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İstibdat nedir, ne demek? TDK istibdat anlamı

Türk dilinde bolca kullanılmakta olan lakin çoğu insanın anlamını bilmediği İstibdat kelimesinin ne anlama geldiği, kökeni ve kullanım alanlarının neler olduğunu siz değerli okurlarımız ile paylaştır. İstibdat nedir, ne demek? TDK istibdat anlamı. İşte detaylar...

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:12
İstibdat nedir, ne demek? TDK istibdat anlamı
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İstibdat kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre anlamı: “Uyruklarına hiçbir şekilde hak ve özgürlük verilmemiş sonu olmayan monarşi, despotizm ve despotluk.” anlamına gelmektedir. Baskılama anlamı ile kullanılan bu kelimenin baz aldığı köken; II. Abdülhamid’in padişahlık yaptığı döneme tekabül etmektedir. Bu dönem içerisinde hayata geçirilen birtakım uygulamalar, politikalar sebebiyle istibdat dönemi denilmiştir.

 

İstibdat kelimesinin anlamı ne?

 
İstibdat kelimesin kökenine baktığımızda karşımıza Arapça çıkmaktadır. Türkiye içinde bolca kullanım alanı olsa bile, çoğu kişinin bilmediği bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Lakin Türk Dil Kurumu üzerinden kelimeye bakıldığında; “Uyruklarına hiçbir şekilde özgür olması ve hak tanınmamış olan sınırsız monarşi, despotluk ve despotizm.” anlamına gelmektedir. 

 

• Uyrukları göz önünde bulunarak, hiçbir şekilde özgürlük ve hakkın tanınmadığı sınırsız monarşi,

 
• Despotluk anlamına gelir,
 
• Despotizm anlamına gelmektedir.


Son Güncelleme: 03.02.2021 16:12
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