İşten çıkarma yasağına uymama cezası nedir, ne kadar?

Pandemi sürecinde vatandaşların işsiz kalmalarının önüne geçmek amaco ile işten çıkarma yasağı getirilmişti. Vatandaşlar işten çıkarma cezasının ne kadar olduğunu ve işten çıkarma cezasının ne kadar olduğunu araştırmaktadır.

İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar geçerli?

Korona virüs sürecinde İş Kanunu’nda bulunan 10.madde ile bazı durumlar dışında işçilerin çıkarılması 17 Mart tarihine kadar yasaklandı. İstifa, işverenin haklı bir gerekçesi bulunması ve işyerinin kapanması sebepleri dışında sözleşmenin sona ermesi, ahlaka uygun olmayan haller, işin ve işverenin faaliyetlerinin sona ermesi durumlarında işten çıkarma yasağı geçerli olmuyor.

İşten çıkarma yasağı kaç TL?

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar?

Haksız işten çıkarma durumlarında işveren kişiye 2.943 TL para cezası verilmektedir.

Kısa çalışma ücreti 28 Şubat’ta sona erecek. 1177 lira olan 1431 TL’ye yükselen kısa çalışma ödeneğinin de süresi uzatılmıştı.

İşsizlik maaş zammı kaç TL?

2021 yılında yapılan zamla beraber son dört ayını asgari ücret alan kişilere 1420 TL, son dört ayda 3500 TL maaş alana 1688 ve 6000 lira alana ise 2840 TL işsizlik maaşı verilecek.

İşsizlik ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik ödeneği için başvuru Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılmaktadır. Her ayın 5’inde ödenen maaş PTT şubelerinden çekilebilmektedir.