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İşten çıkarma yasağının son tarihi ne zaman? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşçiler ile işverenler işten çıkarma yasağının ne zaman biteceğini merak ediyorlar. Salgın dönemi nedeni ile işten çıkarma yasağı uygulaması bir süredir devam ediyor. Yasağın 17 Ocak tarihinde bitmesi bekleniyordu fakat Resmi Gazete’de yayımlanan karar nedeni ile yasağın süresi uzatıldı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı cezası ne kadar? Detaylar haberimizde.

28 Şubat 2021 Pazar 22:28
İşten çıkarma yasağının son tarihi ne zaman? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
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Yüzbinlerce işveren ile çalışanı yakından alakadar eden kısa çalışma ödeneğinin son tarihi merak ediliyor. COVID-19 salgını nedeni ile işsizliğin önüne geçmek amacı ile getirilmiş olan işten çıkarma yasağı ile ilgili son tarih netleşti. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağının tarihi uzadı mı, süresi ne kadar?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Pandemi nedeni ile iş kanununa eklenmiş olan geçici 10. madde doğrultusunda, iş ya da hizmet sözleşmesinin belli durumlar haricinde işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihi itibari ile 2 ay uzadı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücret vermeden izne çıkarma yetkisi de 17 Mart 2021 tarihine de uzadı.

İşten çıkarma yasağının geçersiz olduğu durumlar

Çalıştırdığı kişinin işten çıkmasını, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ileten işyerleri feshin türüne göre kod seçmek zorundalar. İstifa için “03”, işçinin haklı neden ile feshi için “25”, işverenin haklı neden ile feshi için “29”, iş yeri kampanyası için de “17” numaralı kodlar seçilmektedir. Ayrıca söz konusu kodlar fesih yasağı kapsamında olmayan durumlar için de geçerli oluyor.

Fesih kapsamında olmayan durumlar şunlardır:

  • İş ya da hizmet sözleşmelerinde sürenin son bulması,
  • Ahlak ile iyi niyet kurallarına uygun olmayan durumlar,
  • İşverenin faaliyetinin son bulması,
  • İşin son bulması hallerinin dışında olanlar.

İşten çıkarma yasağının cezası ne kadardır?

İşveren kişi yasağa aykırı olacak şekilde fesih yaparsa fesih tarihinde ki brüt asgari ücret tutarındaki idari para cezası ile cezalandırılacaktır.

Kısa çalışma ödeneği hangi tarihe dek uzadı?

İşten çıkarma yasağı 17 Mart tarihine dek uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği diğer adı ile nakdi ücret desteği de Cumhurbaşkanlığı’nın aldığı karar ile 28 Şubat tarihine dek uzadı.

Nakdi ücret desteğinin miktarı nedir?

Nakdi ücret desteğinin ücreti 1.177 TL’den 1.431 TL’ye çıkarıldı.

2021 yılı işsizlik maaşı zammı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı ödenen tutar doğrultusunda değişti. İşsizlik maaşı tutarları şöyledir:

  • Son dört ay asgari ücret ile çalışana verilen 1168.27 TL maaş 1420.14 TL,
  • Son dört ay 3.500 TL ile çalışmakta olan işçiye verilen 1389.37 maaş 1688.91 TL,
  • Son dört ay 6.000 TL ile çalışmakta olan işçiye verilen 2336.53 TL maaş 2840.28 TL olarak güncellendi.

İşsizlik ödeneğinden yapılan kesintiler nelerdir?

İşsizlik ödeneğinde damga vergisi dışında herhangi bir vergi ile kesinti tabi değil. Nafaka borçları hariç haciz veya başkasına devri yapılamaz.

İşsizlik ödeneğine başvuru yapılması ve ödemeler

İşsizlik ödeneğine yapılan başvurular, izleyen ayın sonuna dek sonuçlandırılmaktadır. İşsizlik ödeneği, her ayın 5’inde aylık olacak şekilde işsiz kişiye ödenmektedir. Ödeme tarihinin öne çekilmesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın yetkisi vardır.

Sigortalı olan işsiz kişiler, T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanları ile beraber herhangi bir PTT Bank şubesine giderek başvurularını yaptıktan sonra işsizlik ödemelerine alabiliyorlar.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 22:28
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Anahtar Kelimeler:
IştenÇıkarmaYasağıNeZaman
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