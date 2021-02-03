İstibdat nedir, ne demek? TDK istibdat anlamı

İstibdat kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre anlamı: “Uyruklarına hiçbir şekilde hak ve özgürlük verilmemiş sonu olmayan monarşi, despotizm ve despotluk.” anlamına gelmektedir. Baskılama anlamı ile kullanılan bu kelimenin baz aldığı köken; II. Abdülhamid’in padişahlık yaptığı döneme tekabül etmektedir. Bu dönem içerisinde hayata geçirilen birtakım uygulamalar, politikalar sebebiyle istibdat dönemi denilmiştir.
İstibdat kelimesinin anlamı ne?
• Uyrukları göz önünde bulunarak, hiçbir şekilde özgürlük ve hakkın tanınmadığı sınırsız monarşi,
• Despotluk anlamına gelir,
• Despotizm anlamına gelmektedir.
Son Güncelleme: 03.02.2021 16:12