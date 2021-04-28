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İşten eve gelen baba oğlunun cansız bedenini sulama havuzunda buldu

8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği kahreden olay iftar saatlerinde Kütahya Domaniç'te yaşandı. İşten eve gelen baba oğlunun cansız bedenini sulama havuzunda buldu

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:19
İşten eve gelen baba oğlunun cansız bedenini sulama havuzunda buldu
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Kahreden olay iftar saatlerinde Kütahya Domaniç ilçesinde bağlı bir köyde yaşandı.

Köyde yaşamını sürdüren Çakır ailesinin babası Turan Çakır, işten geldikten sonra iftar sofrasına oturduğunu en küçük oğlunun masada olmadığını gördü. Çakır ailesi hemen 8 yaşındaki Burak Çakır'ı aramaya başladı.

Sulama havuzunda cansız bedeni bulundu

Aile fertleri oğullarını önce dedesinin evinde aradı ancak Burak Çakır orada bulunamadı.Daha sonra baba Turan Çakır evlerinin yakınlarında bulunan sulama havuzunun olduğu bölgeye gitti ve acı manzara ile karşılaştı.

Oğlunu hareketsiz halde gören baba hemen Burak Çakır'ı suda çıkardı ancak talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Burak Çakır'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 00:19
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Anahtar Kelimeler:
Burak çakırBoğulma
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