mümkün olmasa da emekli ikramiyesi alınabilmektedir.

Kıdem tazminatı konusunda farklı bir konu vardır. Öyle i 8 Eylül 1999 öncesinde memurluk yapan ve 10 sene memurluk yaptıktan sonra işçi olarak çalışmaya başlayan kişiler istifa ettiklerinde kıdem tazminatı alabilirler. Ancak işçiyken memur olarak kıdem tazminatı almak isteyenlerde durum daha farklıdır.

Çalıştığınız kurumda memur olduysanız istifa ettiğinizde kıdem tazminatı haklarınız yukarıdaki istifa şartlarına uymuyorsa ödenmez. Emekli olduğunuzda işçilikte geçen süreniz için emekli ikramiyesi alabilirsiniz.

Başka bir kurumda memur olduysanız ve istifa nedeniniz yukarıdaki şartlara uyuyorsa istifa ettiğiniz kurum kıdem tazminatınızı öder, ödemezse emekli ikramiyenize dahil olur. Ama işçilik süreniz ikramiyesine dahil olmaz.

İki durumda da kıdem tazminatı almazsanız, tazminatınızı memur emekli ikramiyesi hesaplamasına göre alacağınız için miktar azalır.

İstifa sonrasında memurluğa dönüş hakkı var mıdır?

Memuriyetten istifa edenler de mesleklerine dönebilirler. Bunun için 657 sayılı memurlar kanununda şu ifadeler kullanılmıştır,

Memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden dönemez.

Yerine atanacak kişi gelene kadar çalışmayanlar 1 yıl geçmeden dönemez.

Devir ve teslim sorumluluğuna uymayanlar 3 yıl geçmeden dönemez.

OHAL, seferberlik ve savaş hallerinde veya doğal afet bölgelerindeki memurlar çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerlerine yeni birileri gelmedikçe görevini bırakamaz. Bırakırsa memurluğa dönemez. OHAL istifa kararları titizlikle alınmalıdır.

İstifa eden memurlar başka kurumlarda memur olarak başlayabilir mi?

Bulunduğu kurumdan istifa eden memurlar gerekli şartlar sağlandıktan sonra tekrar memuriyete dönebilirler. Ancak sadece eski çalıştıkları kuruma dönebilirler. Bunun da olabilmesi için çalışılan eski kurumda kadro olması gerekmektedir.

İstifa eden memurların emeklilik durumları nasıldır?

İstifa eden memur, istifa sonrası 4A veya 4B kapsamında hizmet birleştirme yaparak emekli olduğunda veya bu statüde çalışmaya devam ederken memurlukta geçen süresinin emekli ikramiyesini de alabiliyor.

Emekli yolluğu ise toptan ödeme hükümleri uygulananlara ve ceza olmamak üzere görevine son verilenlere ödeniyor.

Tüm bunlara ek olarak istifa eden memurlar çalıştıkları sigorta koluna emeklilik durumları farklılık göstermektedir. Memurluktan istifa ederek 4A ve 4B SGK kollarından memurluk ikramiyesi alabilmek için ise,

Evlendikten sonraki 1 yıl içinde kendi isteğiyle ayrılan kadınlar,

Emekli, malullük ya da vazife malullüğü aylığı bağlanarak veya şahsına toptan ödeme yapıldıktan sonra ayrılanlar,

Muvazzaf askerlik görevi nedeni ile ve kendi isteğiyle ayrılan erkekler,

8 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlayanlar için, bu tarihten itibaren 15 yıllık sigortalı olan ve 3600 prim ödeme gün sayısını doldurduğunda ayrılanlar,

8 Eylül 1999’dan sonra çalışmaya başlayanlar için, 25 yıllık sigortalı olan ve 4500 prim ödeme gün sayısını dolduran ya da sadece 7000 prim ödeme gün sayısına sahipken ayrılan vatandaşlara emekli ikramiyesi ödenir.

Memurluktan atılma durumlarında emeklilik nasıl olur?

Göreve iadesi kararlaşan memurun özlük hakları neleri kapsamaktadır?

Memurluktan atılma durumlarında ise konu farklılıklar göstermektedir. Buna göre kişinin eğer geçmiş yıllarda 4A ve 4B hizmetleri bulunuyorsa ikramiye ve maaş ödemesi yapılırken bu SGK alanlarında hiçbiri yoksa ödeme yapılmadan memurluktan atılır.

Memurlara verilen özlük hakları kararları mahkemeler tarafından verildiği için bu kararlar ya göz ardı ediliyor ya da yok sayılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Manisa’da alınan emsal kararda ise 3 yıl boyunca memurluk yapamadığı için ödeme almayan bir kişiye 3 yıllık tazminat ile birlikte hakkı olan miktar ödenmiştir. Ancak bu sadece bir emsal karardır ve konu hakkında kanunda net bir şey bulunmamaktadır.

İstifa dilekçesi nasıl oluşturulur?

Dilekçe verildikten sonra ise,

Mazeretsiz ya da kurumun kabul etmediği mazeret olmadan görevini kesintisiz 10 gün boyunca terk eden memurlarda yazılı müracaat şartı da aranmaz, memurluktan çekilme isteğinde bulundukları kabul edilir.

İstifa eden memur, yerine atanan başka birinin gelişine ya da çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam etmek zorundadır.

Bir ay boyunca kimse atanmazsa ya da bir vekil gelmezse, üstlerine haber vererek görevden çekilebilir.

Olağanüstü mazeret nedeniyle istifa eden memurlar bu süreyi beklemek zorunda değildir.

Polislikten istifa edilebilir mi?

Emniyet Teşkilatının kararına göre polislikten atılan bir memur 6 yıl süre ile başka bir devlet kurumuna atanamaz. Ancak memurluk süresi öncesinde işten çıkarılan polisler kalan yıllarının tazminatını alabilmektedir.

Emekli polisler tekrar göreve dönebilir mi?

KHK nedeni ile veya OHAL öncesinde memurluğuna ara verilen ancak daha sonrasında emekli olan kişiler alınacak raporlar ile birlikte çalışmadıkları yıllar kadar devlette çalışabilirler. Ancak yaş haddi nedeni ile emekli olan kişilerin bu raporu alarak işe dönmeleri daha zordur,