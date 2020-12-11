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İstifa eden memur görevine geri dönebilir mi? Göreve dönme şartları nelerdir?

Devlet memurlarının kanun çerçevesinde istifa etme hakları bulunmaktadır. Daha önce belirli durumlarla istifa eden kişiler 'İstifa eden memur görevine geri dönebilir mi, göreve dönme şartları nelerdir?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

11 Aralık 2020 Cuma 09:04
İstifa eden memur görevine geri dönebilir mi? Göreve dönme şartları nelerdir?
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Kamu kurumlarında görev yapan memurların istifa hakkı bulunmaktadır. Kişiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına uyarak ya da uymayarak istifa edebilmektedir. Memurluktan istifa eden ya da çekilen kişiler belirli durumlarda görevlerine geri dönmek isteyebilir. Bu kapsamda kişilerin sağlaması gereken şartlar bulunmaktadır. Ancak bazı çalışanlar bu şartları sağlasa dahi görevlerine geri dönemezler.

İstifa eden memur görevine geri dönebilir mi? 

Devlet memurları, görevli oldukları kuruma dilekçe ile başvuru yaparak istifa edebilirler. İstifa dilekçeleri kabul edilen memur görevinden ayrılır. Bunun yanında istifanın kurum tarafından reddedilme durumu da vardır. Memurlar istifalarının kabul edilmesi durumunda yerlerine biri atanana kadar görevine devam etmek zorunda kalabilir. Bu süre 1 ayı aşarsa memur, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü hal, seferberlik, savaş ya da afet durumu var ise ve memur bu bölgede çalışıyorsa istifası kabul edildikten sonra görevini bırakabilir.

Memurluktan kanunu uygun olarak istifa eden personel en az 6 yıl içerisinde usule aykırı istifa ederlerse 1 yıldan önce memuriyete dönemezler. Ayrıca devir teslim sorumluluğuna da uymamışsa en az 3 yıl memuriyetten men edilirler.

İstifa eden ya da etmek isteyen memurlar yukarıda belirtilen şartlara uyum sağlamalıdır. Tüm bunların yanı sıra atanacakları görevde boş kadro varsa ve bu kadro için şartları taşıyorlarsa en fazla iki kez istifa etme hakları bulunur.

İstifa eden memur göreve nasıl döner?

Kurum tarafından istifasına izin verilmeyen, geçerli bir mazereti olmayan ve göreve 10 gün gitmeyen memur istifa etmiş kabul edilmektedir. Mazeret dahilinde ücretsiz izin kullanılırken, mazeret ortadan kalktığında 10 gün boyunca göreve gidilmezse yine istifa etmiş sayılır. Farklı mazeretlerle ücretsiz izin kullanan ve ücretsiz izin süresi sona erdiğinde görevine 10 gün boyunca devam etmeyen kişiler istifa etmiş kabul edilir. Başka bir şehirde ya da merkezde göreve atama emrinin alındığı tarihten sonra 15 gün içerisinde görevine başlamadığı ve 10 günlük ücretsiz izin süresi sona erdiği halde mazeret bildirmeyen kişiler istifa etmiş olarak bilinir. Memurun mesleğine ait eğitimlere katılması, staj görmesi için açılan sınavlara katılıp başarılı olan memur burs kazanarak yurt dışına göreve gidebilir. Yurt dışında verilen sürede eğitimini tamamlayıp izni bitince görevine dönme mecburiyetinde olan ancak dönmeyen kişiler de yine istifa etmiş sayılmaktadır.

Memurluktan istifa eden ya da istifa etmiş sayılan kişiler en az 1 yıl geçmeden görevlerine dönemezler. OHAL, savaş, felaket ve afet durumlarında görev yaparken istifa eden memurlar ise hiçbir şekilde görevlerine geri dönme şansı bulamazlar.



Son Güncelleme: 11.12.2020 09:04
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Anahtar Kelimeler:
MemurIstifaDilekçeMazeret
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